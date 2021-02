EKS-PRESIDENT: Donald Trump her fra dagen han gikk av som president. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Donald Trump nekter å vitne i riksrettssaken

Demokratene ønsker å få stille spørsmål til den nylig avgåtte presidenten i riksrettssaken som starter mot ham i neste uke. Donald Trump skal allerede ha avslått invitasjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld meldte en rekke amerikanske medier om ønsket fra Demokratene, men mindre enn to timer senere kom beskjeden om at Trump ikke akter å imøtekomme det ønsket.

Det siste ifølge NBC News-journalist Kirsten Welker, som på Twitter skriver at Trumps advokater svarer «nei» på spørsmål om Trump kommer til å vitne:

Det er demokraten Jamie Raskin, som på vegne av Representantenes hus, i et brev sendt torsdag ba Donald Trump om å stille som vitne.

Raskin leder gruppen av demokrater som i saken mot eks-presidenten vil fungere som aktor. Selve riksrettssaken går av stabelen i Senatet, det andre kammeret i Kongressen, og det er de 100 senatorene der som fungerer som jury og eventuelt vil dømme Trump, dersom minst to-tredjedeler stemmer for dette.

Trump er stilt for riksrett for å ha oppildnet til angrepet på Kongressen 6. januar, to uker før hans tid som president var over.

les også Dette er Trumps åtte svar på riksrettstiltalen

Under ed

Brevet der det ytres ønske om at Trump skal vitne kommer to dager etter at hans forsvarere sendte inn sitt dokument til Senatet der de forklarer hvorfor de mener han ikke kan dømmes.

Deres hovedargument er at de mener det er i strid med grunnloven å stille en president som allerede har gått av for riksrett. Dette er et argument en rekke grunnlovseksperter i USA den siste tiden har sagt seg uenig i.

Slik er det antatt at de ulike senatorene vil stemme:

Da Donald Trump ble stilt for riksrett første gang, for rundt et år siden, vitnet han ikke. Det gjorde heller ingen andre. Den gang var det Republikanerne som hadde flertall i Senatet, og de hadde makten til å bestemme om det skulle åpnes for vitner eller ikke. Det sa de nei til. Denne gang ligger makten hos Demokratene, som ved hjelp av visepresidentens stemme nå har flertall i et Senat som ellers er delt 50–50.

Donald Trump kan likevel avslå tilbudet om å vitne, og det skal han altså allerede ha gjort.

Dersom han hadde vitnet om sin rolle i det som til slutt endte med et angrep på Kongressen der fem personer døde, så ville han gjort dette under ed. Å lyve til Kongressen under ed er i seg selv straffbart, og kan føre til fengsel i inntil fem år.

Trumps advokater: Publisitetsstunt

I brevet kommer Raskin med en advarsel til Trump:

«Hvis du avviser denne invitasjonen, forbeholder vi oss all rett, inkludert retten til å fastslå under rettssaken at det at du nekter å vitne, støtter en sterkt negativ konklusjon vedrørende dine handlinger (og mangel på handlinger) 6. januar 2021.»

Ikke lenge etter at Raskins brev ble kjent kom altså et svarbrev fra advokatene til Trump, Bruce L. Castor jr. og David I. Schon. Der omtaler de forespørselen som et publisitetsstunt.

Videre skriver de at det ikke finnes noe slikt som å måtte «motbevise en prosedyre som bryter med grunnloven».

De mener Raskins brev bekrefter at demokratene ikke har bevise sin anklager mot Trump.

Riksrettssaken starter tirsdag i neste uke.

Donald Trump er bare den tredje presidenten i historien som stilles for riksrett. Han er den første det skjer med to ganger. I fjor ble han ikke dømt da bare én av de republikanske senatorene stemte for dette.

Riksrett er en politisk prosess. Ikke en juridisk. Det betyr at man kan ende opp frikjent selv om bevisene som blir lagt frem tyder på at man er skyldig i anklagene man er utsatt for.

Trolig blir ikke Trump dømt denne gangen heller. Få tror at så mange som 17 republikanere vil stemme for dette. Noe som må til forutsatt at alle demokratene stemmer for.

Allerede har 45 av dem sagt at de mener det strider mot grunnloven å stille ham for riksrett.