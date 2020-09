EVAKUERT: I Oregon er rundt 500.000 evakuert. Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

FBI ut mot feilinformasjon om massive skogbranner

På sosiale medier spres rykter om at det er antifascistiske aktivister som har startet skogbrannene – som ild i tørt gress. Nå slår FBI tilbake mot ryktene.



De enorme skogbrannene på USAs vestkyst fortsetter å sprer seg, og nærmer seg Portland i Oregon, hvor demonstrasjonene etter politidrapet på George Floyd i vår var på sitt mest intense.

Venstrevridde demonstranter og høyrevridde motdemonstranter har ved en rekke anledninger møttes i voldelige sammenstøt. Nå skaper de samme politiske skillelinjene forvirring og feilinformasjon om de dødelige skogbrannene.

– FBI Portland og lokale politimyndigheter har mottatt rapporter om at ekstremister er ansvarlige for å starte skogbranner i Oregon. Med våre statlige og lokale partnere har FBI etterforsket flere slik påstander og funnet dem usanne, uttaler Loren Cannon i FBI på Twitter.

– Konspirasjonsteorier og feilinformasjon tar verdifulle ressurser fra lokale brannmannskap og politiet, som jobber døgnet rundt for å få kontroll på disse brannene, sier han videre.

– 100 prosent falsk informasjon

Ifølge The New York Times startet ryktene etter at politiet i Portland advarte på Twitter om risikoen for brann under demonstrasjoner.

– Én ting jeg kan si, er at ryktet om at brannen ble startet av Antifa (antifascistisk gruppering, journ.anm.), er 100 prosent falsk informasjon, uttalte politisjef Tighe O’Meara.

DEMONSTRER: Medlemmer av Antifa står med skjold og paintball-våpen i Salem i Oregon. Foto: ALLISON DINNER / AFP

Ryktene har blitt delt blant annet av den høyrevridde konspirasjonsbevegelsen Qanon, som blant annet hevder at «en global barneprostitusjonsring ledet av satandyrkere fra Det demokratiske partiet og Hollywood forsøker å velte Trumps presidentskap».

Politiet i Douglas i Oregon går også ut mot ryktene.

– Husker dere da vi sa kun følg med på offisielle kilder? Husker dere da vi sa rykter gjør denne vanskelige situasjonen bare vanskeligere? Rykter sprer seg like fort som brannene, nå er nødtelefonen overbelastet av folk som ønsker informasjon om de usanne ryktet om at seks medlemmer av Antifa er arrestert for å starte branner. Det er ikke sant. Dessverre sprer folk rykter som dette, og det skaper problemer. Ta din del av ansvaret, slutt å spre rykter, skriver de på Facebook.

Fire døde – flere savnet

De siste dagene har rundt 40.000 blitt evakuert, men så mange som 500.000 er i en evakueringssone. Så langt er fire personer bekreftet omkommet, mens flere personer ikke er gjort rede for.

– Mange lider nå, mens man må se vår flotte delstat brenner. Akkurat nå er det rapporter om at flere dusin mennesker er savnet som følge av brannene, sa guvernør Kate Brown på en pressekonferanse fredag.

Videre opplyste hun at værutsiktene er positive, samtidig advarer hun mot røyken som er i luften.

– Akkurat nå har vi den dårligste luftkvaliteten i verden. Befinner du deg i et område med mye røyk og aske, bør du begrense dine fysiske aktiviteter, og holde deg inne med dører og vinduer lukket.

Ifølge Reuters har totalt 24 personer mistet livet siden starten av august, som følge av skogbrannene i delstatene California, Oregon og Washington.

Publisert: 12.09.20 kl. 02:28