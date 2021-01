OPPRØRT: Navalnyj, som i tillegg til å være opposisjonspolitiker har bakgrunn som jurist, latterliggjør behandlingen han får i rettsapparatet. Foto: INSTAGRAM / @NAVALNY / X80001

Navalnyj om rettssaken: «Lovløshet av høyeste rang»

Under ett døgn etter at opposisjonsfigur Aleksej Navalnyj landet i hjemlandet, holdes rettssaken mot han på et utradisjonelt vis.

Publisert: Nå nettopp

Ved 10.30-tiden mandag ble rettsmøtet mot den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj åpnet.

I en video fra det provisoriske rettslokalet snakker Navalnyj til sine følgere gjennom Instagram. Der betegner den 44 år gamle nylig hjemvendte opposisjonspolitikeren rettssaken som «Lovløshet av høyeste rang»

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. (…) Hvorfor skjer høringen her på politistasjonen? Jeg har sett mye latterlig hva gjelder lov og orden, men nå ser det ut som om den gamle mannen i bunkersen er så redd at han med vilje river i stykker straffeloven. Dette er lovløshet av høyeste rang, jeg kan ikke kalle det noe annet, sier Navalnyj til kamera.

Han filmer deretter ut i det lille rommet der det sitter et titalls lite engasjerte folk på klappstoler.

Det er grunn til å tro at «mannen i bunkersen» er en referanse til Navalnyjs politiske erkerival, president Vladimir Putin.

Bedragerianklager

Aleksej Navalnyj er en av Putins største kritikere. Søndag kveld landet han for første gang i hjemlandet Russland siden han ble forgiftet og deretter evakuert til Tyskland i august i fjor.

På flyplassen i Moskva ventet russisk politi for å arrestere Navalnyj. Han ble pågrepet i passkontrollen ved 18-tiden norsk tid.

Årsaken til pågripelsen er ifølge russiske myndigheter at Navalnyj har en dom for bedrageri hengende over seg, der fengselsvesenet hevder at har han ikke fulgt de forpliktelser som den betingede dommen forutsetter. Navalnyj og hans støttespillere hevder dommen er politisk fundert.

44-åringen hevder at det var sikkerhetstjenesten FSB som prøvde å ta livet av ham i sommer – etter ordre fra Vladimir Putin. Presidenten har benektet dette, og uttalt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben». Da hadde altså Navalnyj vært død, ifølge Putin.

SLAPP IKKE INN: Olga Mikhailova måtte vente lenge før hun fikk treffe sin klient. Foto: TATYANA MAKEYEVA / X02468

Trenerte advokat-møte

I morgentimene mandag sto Navalnyjs advokater Vadim Kobzev og Olga Mikhailova klare utenfor lokalet, men ble nektet tilgang til sin klient.

– Jeg har ventet en time utenfor bygningen, uten å slippe inn. Politiet tok bilde av min ID og tillatelse, men så forsvant de bare, og kom ikke tilbake. De bryter loven når de ikke tar forsvarsadvokatene komme inn, sier advokat Olga Mikhailova til Ekho Moskvy.

Like før klokken 12 lokal tid fikk de imidlertid slippe inn, melder avisen Kommersant. Behandlingen Navalnyj får vekker oppsikt blant myndighetskritikere i Russland.

«Utrolig: Navalnyjs team sier at ikke bare har rettssaken blitt flyttet til politistasjonen der han holdes, men rettssaken har allerede startet», skriver Moscow Times- journalist Felix Light på Twitter.

Presset mot Russland øker

Flere vestlige land har i løpet av det siste døgnet gått ut og forlangt løslatelse av opposisjonspolitikeren. Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, er en av dem.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj er fullstendig uforståelig. For ham må rettsstatsprinsippet og beskyttelsen av sivile rettigheter gjelde, noe Russland er bundet av gjennom grunnloven og internasjonale forpliktelser. Han må løslates umiddelbart, skriver Maas på Twitter.

Også Storbritannias utenriksminister Dominic Raab skriver på Twitter at «Navalyj må løslates umiddelbart», og at han er «offeret for en forkastelig forbrytelse.»

Landene Latvia, Litauen og Estland tar sammen til orde for å innføre sanksjoner mot Russland for pågripelsen.

Russland ber Vesten ligge unna

Ifølge Reuters skal den russiske utenriksminister, Sergej Lavrov, ha uttalt at vestens oppmerksomhet knyttet til pågripelsen av Navalnyj egentlig handler om å distrahere befolkningen fra problemene de har i hjemlandet.

I tillegg har en talsperson for departementet bedt utenlandske ledere om å «respektere folkeretten» og «håndtere problemer i sine egne land», ifølge NTB.