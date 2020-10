DREPT: Norsk-pakistanske Fazal Dad Chaudhry ble funnet død torsdag 15. oktober. Foto: Privat

Norsk 80-åring drept i Pakistan: − Et enormt sjokk for oss

Norsk-pakistanske Fazal Dad Chaudhry ble torsdag funnet drept i Pakistan. Familien i Norge er i sjokk og dyp sorg, og ber om hjelp fra norske myndigheter.

Drapet skjedde i Kharian-distriktet i Pakistan, skriver TV 2. To personer er så langt pågrepet i saken, og flere er etterlyst.

Ifølge kanalen er det Dad Chaudhrys kone som er pågrepet og siktet for drapet. Den andre pågrepne skal være sønnen hennes fra et tidligere ekteskap. Nevøen hennes skal være en av dem som er etterlyst og fortsatt på frifot.

Shabaz Dad Chaudhry, en av drapsofferets sønner, fikk nyheten mens han var på trening med Nesøya IL tennis, tennislaget han er hovedtrener og sportslig leder for.

– Fetteren min ringte meg og jeg svarte ikke fordi jeg var midt i trening. Da jeg gikk av banen ringte broren min, åpenlyst i sjokk og panikk. «Er det sant?», «er det sant?» ropte han. Det gikk litt tid før han fikk fortalt hva det var. Noen hadde drept pappa med kniv. Jeg hoppet bare rett i bilen og kjørte hjem til familien, sier han til VG.

Han og familien reiste fra Bærum til Pakistan dagen etter. Først da de kom dit fikk de vite at det var farens nye kone som var pågrepet og siktet for drapet.

Utenriksdepartementet sier til VG at de er kjent med at en norsk mann er funnet død i Pakistan, men bekrefter ikke at det er snakk om drap.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk statsborger skal ha dødd i Pakistan. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere saken ytterligere, sier talsperson Guri Solberg.

– Veldig snill og veldig respektert

Fazal Dad Chauhdry flyttet til Norge i 1970. Hans kone og Shabaz’ mor døde av kreft i år 2000, og etter dette bodde han mye i Pakistan. Seks år senere giftet han seg på nytt med kvinnen som nå er mistenkt for drapet på ham.

Sønnen forteller til VG at drapet kom som et ekstra stort sjokk med tanke på hvor godhjertet faren var.

– Pappa var en veldig snill og høyt respektert mann. Han bygget skole for de som bor her i landsbyen, og han har også hjulpet med penger til de fattige her Han har aldri gjort noen vondt. En kjempefin mann, sier han.

Han sier over 1000 mennesker deltok i begravelsen av faren. Hele familien er på plass i Pakistan, med unntak av Shabaz’ yngste søster, som er på vei. I alt etterlater Fazal Dad Chaudhry seg tre sønner og tre døtre.

– Både mor og far betydde så mye for oss. Hele familien er knust, og det var rørende å se hvor mange som kom og gråt for pappa. Dette var et enormt sjokk for oss, sier han.

Vil legge press på myndighetene

Dad Chaudhry forteller at han og familien går ut med saken i håp om å få bistand fra norske myndigheter og sørge for at de skyldige stilles til ansvar.

Dad Chaudhry har bodd i Norge siden han var seks år gammel, og har ikke tillit til pakistansk politi. Han kjenner heller ikke det pakistanske rettsvesenet, og i tillegg frykter familien for egen sikkerhet ettersom antatte gjerningspersoner fortsatt er på frifot.

– Vi vil ha norske myndigheter på banen. Vi føler oss alene og er bekymret. Hadde alle de skyldige vært pågrepet hadde vi kanskje følt det annerledes, men det er skummelt at noen av dem er på frifot, sier Dad Chaudhry.

Han sier familien har vært i kontakt med den norske ambassaden, og at Kripos også er på saken.

Publisert: 21.10.20 kl. 20:37 Oppdatert: 21.10.20 kl. 20:49

