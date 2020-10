Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Hvorfor er det krig i Nagorno-Karabakh – og finnes det en løsning?

Konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan om regionen er uoversiktlig. Hvordan startet det hele? Hva utløste kamphandlingene i høst? Og finnes det en fredelig løsning i sikte?

Minst tolv sivile er drept i et rakettangrep som jevnet flere boliger med jorden i storbyen Ganja i Aserbajdsjan, natt til lørdag. Landets myndigheter mener Armenia står bak.

Angrepet fant sted i 03-tiden natt til lørdag lokal tid, bare noen timer etter at det ble meldt om angrep i Stepanakert, den viktigste byen i utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh.

Angrepene skjer bare en uke etter at partene inngikk en avtale om våpenhvile.

Ifølge de armenskstøttede myndighetene i Nagorno-Karabakh ble sivile områder beskutt med artilleriild like etter våpenhvilen.

På motsatt side hevdet Aserbajdsjanske myndigheter at minst syv mennesker ble drept og 33 såret i armenske artilleriangrep mot byen Ganja natten etter våpenhvilen ble underskrevet.

Også mandag kom det meldinger fra begge sider om brudd på våpenhvilen, og at de har påført motparten betydelige tap.

Armenia hevdet da at 45 soldater ble drept i Nagorno-Karabakh. Totalt skal 525 separatister skal så langt mistet livet i området i kamphandlingene mot Aserbajdsjan. I samme periode skal minst 25 sivile blitt drept og over 100 blitt skadd på armensk side.

Aserbajdsjan oppgir ikke militære tap, men sier at 41 sivile har blitt drept og 207 skadd siden 27. september.

Foto: BARS MEDIA DOCUMENTARY FILM STUD / REUTERS

Nagorno-Karabakh er en region i fjellområdet nær grensen til Armenia med rundt 145.000 innbyggere. Nesten alle innbyggere er etniske armenere.

Hvem er partene?

Den ene siden: De armensk-etniske separatistene i Nagorno-Karabakh, med støtte fra Armenia. Statsminister Nikol Pasjinian i Armenia har sagt at et angrep på Nagorno-Karabakh er å anse som et angrep på hele Armenia.

Russland er også en part som historisk har støttet Armenia. Landet har nå rollen som fredsmegler og ønsker å trappe ned konflikten.

Den andre siden: Aserbajdsjan, med støtte fra Tyrkia. President i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, har uttrykt at Armenia er den største trusselen for regionen. Forsvarsministeren i landet har fra dag én av kamphandlingene, uttrykt full støtte til offensiven fra Aserbajdsjan.

Foto: Karen Mirzoyan / AP

Hva er bakgrunnen?

Vi spoler tilbake til 1923 – da Nagorno-Karabakh ble et selvstyrende område i datidens Sovjetunionen – for å finne opphavet til konflikten vi ser i dag.

Sovjetunionen tegnet da opp grensene for regionen, som ble en enklave med en armensk-etnisk majoritet midt inne i territoriet til Aserbajdsjan som da var en sovjetisk republikk.

I flere tiår under det sovjetisk styre, utviklet regionen seg i det stille, og motsetningene mellom de kristne armenerne og de muslimske aserbajdsjanerne ble holdt i sjakk.

Det var altså ikke før i 1988, under reformpolitikken til daværende leder av Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, at de etniske spenningene virkelig blusset opp.

De etniske armenerne ble etter hvert tydeligere i kravene om selvstyre og at regionen skulle bli innlemmet i den sovjetiske republikken Armenia.

Kravene møtte sterk motstand både blant aserbajdsjanere og hos sovjetiske myndigheter.

I perioden opp mot Sovjetunionens kollaps, forverret den etniske konflikten mellom armenere og aserbajdsjanere seg innad i regionen.

Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Hva utløste krigen?

Da Sovjetunionen til slutt ble oppløst i 1991, og både Armenia og Aserbajdsjan ble selvstendige stater, brøt det ut full krig mellom armenere og aserbajdsjanere i Nagorno-Karabakh. Etter hvert spredde krigen seg til omkringliggende områder.

I årene som fulgte med støtte fra Armenia, tok Nagorno-Karabakh-armenerne kontroll over regionen og omkringliggende områder, både sørover mot grensen til Iran og vestover mot grensen til Armenia.

– På kartet er jo Nagorno-Karabakh en slags øy inne i Aserbajdsjan, men siden våpenhvileavtalen i 1994 har de kontrollert et større område, som strekker seg sørover mot grensen til Iran og Armenia i vest, sier seniorforsker og Kaukasus-ekspert ved NUPI, Helge Blakkisrud.

Han legger til:

– Kontrollen vestover er særlig viktig. Det sikret dem kontakt med omverden. Hadde de ikke klart det, ville Aserbajdsjan kunnet ha sultet dem ut.

I de tre årene som fulgte, med den blodige borgerkrigen frem til våpenhvilen i 1994, ble rundt 30.000 mennesker drept og rundt én million mennesker drevet på flukt fra regionen.

Minst 750.000 etniske aserbajdsjanere var blant de internt fordrevne fra Nagorno-Karabakh og de omkringliggende områdene. Man snakker om at rundt 40.000 av disse bodde i Nagorno-Karabakh.

Flere av de aserbajdsjansk-etniske flyktet først til de omkringliggende områdene rundt Nagorno-Karabakh, men etter 1994 har landsbyene her ligget i ruiner og vært forlatt, ifølge Blakkisrud.

Foto: AP

Hva skjedde mellom 1994 og nye krigshandlinger i september 2020?

