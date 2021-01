forrige







fullskjerm neste BARRIKADE:: Soldater og politifolk i Guatemala forsøker å stanse en stor gruppe migranter som går på en motorvei nær Chiquimula i Guatemala.

Migranter på vei til USA fra Honduras: Møtt med tåregass i Guatemala

Opp mot 9000 migranter fra Honduras er på vei til USA, bare dager før Joe Biden tar over som landets president.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters håper migrantene at mulighetene deres for å komme inn i USA vil være større under Biden enn den har vært under Donald Trump.

På vei mot USA må de imidlertid gjennom både Guatemala og Mexico, og her kjører myndighetene en hard linje.

Søndag ble de møtt med tåregass og batonger av soldater og store politistyrker på en hovedvei i Guatemala, skriver nyhetsbyrået AP.

Ved veisperringen i området Vado Hondo ble flere migranter såret da de prøvde å ta seg gjennom veggen av politi og soldater.

forrige





fullskjerm neste

For å begrense spredningen av coronasmitte har Guatemalas sikkerhetsstyrker fått strenge ordre om å ikke la noen passere, skriver NTB.

– Gruppen vil ikke slippe gjennom, sa Guillermo Diaz, sjef for migrasjonsmyndighetene i Guatemala.

Flere tusen migranter har så langt klart å ta seg over grensen i løpet av helgen, og prøver nå å komme seg videre mot Mexico og til slutt USA, skriver AP.

les også Drapsbølge i Honduras under portforbud

– Vi vil at Guatemala skal slippe oss forbi. Vi kommer ikke til å reise, vi skal fortsette. Jeg vil gjennom fordi det er et forferdelig land, det er ingenting i Honduras, sier Joaquin Ortiz til Guardian.

Mange kan imidlertid risikere å busses tilbake til hjemlandet Honduras, ifølge nyhetsbyrået.

Det er også ventet at de vil bli møtt av Mexicos nasjonalgarde om de klarer å komme seg til Mexico.

Klikk for å aktivere kartet

Den store folkemengden er på flukt fra fattigdom og vold, og kommer fra en region som er kraftig rammet av coronapandemien. To kraftige orkaner i november har også gjort forholdene verre for mange.

– Kombinasjonen av covid-19, sosial utestengelse, vold og klimarelaterte kriser på én og samme tid, og med en kraft sjelden sett før i Sentra-Amerika, bringer med seg nye humanitære utfordringer, sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen i en uttalelse.

Ifølge NBC og Reuters, som begge har snakket med et ikke-navngitt medlem av den innkommende Biden-administrasjonen, er det lite sannsynlig at migrantene vil slippe inn i USA med det første.

Har Mexico-gjerdet i bakgården: Frykter hva som vil skje under Biden

– Situasjonen ved grensen kommer ikke til å endre seg over natten, sier et medlem av Bidens overgangsteam til NBC og legger til:

– De må forstå at de ikke kommer til å komme inn i USA umiddelbart.

I en uttalelse fra Bidens kontor tidligere i januar kom det frem at Mexicos president Andrés Manuel López Obrador og den påtroppende presidenten har blitt enige om å jobbe for en ny måte å håndtere regionale migrasjonsproblemer i Sentral-Amerika.