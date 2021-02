EX-PRESIDENT: Donald Trump, her foran noen av sine mange tilhengere under et valgmøte i Wisconsin i fjor høst, har fremdeles et godt grep om millioner av republikanske velgere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Frykter katastrofe for det amerikanske demokratiet

Det er problemer innad i Det republikanske partiet. De står midt i et retningsvalg som ifølge én USA-ekspert kan ende med stemmeundertrykking, og et mer radikalisert demokratisk parti.

Publisert: Nå nettopp

Da Donald Trump tapte presidentvalget mot Joe Biden i november stilte mange seg følgende spørsmål:

Hva skjer nå med Det republikanske partiet nå? Vil de fortsette med trumpisme, eller vil de gå tilbake til «sitt gamle jeg» – et klassisk, konservativt parti?

Vil kreftene som støttet ekspresidentens grunnløse påstander om valgjuks vinne makten, eller vil det igjen være mulig for stemmer som Mitt Romney å ta føringen i partiet?

Det er fremdeles «early days», som de sier i USA, men så langt har tegnene pekt i én tydelig retning, mener to USA-eksperter VG har snakket med.

– Foreløpig ser det ut til at Trump beholder grepet om partiet, konkluderer seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

Varte i én uke

– Det er lite, eller ingenting, fra de siste seks årene som tyder på at de har tenkt til å redde partiet fra sin radikale høyrefløy, sier førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og forsker på amerikansk politikk, Hilde Restad.

Hun øynet riktignok en mulighet for endring ettersom hun mener det var tegn til bevegelse i deler av partiet etter at de tapte senatsomvalgene i Georgia og etter kongressangrepet 6. januar. Både deres leder i Senatet, Mitch McConnell, og deres leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ga uttrykk for at Trump var i det minste delvis ansvarlig for at hans tilhengere inntok Kongressen.

ANGREP KONGRESSEN: 6. januar stormet hundrevis av Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington, D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Så ble det stille i fjøset, som vi sier her på berget.

– Nå virker det som om det lille vinduet har lukket seg igjen, sier Restad, som dermed er på linje med en analyse skrevet av CNNs Stephen Collinson, der han konkluderer med at partiets post-Trump-periode varte i nøyaktig én uke.

«Bevisene»

Blant «bevisene» som blir trukket frem av Melby, Restad, Collinson og andre analytikere i USA som tegn på at partiet velger trumpisme finner vi disse:

Et stort flertall av republikanerne i Representantenes hus stemte for å ikke godkjenne de såkalte valgmannsstemmene som formelt ga Joe Biden seieren , fordi de støttet Trumps løgner om valgjuks.

Denne ukens avstemning i Senatet der 45 republikanere mener man ikke bør reise riksrettssak mot Trump , fordi de hevder det bryter med grunnloven ettersom han allerede har gått av. Noe som er i strid med hva de fleste grunnlovseksperter i USA har gitt uttrykk for. Blant de 45 finner man mektige Mitch McConnell, som flere analytikere har sagt er helt avgjørende for å få nok stemmer til å dømme Trump for å ha oppildnet sine tilhengere til å angripe Kongressen. En dom virker nå svært usannsynlig.

Trumps medarbeidere skal ha gitt grønt lys til en kampanje mot de 10 republikanerne i Representantenes hus som stemte for å stille ham for riksrett . De ligger nå an til å bli utfordret ved mellomvalget i 2022 av Trump-lojalister.

Kevin McCarthy reiste torsdag til Florida hvor han hadde et møte med Donald Trump om hvordan den nylig avgåtte presidenten kan hjelpe å vinne tilbake huset i 2022. Ifølge CNNs kilder fordi han tror den beste måten å samle inn penger på er ved å ha Trump med på laget.

Så godt som ingen fordømmelse fra partiet mot den nyvalgte kongresskvinnen Marjorie Taylor Greene etter funnene blant andre Media Matters har gjort etter et dypdykk i hennes fortid. Blant annet har det kommet frem at hun uttrykte støtte til å henrette toppdemokraten Nancy Pelosi . Derimot har det vært kraftig intern fordømmelse av Liz Cheney, den viktigste av de ti republikanerne i Representantenes hus som stemte for riksrett.

KONGRESSMEDLEM: Marjorie Taylor Greene er blant republikanerne som feilaktig hevder at valget i fjor ble stjålet fra Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump har kontroll

Hilde Restad mener mangelen på fordømmelse av Taylor Greene er i harmoni med hvordan partiet de siste seks årene har forholdt seg til høyreradikalisme:

– Stilletiene, og etter hvert mer og mer høylytt aksept, sier hun.

