GAMMEL: Dersom 77-årige Joe Biden vinner presidentvalget, blir han den eldste presidenten i amerikansk historie. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Biden vil ikke offentliggjøre egen helseplan

Til tross for at valgkampmotstanderen Donald Trump ble lagt inn på sykehuset med coronasmitte fredag, har ikke Joe Bidens stab vært tydelige på hva som vil skje dersom han også blir syk.

Nå nettopp

Coronapandemien som bakteppe har ført til et usedvanlig stort fokus på helsen til de amerikanske presidentkandidatene. Det hjelper trolig ikke at begge kandidatene er godt over 70 år.

– Jeg er ikke overrasket, sa Biden i en TV-sending på NBC News, etter å ha blitt spurt om Trumps nylige coronadiagnose.

Selv om Biden blant annet har vært mer påpasselig med å bruke munnbind i løpet av valgkampen, noe han også har blitt hengt ut for av Trump, har staben hans vært unnvikende på spørsmål om hva slags kriseplan de har dersom Biden også blir smittet, ifølge The New York Times.

– Medhjelperne hans vil ikke svare på hvorvidt Biden blir testet daglig; de svarer enkelt at han blir testet «regelmessig», skriver avisen.

Etter at Biden møtte Trump til debatt i forrige uke, testet den demokratiske presidentkandidaten negativt, ifølge hans egen valgkampanje.

DEBATT: Presidentkandidatene møttes til debatt i forrige uke, to dager før Trump testet positivt for corona. Foto: OLIVIER DOULIERY / POOL

Burde være tydeligere

Dr. Kelly Michelson, direktør på University Feinberg School of Medicine, mener det hadde vært både smartere og mer etisk for Biden å være tydeligere rundt sin egen helse.

– Det bygger mer tillit, og det hjelper til med å dempe frykt og bekymringer. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke vil være mer åpen, sier hun til the New York Times.

Whit Ayres, en anerkjent republikansk meningsmåler, sa at helsen til både presidenten og presidentens utfordrer er av stor offentlig interesse:

– Begge kandidatene burde være mer imøtekommende. Usikre velgere bryr seg like mye som alle andre om helsen til en president eller potensiell president midt i en verdensomspennende pandemi, sier han til avisen.

SPESIELL VALGKAMP: Det amerikanske presidentvalget avgjøres 3. November, men coronasituasjonen har gjort at flere av statene allerede har begynt å ta imot såkalte «poststemmer». Foto: Thomas Nilsson / VG

Hurtigtester kan være upålitelige

Selv om presidentkandidatene testes jevnlig i løpet av valgkampen, er det flere som har påpekt at hurtigtestene de bruker ikke nødvendigvis er pålitelige.

En studie som ble publisert i mai hevder at hurtigtesten Abbot ID NOW COVID-19, som ifølge the New York Times brukes på presidentkandidatene, ikke oppdager rundt 30 prosent av smittetilfeller som mer grundige tester hadde oppdaget.

– Det å få en negativ test betyr ikke nødvendigvis at du ikke er smittet, sier virolog Juliet Morrison til avisen.

– Du må fortsette å teste deg på en daglig basis, legger hun til.

Publisert: 06.10.20 kl. 17:37