Slår alarm om Brasils urfolk: − Hele kulturer står i fare for å gå til grunne

Regnskogene i Brasil brenner og presidenten og legger skylden på urbefolkningene som bor der. Nå går sametingslederne ut og advarer om at disse beskyldningene utgjør livsfare for befolkningsgruppene og lederne deres.

Presidentene i sametingene i Norge, Sverige og Finland (Samisk parlamentarisk råd, SPR) er dypt bekymret for brannene i regnskogen og sikkerheten til urfolk i Brasil.

Etter å ha mottatt svært mange bekymringsmeldinger fra urfolk, har de nå sendt et åpent brev til president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro holdt allerede september 2019 en flammende tale til FNs generalforsamling hvor han hevdet at Amazonas ikke sto i brann og at Brasil er blant landene som gjør mest for miljøvern. Han avfeide også bekymringer om urfolks rettigheter som propaganda. Han holdt en tilsvarende tale i FN september i år hvor han også beskyldte urfolk for å stå bak brannene.

– Vi kjenner til at det er flere branner i år sammenlignet med de siste årene og at mange av dem er startet av mennesker, spesielt i den hensikt å stimulere til gjenvekst av beitelandskap og for å åpne nye landbruksområder. Vi tviler på forklaringen om at det er Brasils urbefolkning som står bak disse brannene, heter det i brevet som er underskrevet av de nordiske sametingslederne, deriblant sametingspresident Aili Keskitalo.

TALER I FN: Brasils president Jair Bolsonaro holdt i september 2019 en flammende tale til FNs generalforsamling hvor han hevdet at Amazonas ikke sto i brann. Foto: Thomas Nilsson / VG

De skriver videre at general Augusto Heleno, Brasils minister med ansvar for landets nasjonale sikkerhet, gikk ut på Twitter og beskyldte Organisasjonen av Brasils urbefolkning (APIB) og deres leder Sonia Guajajara for «forbrytelser mot landet, å spre falske rykter (fake news), å mobilisere til boikott og å skade Brasils rykte internasjonalt.»

– Etter vår oppfatning skaper disse beskyldningene en reell sikkerhetsrisiko for lederne for de forskjellige urbefolkningsgruppene generelt og spesielt for APIB-leder Sonia Guajajara, advarer de i brevet.

Lederne for de nordiske sametingene skriver videre at de håper de nordiske land kan samarbeide med Brasil for å beskytte rettighetene til de innfødte i landet og sette fokus på forbindelsen mellom menneskerettigheter, bærekraftige økosystemer og folk. De henviser til at dette er nedfelt i FN-deklarasjonen om rettighetene til verdens urfolk.

VG møtte Sonia Guajajara i New York fjor.

– Alle i Brasils urfolksbevegelsen ble sjokkert og indignert. Det var en aggressiv, voldelig tale. I dag sa han til verden at han ikke kommer til å beskytte urfolk, sa hun.

SKREV BREV: Sametingspresident Aili Keskitalo. Foto: Trond Solberg

Sametingspresident Aili Keskitalo sier til VG at de foreløpig ikke har fått svar fra president Bolsonaro på brevet.

– Tror du dere vil få svar?

– Normalt får vi svar når vi henvender oss til stater og statsoverhoder. Tidligere var forholdet mellom Brasil og Norge mer konstruktivt enn det er i dag, men dette er en vanskelig situasjon, sier hun.

Ifølge Keskitalo er det åpne brevet en reaksjon på svært mange bekymringsmeldinger de har fått fra urfolksrepresentanter den siste tida.

– Alarmerende

– Hvordan er situasjonen for urbefolkningen i Brasil nå?

– Den er alarmerende. Det er dessverre en internasjonal tendens at coronaepidemien gjør urfolk mer sårbare. I tillleg er det mange som bruker coronasituasjonen for å utbytte urfolks landområder. Det er mye vanskeligere å oppnå transparens nå, sier Keskitalo.

Spesielt i Amazonas-området er det sårbart nå, fordi en del urfolkene der ønsker å leve isolerte.

– Det betyr at de er ekstra sårbare under virusepidemier, fordi de ikke tidligere har vært eksponert for virus og har mindre motstandskraft. Og med den jordbruksutbredelsen som foregår nå, vil sivilisasjonen komme nærmere og hele kulturer står i fare for å gå til grunne, sier sametingspresidenten.

5 milliarder frosset

– Har Bolsonaros og hans ministers uttalelser ført til økt vold mot urfolksledere?

– Det sier meldinger vi får. Disse signalene fra Regjeringen blir oppfattet som en legitimering av en svært aggressiv bosetterpolitikk. Dette er veldig alarmerende, sier hun.

Norge har i mange år vært engasjert i bevaring av regnskog gjennom blant annet Amazonasfondet. Men i august i fjor slo Norge fast at Brasil hadde brutt avtalen, og frøs midlene.

Norge har utbetalt til sammen over 8 milliarder kroner til Brasil siden skogsamarbeidet med landet startet i 2008. Dette er betaling som Brasil har tjent gjennom å redusere avskogingen i Amazonas.

Men 5 av disse milliardene står fortsatt ubrukt på en konto, opplyser Klima- og miljødepartementet til VG.

KLIMAMINISTER: Sveinung Rotevatn (V) mener Brasil må redusere avskogingen i Amazonas betraktelig for at Amazonasfondet skal gjenåpnes. Foto: Frode Hansen

– Veldig uroet

– Hva skjer i forholdet mellom Brasil og Norge nå?

– Norge og Brasil er fortsatt i dialog om hva som skal til for at klima- og skogsamarbeidet videreføres og Amazonasfondet gjenåpnes. For at dette kan skje, må Brasil redusere avskogingen i Amazonas betraktelig, samt vise klare politiske ambisjoner om å slå ned på ulovligheter og respektere urfolks rettigheter, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til VG

Norge har også nylig, og sammen med syv andre europeiske land, uttrykt en felles bekymring over politikken som tillater den økte avskogingen i Amazonas, ifølge Rotevatn.

– Er dere i kontakt med brasilianske myndigheter om brannene i regnskogen og truslene mot landets urbefolkninger?

– Vi følger utviklingen nøye og er i regelmessig kontakt med brasilianske myndigheter. Norge har vært svært klare på at vi er veldig uroet over både avskogingen og situasjonen for urfolk, sier Rotevatn,

– Krevende forhandlinger

Han sier de støtter en rekke ulike organisasjoner i Brasil, deriblant urfolksorganisasjoner, sivilsamfunn, og privat sektor.

– Vi er nå i ferd med å trappe opp samarbeidet med blant annet urfolksorganisasjoner som er i en spesielt sårbar situasjon, sier klima-ministeren.

Rotevatn forteller at avtalen med Norge har vært bygget på Brasils eget ønske om, og egne planer for å redusere avskogingen. Amazonasfondet er en viktig brikke i samarbeidet.

– Hva skal til for at Norge skal frigjøre midlene i Amazonasfondet?

– Vi har vært i dialog med myndighetene i Brasil om framtida til Amazonasfondet siden Brasil ensidig endret styringsstrukturen i fondet sist sommer. Forhandlingene har vært krevende, ikke minst fordi grunnlaget for samarbeidet – det gjensidige ønsket om å redusere avskogingen – er klart svekket, om ikke fraværende. Vi har derfor sagt at vi trenger å se klare målbare tegn på at Brasil faktisk ønsker å redusere avskogingen, sier han.

