ASSAD: Plakater av president Bashar al-Assad i Aleppo. Nå kan han snart gå seirende ut som president i nok en valgrunde. Foto: OMAR SANADIKI / REUTERS

Valg i Syria: − Assad er den største terroristen

BEIRUT (VG) Onsdag vil Bashar al-Assad nok en gang vinne presidentvalget i Syria. Utenfor landets grenser frykter syrere konsekvensene.

Av Kyrre Lien

Krigen i Syria startet som et håp om å velte president Bashar al-Assad. Ti år senere er makten hans sterkere enn på lenge, og denne ukens valg er en bekreftelse på det.

At Assad vinner, er det ingen tvil om.

– Bashar al-Assad er den største terroristen av dem alle. Mer brutal enn Hitler, mener syriske Dafer Bertauwi (40). Han er blant dem som har flyktet Syria etter krigen brøt ut.

Valget på onsdag beskrives som kun en formalitet hvor Assad nok en gang kommer til å vinne, uten at det er noen reelle alternativer. Bare se på de siste års resultater hvor Assad gikk seirende ut:

92 prosent stemte på ham i 2014.

99.8 prosent i år 2007

99.7 prosent i år 2000

FLYKTET: Dafer Bertauwi (40) er blant de flere hundre tusen syriske flyktninger som har dratt fra sitt hjemland. Foto: Kyrre Lien, VG

Håp

Slagordet til Bashar al-Assad i denne valgrunden har vært «Håp gjennom arbeid».

Men mange av motstanderne håper imidlertid at Assad blir fjernet, og mener det er han som står i veien for at Syria kan gå en lysere fremtid i møte.

– Er det et fritt valg?

– Selvfølgelig ikke. Selv før krigen var det ikke fritt. Jeg husker en gang på et av valgene så stemte jeg tre ganger, på tre forskjellige steder, på en motkandidat, forteller flyktningen Dafer Bertauwi.

Han bor blant 60 000 syriske flyktninger som rømte til den lille fjellandsbyen Arsal i Libanon, rett over grensen fra Syria.

I leiren er det ikke innlagt vann, og husene er hjemmelaget og pakket i plast. Familier bor tett sammen under kummerlige forhold. Men for mange er dette fremdeles et bedre alternativ enn å dra tilbake til Syria.

les også 10 år med krig i Syria: Må plukke søppel for å overleve

TELTLEIR: Flere hundre tusen er drevet på flukt etter ti år med krig i syria. 60 000 har havnet i Arsal i Libanon Foto: Kyrre Lien, VG

Han og andre flyktninger VG har snakket med gir Assad hovedansvaret for at store deler av landet ligger i ruiner, at minst 388.000 mennesker er drept, og at halvparten av befolkningen er fordrevet siden krigen brøt ut i 2011.

Bertauwi tjenestegjorde selv for militæret da demonstrasjonene brøt ut i Syria i 2011, men da han så hvor hardt de slo ned på de fredelige demonstrantene, valgte han å bli en avhopper.

– Det jeg så militæret gjøre mot demonstrantene var ikke rettferdig. Det var så brutalt, og de ønsket ikke å beskytte folket, kun Assad, forteller han.

– Hvis jeg returnerer til Syria vil jeg bli dømt til døden fordi jeg forlot militæret, tror jeg. Akkurat nå er jeg i en fastlåst situasjon i denne leiren, forteller han.

Han ønsker det skal avholdes frie valg, og ønsker FN inn som observatører.

– Jeg ønsket at folket mitt skal få sin frihet.

ASSAD: Qamishli er delt mellom kurdiske styrker og syriske regjeringsstyrker. Plakater av Bashar al-Assad er mulig å se i byen. Foto: Kyrre Lien, VG

Ikke fritt valg

Fra hovedstaden Damaskus er det delt bilder i sosiale medier av store Assad-portretter langs veien. Den regimekontrollerte valgkomiteen har godkjent kun to motkandidatene, og samtidig diskvalifisert over 50 andre som ønsket å stille til valg.

Valgloven krever blant annet at de må ha bodd i Syria uten opphold de ti siste årene, noe som utelukker alle opposisjonspolitikere som har levd i eksil under krigen.

– Syrere vil stemme for å gi et løfte om at de vil være lydige overfor Assad og systemet, sier analytikeren Fabrice Balanche til nyhetsbyrået AFP.

Ved å avholde valg mener han at Assad forsøker å bevise at syriske institusjoner fungerer.

Vestlige land mener imidlertid at valget hverken er fritt eller rettferdig. De viser til at valget kun blir avholdt i to tredeler av landet, det vil si i de områdene der regimet har kontroll, melder NTB.

Syrere som bor i utlandet har kunnet forhåndsstemme, men kun de som har et gyldig pass med et utreisestempel, og det er det ingen regimekritiske flyktninger som har.

Fakta om Bashar al-Assad President i Syria siden juli 2000. Overtok makten etter faren Hafez al-Assad, som da han døde hadde styrt landet i 30 år.

Født 11. september 1965 i Damaskus.

Utdannet øyekirurg i Storbritannia. Etter at hans storebror Basil døde i en bilulykke i 1994, kalte faren ham tilbake til Syria, der han ble utdannet til offiser.

Tilhører det sekulære Baath-partiet som tok makten i et kupp i 1963 og var landets eneste lovlige parti fram til 2011.

Assad-familien tilhører den sjiamuslimske alawitt-sekten, en liten minoritet av Syrias befolkning. Assad har plassert alawitter i sentrale maktposisjoner.

Et folkeopprør mot regimet i mars 2011 utviklet seg til en borgerkrig og en såkalt stedfortrederkrig. Den har kostet minst 388.000 mennesker livet, lemlestet mange flere og drevet et flertall av landets 22 millioner innbyggere på flukt. (NTB) Vis mer