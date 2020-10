BIDEN-FEBER I VIPPESTAT: Caroline Bonner er trofast demokrat, og har aldri stemt på noe annet. Her sammen med ektemannen Daniel (88). Foto: Thomas Nilsson / VG

Caroline (85): − Om det er det siste jeg gjør før jeg dør, skal jeg stemme for å få Trump vekk

CHESTER, PENNSYLVANIA (VG) Caroline Bonner (85) har fortsatt ikke tilgitt ektemannen Daniel (88) for at han stemte på Richard Nixon i 1972.

Det forteller hun til VG idet hun trilles inn i valglokalet av barnebarnet Jennifer og hennes ektemann Eric Cisco.

Like bak kommer ektemannen Daniel (88) med gåstol.

Med valgkortet i hånden er de klare for å avgi stemmen sin i kommunehuset i den lille byen Chester i Pennsylvania. Valget er ikke i før 3. november, men i den ytterst viktige vippestaten er det lagt opp til at man kan stemme tidlig.

– Om det er det siste jeg gjør før jeg dør, skal jeg stemme for å få Trump vekk, sier Caroline mens ektemannen står på siden og nikker.

fullskjerm neste KLAR TIL Å STEMME: Caroline Bonner trilles inn i valglokalet.

For fire år siden vant Donald Trump delstaten, som den første republikaneren siden 1988.

Han klarte å mobilisere hvite velgere med lav utdannelse, bosatt på mindre steder. Disse ble ikke fanget opp av meningsmålingsinstituttene før valget. Fire år senere kan det nå virke som om Joe Biden har medvind – han leder over Trump på ferske målinger:

«Lyver om alt»

Begge kandidatene har besøkt vippestaten flere ganger i et forsøk på å hente inn velgere, og ifølge Washington Post er det også varslet at hvis Trumps helse tillater det kommer han til å besøke delstaten hele seks ganger til før valget.

Kanskje ikke så rart, når Trump vant med knappe 44.000 av over 6 millioner stemmer i 2016.

– Han lyver om alt, og han er den verste presidenten vi har hatt noen gang, sier den trofaste demokraten Caroline, som med et smil forteller at hun fortsatt ikke har tilgitt ektemannen for å ha stemt på Richard Nixon i 1972.

Les og lær: Dette er vippestatene som avgjør valget

Ekteparet er ikke alene om å bruke denne lørdagen til å stemme. I løpet av de nitti minuttene VG sto utenfor valglokale fant vi ikke en eneste som oppga at de skulle stemme på den sittende presidenten.

– Det var viktig for oss å være sikre på at vår stemme vil komme frem slik at vi får stemt ham ut av Det hvite hus, derfor valgte vi å stemme tidlig, sier ektemannen.

I det amerikanske valgsystemet tar vinneren alt. Det vil si at den kandidaten som får flertall i en stat, får alle statens valgmenn. Pennsylvania har 20 av totalt 538 valgmenn.

Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap på UiO, har tidligere uttalt til VG hvordan Pennsylvania ser ut til å være den staten som dytter Biden over 50 prosent av valgmennene totalt, så hvis han vinner Pennsylvania, vinner han antageligvis valget.

fullskjerm neste HÅPER PÅ GJENVALG: Brian Kirkland sitter som representant for demokratene i sitt valgdistrikt i Pennsylvania.

Skal stå på videre

Men siden blant annet forhåndsstemmer ikke blir telt opp før selve valgdagen, frykter flere at det vil ta tid før resultatene vil være klare.

– Kan jeg få med meg noen Biden-skilt, roper bussjåfør Chelsey til valgboden til Biden fra den åpne døren på bussen.

Hun sperrer hele krysset mens biler bak blir stående og se på det som utspiller seg utenfor stemmelokalet. En representant fra Biden-kampanjen kommer løpende med et skilt til henne.

fullskjerm neste BUSS-STOPP: Bussjåfør Chelsey stopper bussen midt i et kryss for å få med seg et Biden-skilt. En representant for kampanjen kommer løpende.

Selv om Chester er en by som i 2016 stemte frem demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, synes Brian Kirkland at engasjementet er usedvanlig stort i år. Kirkland sitter som representant for demokratene i sitt valgdistrikt i Pennsylvania, og stiller til gjenvalg.

– Foreløpig er det nær seks millioner amerikanere som har valgt å stemme tidlig, jeg tror at dette valget kommer til å få et stort oppmøte. Jeg tror folk innser at stemmen deres teller, og at vi nå har muligheten til å gjøre store politiske endringer.

VGs Per Olav Ødegaard kommenterer: «Hva skjer hvis Trump taper?»

Rundt samme tid i 2016 viste imidlertid også meningsmålingene at Clinton ledet i delstaten, Kirkland mener akkurat dette er et godt argument for å ikke «slippe opp trøkket».

– Donald Trump er ingen god leder for landet vårt, og jeg tror at amerikanere flest ser at det han gjør med landet vårt er feil. Nå må vi stå på videre, banke på hver dør og sikre at Biden vinner i Pennsylvania.

HÅPER PÅ SEIER: Gail Coving og ektemannen William feirer at samfunnsoppdraget er gjennomført med et lite kyss utenfor valglokalet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stemmer for første gang

Sammen med moren Gail Coving, broren Alex og faren William kommer Christian (18) ut av stemmelokalet. Han er førstegangsvelger, og tilhører en viktig velgergruppe for både Biden og Trump.

I det Christian leverte sin aller første stemme, klappet valgpersonell i hendene, slik de gjør hver gang en ny person leverer sin stemme.

fullskjerm neste «GØY OPPLEVELSE» Christian Coving (18) stemte for første gang. Her sammen med moren Gail. Han synes opplevelsen var bra, og håper at Biden vinner valget.

Med et smil forteller moren hvordan hun og ektemannen har bedt sønnene om å stemme på Biden.

– Tenk at jeg har betalt mer skatt enn det Trump har gjort, sier Christian.

Faren William går så langt som å kalle den sittende presidenten «en fascist».

– USA tåler ikke fire nye år med Donald Trump som president, sier han iført Biden-munnbind.

les også Svarte, stolte og kanskje avgjørende – slik vil de vinne vippestaten

VG har besøkt vippestaten flere gangen den siste måneden, og i slutten av september snakket vi med flere velgere som på det tidspunktet ikke hadde bestemt seg for hva de skulle stemme.

Det er disse velgerne både Biden og Trump håper på å klore til seg, når resten av delstaten stemmer 3. november.

Publisert: 13.10.20 kl. 19:05

