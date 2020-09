SPESIALETTERFORSKER: Robert Muller vitner i justiskomiteen i Representantenes hus i juli 2019. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Mueller-advokat i ny bok: – Vi kunne ha gjort mer

Robert Mueller var ikke tydelig nok i sin dom over Donald Trumps mulige Russland-forbindelser, mener en av spesialetterforskerens egne menn.

I en ny bok avslører advokaten Andrew Weissmann, som var del av spesialetterforsker Robert Muellers gransknings-gruppe, hva som foregikk i kulissene da de etterforsket koblinger mellom Donald Trumps kampanjeapparat og Russland før valget i 2016.

Det er første gang et medlem av den profilerte gruppen bryter tausheten, skriver Washington Post. Mueller og hans team av advokater var kjent for å holde kortene tett til brystet under etterforskningen.

Mueller slo til slutt fast at Russland prøvde å påvirke presidentvalget i 2016, med mål om å få Donald Trump valgt. Han var imidlertid tydelig på at han ikke kunne bevise noen kriminell konspirasjon mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

I den nye boken «Where Law Ends: Inside the Mueller Investigation» skriver Weissmann at han mener etterforskerne kunne gjort mer.

– Brukte vi alle de tilgjengelige verktøyene til å avdekke sannheten, uberørt av presidentens unike evner til å undergrave våre forsøk? spør han i boken, før han svarer på sitt eget spørsmål:

– Uansett hvor stolt jeg er av jobben vi gjorde, antallet mennesker som ble siktet og dømt på rekordfart i forhold til lignende etterforskninger, så vet jeg det tøffe svaret på det enkle spørsmålet: Vi kunne ha gjort mer.

Weismann er tidligere aktor for amerikanske myndigheter, og underviser nå i jus ved New York University School of Law. Han kommenterer også politikk for MSNBC.

ETTERFORSKET RUSSLAND-BINDINGER: Andrew Weissmann (t.h.) sammen med andre medlemmer av Mueller-gruppen. Foto: Nathan Layne / REUTERs

Spesialetterforsker Muellers rapport slo heller ikke fast at Trump hadde hindret rettens gang, noe Weissmann er svært kritisk til.

– Muellers beslutning var å ikke komme med den konklusjonen, og forresten, jeg ville ha gjort det. Jeg fortalte ham hvorfor jeg ville ha gjort det, sier han i et intervju med Washington Post.

Det hvite hus og justisminister William Barr konkluderte etter Muellers rapport med at Trump var uskyldig i anklagene, og Weissmann mener måten rapporten var skrevet på har deler av skylden – den tok for lite standpunkt, mener han.

– Deler av grunnen til at presidenten og hans hjelpere kunne «spinne» rapporten på denne måten, var fordi vi gjorde det mulig for dem å gjøre det, skriver han.

Han mener det fortsatt er svært mange ubesvarte spørsmål knyttet til Trumps forbindelser med Russland.

– Vi vet ikke om han hadde andre russiske forretningsavtaler under arbeid mens han stilte til presidentvalg, og hvordan disse kan ha hjulpet eller begrenset kampanjen hans, eller om de fortsatt påvirker presidentskapet hans.

Mueller har foreløpig ikke kommentert Weissmanns bok, men har tidligere forklart at han ikke kunne tiltale Trump fordi de ikke fant tydelige nok bevis for at han hadde brutt loven.

Mueller-granskingen har ledet til at flere tidligere Trump-samarbeidspartnere har blitt pågrepet og dømt, men Trump selv har flere ganger omtalt den som en heksejakt og en bløff uten rot i virkeligheten.

Presidenten har foreløpig ikke kommentert Weissmanns bok.

Ifølge New York Times forbød Mueller lekkasjer fra etterforskningen mens den pågikk, og Weissmann beskriver at de tok flere grep for å beskytte granskingen fra uvedkommende. Vinduer ble dekket til, og advokatene snek seg inn og ut av rettsbygninger for ikke å bli sett av pressen.

Weissmann sier til Washington Post at han skrev boken fordi han ønsker at noen fra innsiden får komme med sin versjon.

– Jeg vil at det skal være en offentlig historie fra noen, i det minste et synspunkt, fra innsiden i motsetning til historien som fortelles på kanskje mindre riktige måter fra folk på utsiden.

Publisert: 22.09.20 kl. 10:08

