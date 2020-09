PROTEST: Denne unge kvinnen er kledd i opposisjonens farger, som mange av de andre demonstrantene i markeringen mot politivold. Foto: Scanpix

Lei av dette: Hviterussland innfører flaggforbud

Brudekjoler, truser og andre kreative varianter. Hviterusserne tenker alternativt etter myndighetenes forbud.

Helt siden valget den 9. august har Minsk vært dekket av rødt og hvitt.

Vi har sett det malt på demonstranters kinn, tegnet på murvegger, og vaiende over menneskemengdene i markeringene mot «Europas siste diktator» - president Aleksandr Lukasjenko (66).

Slike symboler har hviterussiske myndigheter sett seg lei på. De har nå innført et uoffisielt forbud mot å bruke det rødhvite flagget.

Mens landet står midt i en destruktiv politisk og økonomisk krise, brukes store ressurser på å fjerne rødhvite symboler rundt om i byene, gjerne gjennom tidkrevende operasjoner med heisekran.

To flagg – to virkeligheter

Til tross for hva man kanskje kunne fått inntrykk av den siste tiden, er ikke Hviterusslands flagg hvitt og rødt.

Landets flagg består av en bred og rød horisontal stripe, med en smalere grønn stripe under, og et tradisjonelt ornament i rødt og hvitt som går vertikalt nedover langs flaggstangen.

Slike vimpler og tekstiler ser man en utstrakt bruk av på støttemarkeringene for president Lukasjenko. Flagget som demonstrantene ikler seg og omringer seg med, derimot, er hvitt med en rød stripe i midten, eventuelt med en rytter på.

Det ble brukt i Den demokratiske hviterussiske republikken i 1918, før landet ble en del av Sovjetunionen.

Etter at Lukasjenko kom til makten i 1995 har dette vært opposisjonens flagg.

Arrestert for flaggbruk

Nå er de fleste tekstilbutikker i Minsk utsolgt for rødt og hvitt stoff, fordi så mange vil sy sine egne protestflagg, melder Guardian.

At det rødhvite flagget har status som et såkalt «uregistrert symbol» gjør at de som anvender det utsetter seg selv for en reel risiko.

Bruk kan lede til arrestasjoner, konfiskering av flagget og bøter, skriver Radio Free Europe.

FREDELIG: Protestene mot Lukasjenkos regime er fredelige og farget rødhvit. Foto: Scanpix

Knuser butikkvinduer

Rapportene er mange om sikkerhetsstyrker som bruker makt og vold for å stoppe bruken av de rødhvite fargene.

Flagg som henger ute blir kjapt tatt ned og beslaglagt av myndighetene. Tilfellene av arrestasjoner av demonstranter i rødt og hvitt er nærmest utallige.

Flere butikker som har fargekombinasjonen stilt ut i vinduene, får rutene knust av sikkerhetsstyrker, skriver Radio Free Europe.

Rød-hvit brudekjole

Maktens harde virkemidler har likevel vekket kreativiteten hos opposisjonelle hviterussere.

På sosiale mediene som Twitter florerer det av bilder og videoer med for eksempel menneskesamlinger der hver og én er kledd enten i rødt eller hvitt, og folk har stilt seg opp i et mønster som ligner flagget.

En annen variant er en klesvask hengt ute til tørk, med kun truser i rødt og hvitt.

Sesongens brudebilder har også blitt originale for enkelte. En tykk stripe med knallrødt sprayet på det hvite, fotside tyllskjørtet, sender akkurat den beskjeden Lukasjenkos motstandere ønsker.

