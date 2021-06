BARCELONA: I Barcelona i Spania registrerte politiet at antall tyverier falt fra et daglig gjennomsnitt på drøyt 385 før pandemien til 38 etter. Dette bildet er fra 23. mai da politiet måtte fjerne 4000 festdeltagere i byen. Foto: ALEJANDRO GARCIA / EFE

Færre forbrytelser i verden under pandemien

Kriminaliteten gikk ned i en rekke byer rundt om i verden da samfunnene stengte ned som følge av pandemien. Det framgår i en ny studie.

Av NTB-DPA

Publisert: I går 09:58

Da Verdens helseorganisasjon (WHO) i mars i fjor erklærte covid-19 som en global pandemi, førte det til en rekke omfattende konsekvenser for store deler av verdens befolkning. Folks rutiner, sosiale forhold, arbeidsplasser og bruken av offentlige rom ble endret. De brå endringene ble en enestående mulighet for forskere å studere hvilke konsekvenser det fikk for blant annet kriminaliteten.

les også Cui (52) bærer kniv etter hatkriminalitet: – Vi føler oss utrygge

Studien, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature Human Behaviour , omfatter data om daglig kriminalitet i 27 byer i 23 land i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Midtøsten og Asia.

Forskerne fant at de fleste typer kriminalitet falt betydelig som en konsekvens av de plutselige samfunnsendringene.

Færre ran og tyveri

Samlet sett ble lovbrudd som ran og tyveri nesten halvert. Overfall ble redusert med 35 prosent.

I Barcelona i Spania registrerte politiet at antall tyverier falt fra et daglig gjennomsnitt på drøyt 385 før pandemien til 38 etter.

– Pandemien reduserte det vanlige bylivet dramatisk – og kriminalitet er jo en stor del av bylivet, fastslår forsker og rapportforfatter Manuel Eisner fra University of Cambridge.

les også Nye tall om ungdomsvold: Drar paralleller til gjengoppgjørene på 2000-tallet

Innbrudd falt i gjennomsnitt med 28 prosent, trolig på grunn av at langt flere var hjemme store deler av dagen – noe som jo gjør det vanskeligere å bryte seg inn i hus.

Mindre nedgang i drap

Forskerne så ikke like stor nedgang i antall drap. Drap falt relativt lite – bare med 14 prosent. Drap var dermed et viktig unntak fra funnene ellers, heter det i rapporten.

– Restriksjoner i samfunnet for øvrig hadde mindre innvirkning på drap begått i hjemmet, sier medforfatter Amy Nivette ved Universitetet i Utrecht i Nederland.

Men i byer som Cali i Colombia, Lima i Peru og Rio de Janeiro i Brasil falt antallet drap vesentlig. Dette er byer der voldelige gjenger har hatt en sterk tilstedeværelse – og drapstallene har vært høye. Pandemien fikk altså konsekvenser for gjengenes aktiviteter.

Endringer i rutiner

Forskerne konkluderer med at det – i hvert fall på kort sikt - var endringene i rutiner og aktiviteter som førte til nedgangen i forbrytelser rundt om. Endringene varierte noe fra by til by, og det var også variasjoner i typer kriminalitet.

Forskerne så også at kriminaliteten har tatt seg opp igjen over tid.