Etter våpenhvilen har Nagorno-Karabakh-armenerne bygget opp en ikke internasjonalt anerkjent stat, med blant annet egen grunnlov, selvstendige valg og egen president.

Aserbajdsjan har erklært disse handlingene ulovlige og i strid med internasjonal lov.

Samtidig har tilknytningen til Armenia vært så betydelig at Armenia i to tiår, frem til Fløyelsrevolusjonen i 2018, har vært styrt av politikere med bakgrunn fra Nagorno-Karabakh.

For de internt fordrevne etniske aserbajdsjanerne som flyktet fra regionen, har det vært en lang vei tilbake til en form for normalitet.

Etter at de ble presset ut av regionen og de omkringliggende områdene, har flere av dem sittet i leirer for internt fordrevne i Aserbajdsjan, ifølge Blakkisrud.

Etter hvert har disse menneskene, sier seniorforskeren, blitt mer og mer integrert i det aserbajdsjanske samfunnet.

– Det har likevel vært et mål fra Aserbajdsjan å vinne tilbake Nagorno-Karabakh og få folkene hjem, sier Blakkisrud.

Han mener det er med på å gjøre konflikten enda vanskeligere.

– Det er ikke så lett for Aserbajdsjan å inngå kompromiss her. Med en stor befolkning av internt fordrevne, som i tiår har blitt lovet at de en dag skal få vende hjem til sine gamle hjembyer i de okkuperte områdene, kan ikke myndighetene i Baku lett fire på kravet om full territoriell kontroll.

Foto: AP

Hvorfor startet krigshandlingene akkurat nå?

Det har gjennom 2010-tallet vært enkelttilfeller av sammenstøt mellom partene, men revolusjonen i Armenia i 2018 ga nytt håp om en mulig løsning, med en ny leder i landet som ikke var fra Nagorno-Karabakh.

– Aserbajdsjan håpet i utgangspunktet på at dette kunne gi mer bevegelse i fredsforhandlingene, sier Blakkisrud.

Det skjedde imidlertid ikke. Den armenske statsministeren Nikol Pasjinian kontret med at «Nagorno-Karabakh er armensk, punktum».

Krigstapet for 26 år siden har aldri blitt glemt i Aserbajdsjan, som har tre ganger så stor befolkning som Armenia, og stor olje- og gassrikdom. Gang på gang har president Ilham Alijev sagt at han vil «komme på te» i nabolandet, en klar trussel om å invadere.

Fakta om Nagorno-Karabakh En region i Aserbajdsjan like ved grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker, nesten alle er etniske armenere.

Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området.

Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden.

I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre.

Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere.

Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner.

Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart.

Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

– Det har vært under oppseiling en stund. Aserbajdsjan har vært veldig misfornøyd med forhandlingsprosessen siden 1994, hvor det i praksis ikke har vært noen fremskritt eller noen nye løsninger i dag kontra 1994, sier Blakkisrud.

Senest i juli i år var det nye sammenstøt mellom partene, men det eskalerte ikke slik det har gjort nå i høst. Blakkisrud tror at mange ble overrasket over at det brøt ut krigshandlinger nå.

– Armenia og Aserbajdsjan skylder på hverandre. Her er den en propagandakrig. Men det vi har sett av utvikling etter at de første skuddene smalt, er at Aserbajdsjanere var godt forberedt, sier han og legger til:

– Aserbajdsjan rykket inn med en ganske bred front, både i nord og i sør, og utsatte flere mål inne i Nagorno-Karabakh for beskytninger.

Foto: AP

Finnes det en løsning i nær fremtid?

Russland er en av tre ledere i den såkalte Minsk-gruppen som skal forhandle frem en varig fred, sammen med Frankrike og USA. Tyrkia, som er ett av de åtte observatørlandene, mener Minsk-gruppen har utspilt sin rolle.

I et debattprogram på den tyrkiske kanalen TRT-World gir Kaukasus-ekspert Laurence Broers fra Chatham House en forklaring på hvorfor Minsk-gruppen har mislyktes:

– Begge sider har hele tiden hatt en plan-b som har gjort forhandlingene vriene: Armenia ønsker å la konflikten vedvare uløst, slik at separatistene beholder sine områder. Aserbajdsjan har bygd seg opp militært, i forberedelse på en væpnet konflikt. Minsk-gruppen har dermed ikke kunnet overtale de stridende partene til å inngå kompromisser, sier Broers.

NUPI-forsker Blakkisrud synes veien videre utfordrende ut.

– Det er vanskelig å se noen løsning som vil kunne være tilfredsstillende både for Aserbajdsjanske myndigheter og separatistene i Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjanske myndigheter krever full kontroll over eget territorium.

Han tror Nagorno-Karabakh-armenerne må være villige til å inngå kompromiss for at det skal bli fremgang i fredsprosessen.

– Separatistene i Nagorno-Karabakh vil ikke oppgi dagens utbryterrepublikk uten internasjonale sikkerhetsgarantier og lovnad om stor grad av selvstyre. I forhandlingsprosessen tenker man at man må gå tilbake til grensene fra sovjettiden for Nagorno-Karabakh, og at separatisten må gi fra seg de omkringliggende områdene til Aserbajdsjan, sier Blakkisrud.

KILDER: NTB, Encyclopaedia Britannica, Store norske leksikon, NUPI-forsker Helge Blakkisrud og analysen hans for Den norske Atlanterhavskomité, Reuters, tidligere VG-artikler.

Publisert: 17.10.20 kl. 08:03

