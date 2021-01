FIRE PERSONER INVOLVERT: Sjåføren og en yngre gutt overlevde uten alvorlige skader, ifølge svensk politi. Foto: GOTBITEN.SE

To tenåringsjenter døde i alvorlig ulykke

To tenåringsjenter døde da en snøscooter og et tog kolliderte i Söråker.

Det opplyser svensk politi på en pressekonferanse, ifølge Aftonbladet.

Politi, redningstjenester og en ambulanse fikk beskjed om ulykken klokken 13.18 søndag.

Ulykken skal ha skjedd på en jernbaneovergang. Ifølge politiet skulle scooteren passere og toget kom samtidig.

SVT skriver at de to tenåringsjentene kjørte sammen med to andre på scooteren. Alle ble kjørt til sykehus.

– Sjåføren og en yngre gutt overlevde uten alvorlige skader, sier Josef Wiklund i svensk politi.

Söråker er et lite tettsted i Timrå kommune i Sverige. Ifølge Wikipedia er Timrå forbundet med det svenske jernbanenettet gjennom Ådalsbanan.

