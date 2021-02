FERSK HANDELSSJEF: Ngozi Okonjo-Iweala har tidligere vært finansminister i Nigeria. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Advarer mot «vaksine-nasjonalisme»: − Ingen er trygge før alle er trygge

Påtroppende sjef for Verdens handelsorganisasjon (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala mener verden må sikre rettferdig fordeling av coronavaksinene. Hvis ikke kan det blir dyrt – også for rike land, advarer hun.

Av Ingrid Hovda Storaas

Den 1. mars tar Ngozi Okonjo-Iweala over som sjef for mektige WTO – Verdens handelsorganisasjon.

Nigerias tidligere finansminister, som har hatt flere toppstillinger i Verdensbanken, blir organisasjonens første kvinnelige leder, og den første fra et afrikansk land, ifølge ABC.

– WTO kan gjøre så mye mer for å stanse pandemien, sier hun til nyhetsbyrået Reuters, etter å ha blitt utnevnt til organisasjonens leder.

Dette er WTO Internasjonal organisasjon for regulering av handelen mellom stater.

Opprettet 1995 som en fortsettelse av Generalavtalen om toll og handel (GATT) fra 1948.

Skal fremme handelen mellom stater, utforme regler for verdenshandelen og løse handelskonflikter.

Alle avgjørelser i WTO tas ved enstemmighet. Ministerkonferansen, med ministre fra alle WTOs medlemsland, er høyeste beslutningsorgan.

164 medlemsland. Nigerianske Ngozi Okonjo-Iweala ble mandag utnevnt til WTOs nye generaldirektør. Kilde. NTB, Store norske leksikon, WTO Vis mer

Mandagens utnevnelse kommer etter støtte fra USA og Joe Biden. Hans forgjenger Donald Trump var motstander av kandidaturet til Okonjo-Iweala, og siden alle organisasjonenes 164 medlemsland må være enige om en ny leder, har prosessen stått i stampe siden den forrige lederen gikk av i august 2020, skriver NTB.

– Vil ikke lønne seg

Den påtroppende handelssjefen sier hun vil ta tak i coronapandemien, og kommer samtidig med en vaksine-advarsel til vestlige land: Å kun tenke på seg selv kan bli dyrt i lengden, mener hun.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Vaksine-nasjonalisme på dette tidspunktet vil ikke lønne seg, fordi det kommer nye varianter. Dersom andre land ikke er immunisert, vil det bare slå tilbake på oss, sier hun og legger til:

– Det er bevisstløst at folk skal dø andre steder, ventende i kø, når vi har teknologien.

VENTER PÅ VAKSINER: VG skrev søndag om situasjonen i Malawi. Sykehusene presses av en smittebølge med mutantvirus, og landet har foreløpig ikke fått en eneste vaksinedose. Foto: Thoko Chikondi / AP

Nesten 130 land i verden har fortsatt ikke satt en eneste vaksinedose, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

VG skrev søndag om situasjonen i Malawi, som er hardt rammet av coronapandemien – spesielt av den sørafrikanske varianten.

Mens Norge håper å ha vaksinert alle innbyggere over 18 år til sommeren, er målet for Malawi å få vaksinert helsearbeidere og risikogruppene i løpet av året.

Ngozi Okonjo-Iweala sier til Reuters at ulike studier viser at verden kan gå glipp av opp mot 9000 milliarder kroner i potensielt utbytte om fattige land ikke klarer å få vaksinert sine befolkninger raskt. Rike land vil ifølge henne måtte bære halvparten av denne økonomiske byrden.

– Både med tanke på folkehelsen, og økonomisak sett, så er det svært dyrt for det internasjonale samfunnet å være nasjonalistisk nå, sier hun og legger til:

– En topp-prioritet for meg vil være å sikre at vi finner løsninger som gjør at WTO kan gjøre vaksiner, behandling og diagnostisering tilgjengelig på en rettferdig og rimelig måte for alle land, spesielt for fattige land.

AstraZeneca-vaksinen WHO-godkjent

Norge er med og leder den globale alliansen COVAX, som blant annet skal sikre rettferdig fordeling av vaksinedoser.

Norges utviklingsminister Dag Inge Ulstein sa søndag til VG at det jobbes hardt med finansiering, og å få vaksineindustrien til å øke produksjonskapasiteten og senke prisene for de fattigste landene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere bedt land som har vaksinert sine egne risikogrupper om å dele vaksiner med verdens fattigste. Mandag ble det klart at WHO har godkjent AstraZeneca-vaksinen til nødbruk, som betyr at også denne kan rulles ut internasjonalt som en del av denne alliansen.

– Vi har alle bitene på plass for å kunne distribuere vaksinene raskt, men vi må fortsatt øke produksjonen, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus ifølge Guardian.