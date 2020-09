STØTTER OPPOSISJONEN: Erna Solberg og Norges Litauen-ambassadør Ole Terje Horpestad sammen med opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Vilnius tirsdag. Foto: Helge Mikalsen

Opposisjonsleder forsvant - Erna reagerer skarpt

VILNIUS (VG) Erna Solberg reagerer skarpt på at en av lederne for Hviterusslands opposisjon forsvant på grensen mot Ukraina natt til tirsdag, Den norske statsministeren omtaler hendelsen som kidnapping eller bortføring.

Nå nettopp

Maria Kolesnikova skal ha blitt pågrepet av hviterussisk sikkerhetstjeneste da hun motsatte seg å bli kastet ut av landet og tvunget over til Ukraina på den andre siden av grensen.

Hviterussiske myndigheter meldte først at Kolesnikova forsøkte å flykte. Det står i sterk motstrid til hva grensevakten på ukrainsk side sier: At hun ødela sitt eget pass for å hindre at hun kunne kastes ut av Hviterussland.

– Hun ble kidnappet, sa opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja etter et møte med Erna Solberg i Norges ambassade i Vilnius tirsdag ettermiddag.

forrige









fullskjerm neste MØTTE OPPOSISJONSLEDEREN: Erna Solberg traff Svetlana Tikhanovskaja i den norske ambassaden i Vilnius tirsdag.

– Vi vet fortsatt ikke hvor hun er. Dette er ikke normalt i hjertet av Europa i det 21. århundre, la hun til.

Kolesnikova er en av topplederne i opprøret mot president Aleksandr Lukasjeno etter at han kuppet valget for fire uker siden.

les også Erna Solberg til VG: Håper på maktskifte i Hviterussland

Erna Solberg og Svetlana Tikhanovskaja snakket sammen i en time.

– Vi er imponert over dere, sa Solberg til den hviterussiske opprørslederen etter møtet.

På vei ut skrev Tikhanovskaya noen ord i gjesteboken i ambassadør-boligen:

Foto: Helge Mikalsen

Kritisere regimet

– Jeg mener det er grunn for oss alle til å kritisere sterkt det som har skjedd, at regimet forsøker å sende sine kritikere ut av landet: At fredfulle opposisjonelle personer som ikke bruker vold og som bare krever sin rett til frie valg, opplever å bli kidnappet eller forsøkt sendt ut, sier Solberg til VG.

- Det er ikke noen varig løsning å undertrykke sitt folk, legger hun til.

– De største demonstrasjonene kom etter voldsutøvelsen mot demonstranter etter valget i august. Det var da mødrene og bestemødrene kom ut, og det var da industriarbeiderne la ned arbeidet, forklarer hun.

les også Opposisjonslederen til VG etter ny voldshelg: Stolt av at hviterusserne fortsatt demonstrerer

MASKE-BAKKE: Erna Solberg reiste til Litauen sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Første stopp var møte med 120 norske soldater fra Telemark bataljon på NATO-tjeneste i landet. Foto: HELGE MIKALSEN

Isolert statsleder

Erna Solberg legger til at det er tegn til at president Lukasjenko blir mer isolert, men at han også kutter kontakt med omverdenen.

Gitanas Neuseda, Litauens president har tilbudt seg å megle i Hviterussland, men invitasjonen er ikke besvart. Lukasjenko tar heller ikke telefonen når Neuseda forsøker å ringe. Det samme har Tysklands forbundskansler Angela Merkel opplevd:

– Som Svetlana sa, er presset stort nå. At situasjonen er vanskelig, forstår vi når Lukasjenko ikke engang tar telefoner når Merkel ringer, sier Solberg.

les også Slik kontrollerer Russland nyheter fra Hviterussland

MØTTE PRESIDENTEN; Erna Solberg i møte med Gitanas Nauseda, Litauens president, tirsdag ettermiddag. Foto: HELGE MIKALSEN

Soldater i kampberedskap

Litauens forsvarsminister Raimundas Karoblis sier til VG at Hviterussland har satt militære styrker i høyeste kampberedskap på grensen mot Litauen den siste måneden.

Det har også vært grensekrenkelser:

– Det er ikke behagelig for oss når lederen i nabolandet forsøker å vri fokus vekk fra sine egne problemer og finner opp utenlandske fiender, sier Karoblis.

Han viser til at Hviterusslands president Lukashenko har uttalt at NATO er klar til å intervenere i landet fra Litauen.

Publisert: 08.09.20 kl. 21:48