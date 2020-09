På slutten av sommeren gikk mange dansker med munnbind på t-banen i København. Nå er det påbudt i flere situasjoner. Foto: Olafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix

Rekordhøy smitte i Danmark

678 dansker er registrert coronasmittet det siste døgnet. Det har aldri tidligere blitt registrert så mange tilfeller i løpet av en dag.

Grafen over antall smittede i vårt naboland i sør har den siste tiden bare pekt oppover. Fredag ble det meldt om 678 nye coronatilfeller. Torsdag hadde Danmark til sammenligning 560 nye tilfeller.

Statens Serums Institut i Danmark har tidligere uttrykt sterk bekymring over smittetallene. Da var de på rundt halvparten av nivået de er i dag.

– Det er en bekymrende stigning vi ser i disse dager. Vi har tidligere kunnet snu epidemikurven med ulike tiltak, men det må gjøres raskt og vi må alle hjelpe til for at vi skal lykkes med det, uttalte Tyra Grove Krause, som er overlege og avdelingssjef på Statens Serum Institut, da.

Stengte ned igjen

Den økte smitten fikk derfor danske myndigheter til å delvis stenge ned landet igjen tidligere i september. Den nye nedstengningen medfører at barer og restauranter må stenge klokken 22.00 om kvelden. Stående gjester må også ha på seg munnbind.

I tillegg ble forsamlingsforbudet skjerpet, og grensen ble satt ned til 50 personer over hele landet. Tidligere i september ble tilsvarende regler innført i København og omegn samt Odense, totalt 18 kommuner.

Likevel fortsetter smitten å nå nye høyder.

Nesten 2,3 millioner testet

Danske myndigheter har tidligere sagt at en del av smittetallene kan forklares med den bedrede testkapasiteten. Likevel er denne toppen langt høyere enn hva de hadde forventet på dette tidspunktet.

Så langt er nesten 2,3 millioner av over 5,8 millioner dansker testet for coronaviruset. Det er store geografiske forskjeller på hvordan smitten har rammet det danske samfunnet.

København by og omegn hadde tidligere denne uken litt under halvparten av alle de nærmere 25.000 bekreftede tilfellene. Neste region på listen er Østjylland med med nærmere 3000 bekreftede tilfeller.

Frykter bølge to

Smittetoppen i Danmark og København skjer samtidig som Oslo opplever mye smitte. I hovedstanden har byrådet sett med bekymring på de danske tallene.

– Danmark var i stor utstrekning modellandet vårt. Det Mette Frederiksen og regjeringen gjorde i Danmark var noe som veldig mange kopierte fordi det fungerte så godt. Så kommer vi inn i en situasjon nå hvor særlig hovedstadsregionen opplever en oppblomstring igjen, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen, til VG.

– Det man fortsatt ikke vet om det vi opplever nå i byene i Europa, det er jo byene som blir utfordret, om dette er lokale utbrudd eller om det er begynnelsen på en bølge to. Det er en stor utfordring å holde smitten veldig langt nede samtidig som man har åpne bysamfunn og skal opprettholde normalitet så mye som mulig, fortsetter han.

Nå spørs det om situasjonen i Danmark kan gi Norge og Oslo viktige lærdommer.

– Det å se til andre er viktig. Jeg tror Danmark var veldig flinke - og det var riktig at vi kopierte mye av det Danmark gjorde. Det at de nå har fått en situasjon i København som er urovekkende, det må vi se hva vi kan lære av. Det er vanskelig å unngå smitteøkning når man skal balansere det med et så åpent samfunns som mulig og leve med smitten, sier Steen.

Enn så lenge varer de danske tiltakene til 4. oktober. Så langt har 647 coronasmittede dansker mistet livet. I Norge har vi mistet 270 mennesker.

Publisert: 25.09.20 kl. 14:59

