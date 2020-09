KIDNAPPET: Maria Kolesnikova har kommet tilrette etter bortføringen og forteller om de dramatiske døgnene da hun var bortført Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Hevder hun ble bortført med sekk over hodet og truet på livet

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova sier kidnapperne hennes truet med å kutte henne i biter hvis hun ikke forlot hjemlandet.

Etter å ha vært savnet i to dager, er opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova nå kommet til rette. Hun forteller nå om den brutale behandlingen hun ble utsatt for av kidnapperne i hjemlandet Hviterussland.

Hun hadde en sekk over hodet da hun ble tatt til den ukrainske grensen, sier hun i en uttalelse torsdag.

– Etter at KGB-offiserene innså at jeg ikke kom til å frivillig forlate Hviterussland, puttet de en sekk over hodet mitt, dyttet meg inn i en minibuss og tok meg til grensen mellom Hviterussland og Ukraina. Der prøvde de å utvise meg mot min vilje fra Hviterussland, forklarer Kolesnikova i uttalelsen hun har skrevet sammen med sin advokat, melder Reuters.

KAMAPANJELEDER: Maria Kolesnikova var leder for presidentkampanjen til Viktor Babaryko, og støtter opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaya. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Ut av landet «i biter»

Det var på mandag at Kolesnikova ble dratt inn i en bil av maskerte menn og ortført fra Minsk sentrum. Hun ble kjørt til grensen mot Ukraina, men unnslapp utvisning fra hjemlandet fordi hun snartenkt rev i stykker sitt eget pass.

– Disse menneskene truet med å ta livet mitt. Det ble sagt at hvis jeg ikke forlot hviterussisk territorium frivillig, så ville jeg likevel bli tatt ut: Enten levende, eller i biter, er hun sitert av Reuters.

Mistet venner

Onsdag ettermiddag dukket Kolesnikova, som til da hadde vært savnet siden mandag, opp ved en politistasjon i Minsk. Der var hun satt i varetekt i påvente av at saken myndighetene vil tiltale henne for, skal komme opp.

Kolesnikovas to støttespillere Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov som også ble tatt med i bortføringsbilen, ble tvunget ut av Hviterussland over til Ukraina med makt, sa Ukrainas viseinnenriksminister Anton Gerashchenko tirsdag, meldte Interfax.

– Maria Kolesnikova kunne ikke bli utvist fra Hviterussland, fordi denne modige kvinnen handlet for å hindre ferden over grensen, skrev viseinnenriksministeren på sin Facebookside.

Navngir gjerningsmenn

Nå vil Kolesnikova gå til sak mot hviterussiske myndigheter, inkludert etterretningstjenesten KGB for måten hun ble behandlet på, sier hennes advokat Lyudmila Kazak, ifølge Reuters.

Opposisjonspolitikeren vil navngi alle de som har vært involvert i den brutale behandlingen av henne de siste dagene.

Videre forteller hun at det ble fremsatt trusler om fengsel opp til 25 år, og at «det ville bli sørget for at jeg skulle ha det ubehagelig» i varetekt, skriver tut.by, som siterer uttalelsen fra Kolesnikova og hennes advokat.