Et lys også avgjørelsene om å stemme mot godkjenning av valgmannsstemmene og mot riksrett sees iblant mange.

Svein Melby har en teori om hvorfor disse tingene skjer; Donald Trump har fremdeles kontroll over en stor andel av Republikanernes velgermasse.

USA-EKSPERT: Hilde Restad. Foto: Bjørknes høyskole

– Det er riktig som Lindsey Graham sa; de har ikke en sjanse til å vinne tilbake flertallet i Kongressen uten Trumps velgere. Det er holdningen som preger representantene. Da vil de opptre slik de tror Trump ønsker, for å komme disse i møte, sier han.

Radikalisering

Men det som skaper problemer innad i Det republikanske partiet er at det også er en stor bolk konservative velgere som ikke er spesielt begeistret for trumpismen. Dermed kan begge alternativene, enten det er å følge i Trumps fotspor, eller ta avstand fra ham, gjøre det vanskelig å vinne valg.

Melby mener dette kan gjøre Republikanerne til et permanent mindretallsparti. Noe John McCains valgkampsjef fra 2008, Steve Schmidt, også ga uttrykk for i et intervju med VG i fjor høst.

USA-EKSPERT: Svein Melby Foto: Institutt for forsvarsstudier

Hilde Restad mener at dersom trumpismen kommer seirende ut av de interne brytningene i partiet vil det kunne ende «katastrofalt for det amerikanske demokratiet».

– Da vil jo republikanernes eneste mulighet til å fortsette å vinne valg være å kjøre på med stemmeundertrykking, oss-mot-dem retorikk og splitt og hersk. På sikt vil det føre til en radikalisering av demokratene, der de forlater håp om samarbeid og heller endrer regler i kongressen slik at de – dersom demokratene har flertall – kjører igjennom politikk uten republikanske stemmer, sier USA-eksperten.

Nytt parti

Melby utelukker ikke at det til slutt vil ende med opprettelsen av et nytt parti konservativt parti. Riktignok ikke opprettet av Donald Trump og hans støttespillere, slik det har blitt spekulert i.

les også De tok seg inn i Kongressen: Mike Pence er en «jævla forræder»

– Han har jo ikke behov for det, slik det ser ut nå. Det er nok heller hans kritikere i partiet som må ta gripe den muligheten, og etablere et nytt, tradisjonelt konservativt parti, tror Melby, og er dermed på linje med Mike Madrid, en republikansk analytiker som er kritisk til trumpismen.

Mens det kan gå mot en splittelse av det ene partiet kan det andre lene seg tilbake og nyte den eventuelle kollapsen.

– Demokratene er de som gnir seg i hendene nå. De kan drive valgkamp mot Trump og få tilsig av frustrerte republikanske velgere som ikke orker mer av dette, sier Melby, som likevel påpeker at hvordan alt dette faktisk kommer til å gå, og hva som blir langtidsvirkningen for politikken i USA, egentlig er helt uavklart.

DEMOKRATER: Chuck Schumer og Nancy Pelosi leder hvert sitt kammer i Kongressen, og kan være de som ender opp med å tjene på en splittelse i Det republikanske partiet. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Kanskje, spekulerer han, vil Trumps nyhetsverdi ebbe ut ettersom Bidens administrasjon vil ta mer og mer av oppmerksomheten og ekspresidenten er utestengt fra flere sosiale medier. Da vil kanskje oppslutningen rundt ham også forsvinne. Og det er uklart om en arvtager står klar.

– Uansett blir det veldig spennende å følge med på hvordan dette går, sier Melby.

Tre veivalg

Hilde Restad sier vi får en første indikasjon på hvor dette faktisk bærer når senatorene skal stemme i riksrettssaken.

– Dette er en gyllen og egentlig ganske åpenbar måte å utelukke trumpismen fra partiet, mener hun.

Se VGs grafikk om den antatte stemmegivningen i Senatet:

De to neste store veivalgene, forklarer hun, vil komme i mellomvalget om knappe to år og i presidentvalget i 2024.

– Vi får se om de tar grep for å forhindre at ekstreme kandidater, som QAnon-tilhengere, blir nominert til kongressvalget i 2022 og hvem de nominerer som presidentkandidat.

Hun har, for å gjenta det hun innledet med, allerede en mistanke om hvilken retning det bærer:

– Det er lite, eller ingenting, fra de siste seks årene som tyder på at de har tenkt til å redde partiet fra sin radikale høyrefløy.