WUHAN: WHOs team var i Wuhan for å forske på coronavirusets opprinnelse. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

WHO: Undersøker om coronaviruset kan ha spredd seg i oktober 2019

Coronaviruset kan ha spredd seg i to måneder før det ble oppdaget i Wuhan, ifølge WHOs ekspert-team.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag avsluttet WHO-teamet i Wuhan den fire uker lange jakten på coronavirusets opprinnelse.

WHOs team holdt onsdag en pressekonferanse med kinesiske eksperter fra Wuhan. Ifølge de kinesiske ekspertene var det ikke utbredt sirkulasjon av covid-19 før utbruddet sent i 2019. Dette sier også WHO:

– Konklusjonen var at vi fant ikke bevis for store utbrudd som kunne bli relatert til covid-19 før desember 2019 i Wuhan eller andre steder, sa lederen for WHO-gruppen Peter Ben Embarek Embarek da.

Nå er tonen en annen.

Nye opplysninger fra etterforskningen tyder på at WHO-temaet tror at coronaviruset kan ha spredd seg i to måneder før kinesiske myndigheter varslet, ifølge The Wall Street Journal.

WHOs etterforskningsteam opplyser at omkring 90 personer ble innlagt på sykehus i Sentral-Kina med coronalignende symptomer i oktober 2019 - to måneder før coronaviruset først ble oppdaget i Wuhan.

Dersom coronaviruset spredte seg i Kina allerede i oktober 2019, kan det bety at utbruddet ikke oppsto på våtmarkedet i Wuhan, som tidligere antatt.

Må teste mer

WHO har presset kinesiske myndigheter for å få lov til å teste ytterligere for å kunne slå fast om viruset spredte seg tidligere, opplyser medlemmer av teamet til WSJ.

Ifølge avisen har kinesiske myndigheter de siste månedene gjennomført antistofftester på omkring to av tre av de syke pasientene. Ifølge WHOs etterforskere har kinesiske myndigheter opplyst at de ikke fant spor av coronaviruset.

Antistoffene kan ha vært vanskelig å oppdage ettersom det var mange måneder siden pasientene var syke.

– Vi trenger å undersøke dette videre, sa Peter Ben Embarek til WSJ. Han forsker matsikkerhet og ledet WHO-teamet i Wuhan.

Medlemmer av teamet har sagt til WSJ at de har oppfordret kinesiske mynidhgeter om å gjennomføre bredere testing av blodprøver tatt i Hubei-provinsen høsten 2019.

Det kan være avgjørende for å slå fast når viruset var til stede i samfunnet.

Men kinesiske myndigheter sier at de mangler de rette tillatelsene for å teste prøvene, som i hovedsak ligger i blodbanker, ifølge medlemmer WHOs team.

Se hele pressekonferansen WHO holdt fra Kina: