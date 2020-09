STORE PROTESTER: Postansatte Omar Gonzalez protesterer mot endringene som han mener fører til forsinkelser i innsendingen og opptellingen av poststemmer. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Dommer blokkerer post-endringer: «Politisk motivert angrep»

En føderal dommer har plassert seg selv midt i striden om poststemmer i USA: Han blokkerer postvesenets kontroversielle endringer midlertidig, og kaller dem et «politisk motivert angrep».

Ingrid Hovda Storaas

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Dommer Stanley Bastian mener det er sannsynlig at de strukturelle endringene i det amerikanske postvesenet USPS under den nye sjefen Louis DeJoy vil føre til forsinkelser i håndteringen av poststemmene i høstens presidentvalg, og har beordret at de blokkeres midlertidig.

Beslutningen omtales som historisk av CNN.

Striden om poststemmene har blitt svært betent i forkant av det amerikanske presidentvalget. Postvesenet har den siste tiden gått gjennom omfattende kostnadskutt, og demokratene har tidligere anklaget Trump for å bevisst bygge ned postvesenet med mål om å gjøre gjennomføringen av valget vanskelig.

Dommeren Bastian i Washington mener endringene vil gå utover muligheten til å stemme i november, og er en bevisst undertrykkelse av velgerne.

Avgjørelsen kommer etter at 14 delstater har rettet søksmål mot Trump-administrasjonen og det føderale postvesenet, fordi de mener sparetiltakene kan føre til at velgere ikke får valgkort eller registreringspapirer tidsnok.

– Delstatene har vist at de saksøkte er involvert i et politisk motivert angrep på postvesenets effektivitet, sa dommeren under en høring i Yakimna i Washington torsdag, ifølge AP.

Spesielt har delstatene utfordret en ny praksis der postbilene må forlate postkontorene på et gitt tidspunkt, uavhengig om det er mer post som skal lesses eller ikke. De har også ønsket å tvinge postvesenet til å behandle poststemmer som vanlig A-post.

Dommeren viser i sin begrunnelse til at Trump flere ganger, blant annet på Twitter, har vært tydelig om sitt synspunkt på poststemmer, og at han blant annet har uttalt at det vil føre til utpreget valgfusk.

På grunn av coronapandemien er det ventet at rekordmange amerikanere vil stemme via post i presidentvalget i november.

Talsperson for postvesenet Dave Partenheimer sier til AP at organisasjonen nå går gjennom hvilke juridiske valg de har for å fastsette veien videre. Han sier at det ikke er tvil om at postvesenet er klare til å behandle antallet poststemmer – uansett hvor mange det vil dreie seg om.

Under rettshøringen sa advokat i det amerikanske justisdepartementet Joseph Borson at forsinkelsene som først ble forårsaket på grunn av den nye praksisen med postbilene, nå er i ferd med å avta.

– Det har vært mye forvirring her og i pressen om hva postvesenet har gjort. Delstatene anklager oss for å ha gjort endringer vi ikke har gjort, sa han blant annet.

Publisert: 18.09.20 kl. 05:15