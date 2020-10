Slik så det ut da Donald Trump dro til valgkamp-arrangementet i Bedminister, New Jersey. Foto: Drew Angerer, AFP

Punget ut for president-møte - bare timer etter ble det kjent at Trumps var smittet

Kun timer før det ble kjent at Donald Trump var smittet, kunne supportere ta bilde med presidenten under et arrangement for å samle inn penger til valgkampen.

Oppdatert nå nettopp

Lokalavisen My Central Jersey skriver at Trump ankom sin egen golfklubb i Bedminster toresdag for å delta på arrangementet.

I en e-post sendt til potensielle donorer kom det frem at den dyreste billetten, som kostet 250.000 dollar, rundt 2,3 millioner kroner, inkluderte samtaler med Trump, mottakelse og bilde sammen med presidenten.

En billigere billett tilbød mottakelse og bilde med Trump for den nette pris av 50.000 dollar, nærmere 470.000 kroner.

Hold deg oppdatert: Få siste nytt fra valgkampen her

Det var også planlagt at Trump skulle møte vinneren av en loddtrekning. Vinneren fikk en eksklusiv rundtur på innsiden av klubben.

Skal ha blitt bedt om å teste seg

Personer som var til stede på arrangementet opplyser i sosiale medier at de måtte teste seg før de fikk møte Trump. En deltaker filmet det han omtaler som en teststasjon i området.

De samme personene forteller i sosiale medier at de ikke fikk lov til å ta bilder av presidenten under arrangementet. Det har foreløpig ikke dukket opp bilder av Trump på arrangementet.

forrige





fullskjerm neste Deltakeren på arrangementet forteller at folk testes for covid her før de kan møte presidenten ...

– Vi må begge testes for covid før vi får møte ham (Trump red.anm). (...) Vi får ikke dokumentere det, sier en kvinnelig deltaker på Instagram.

En mann filmer flere personer i smittevernutstyr og sier at det pågår testing for covid-19 på stedet før de får møte presidenten.

En annen kvinne sier hun fikk tatt et bilde sammen med Trump, men at det var en av fotografene fra Det hvite hus som tok bildet. Hun har selv ikke fått bildet fredag morgen, skriver hun.

Ifølge New York Times skal Trump ha vært i kontakt med rundt 100 mennesker på arrangementet torsdag. De skriver også at presidenten skal «ha virket trøtt». Flere amerikanske medier skriver fredag ettermiddag norsk tid at Det hvite hus bekrefter at Trump har «milde symptomer».

Tilbake i Washington D.C

Natt til fredag norsk tid kunngjorde Trump selv at han og kona Melania var smittet av coronaviruset. De skal tilbringe karantenen i Det hvite hus.

Det er ikke kjent hvor mange han har vært i kontakt med mens han var smittsom.

Etter at Trump dro fra arrangementet i Bedminster, landet han med helikopter utenfor Det hvite hus i Washington D.C.

KUN TIMER FØR: Slik så det ut da Donald Trump landet utenfor Det hvite hus torsdag. Natt til fredag kunngjorde han at han er coronasmittet. Foto: Joshua Roberts, Reuters

Kvelden tilbrakte han i en virtuell utgave av den årlige veldedighetsmiddag en til minne for minne om tidligere guvernør og presidentkandidat Al Smith.

– Løsningen er i sikte, sa presidenten i en forhåndsinnspilt tale, ifølge The Hill.

Klokken 21.00 lokal tid gjennomførte den amerikanske presidenten et telefonintervju med Fox News-journalisten Sean Hannity.

– Grusomt!

Like etter dette ble det kjent at hans nære rådgiver Hope Hicks var smittet av coronaviruset.

– Hope Hicks, som har jobbet så hardt uten å ta den minste pause, har nettopp testet positivt for coronaviruset. Grusomt! skrev han i en melding på Twitter klokken 22.45 amerikansk tid.

Like før klokken 01.00 lokal tid kom beskjeden om at også presidentparet var smittet.

– I kveld har FLOTUS (førstedamen, red.anm.) og jeg testet positivt for covid-19. Vi vil begynne med karantenetiden og prosessen for å bli frisk umiddelbart. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, skriver han på Twitter.

Tidlig fredag morgen tvitret førstedamen, Melania Trump, at president og hun selv «følte seg bra», men at hun hadde avlyst alle planlagte arrangement hun skulle delta på. «Vi vil alle komme oss igjennom dette sammen».

SMITTET: Her går Hope Hicks fra Marine One på onsdag. Foto: Alex Brandon / AP

Skulle dra til Florida

Kort tid etter at president Trump fortalte at han hadde testet positiv, sendte Det hvite hus ut et oppdatert program for presidentens gjøremål i dag, fredag.

Det besto av ett enkelt punkt: En telefonsamtale med Covid-19 støtte til sårbare seniorborgere.

Den opprinnelig planen for presidenten var å delta i et innendørs arrangement på ett av sine egne hotell i Washington, en pengeinnsamling til presidentens valgkamp, skriver The Wall Street Journal. I tillegg skulle han ha holdt et valgkampmøte i Florida.

President Trump og hans medarbeidere i vestfløyen i Det hvite hus har viet liten oppmerksomhet til det å ta tilstrekkelige forholdsregler.

En person som med kjennskap til begivenhetene onsdag, sier til New York Times at Hope Hicks hadde utviklet mindre symptomer på smitte under selve valgmøtet som Trump holdt. Hun ble satt i karantene på flyreisen tilbake og ble tatt ut fra den bakre utgangen på flyet etter landingen i den amerikanske hovedstaden.

Nyheten kom midt i valgkampen – slik ligger det an på målingene nå:

Publisert: 02.10.20 kl. 15:58 Oppdatert: 02.10.20 kl. 16:23

Les også