ÅSTEDET: Her jobber en gresk politimann utenfor huset i Chania på Kreta der nordmannen skal ha knivdrept samboeren. Foto: Xaniotika Nea

Greske medier: Nordmann erkjente drapet i samtale med offerets barn

Nordmannen, som er mistenkt for drap på samboeren sin på Kreta, skal ha ringt til barna hennes og erkjent handlingen.

Publisert: Nå nettopp

Det melder flere greske medier tirsdag kveld.

– Han fikk vite om morens voldelige og forferdelige død av nordmannen selv. Han ringte dem etter drapet og sa: «Jeg har drept moren deres.», sier barnas onkel til greske medier.

Onkelen forteller videre at barna varslet politiet umiddelbart etter samtalen med den mistenkte nordmannen, blant annet at han skal ha flyktet i avdødes bil.

Ifølge greske medier skal nordmannen ha drept samboeren med en rekke knivstikk mot flere steder på kroppen. Åstedet beskrives som blodig.

I intervjuer med greske medier beskriver onkelen forholdet mellom nordmannen og samboeren som turbulent.

– Sist uke fortalte hun at hun fryktet for livet sitt og at nordmannen skulle drepe henne.

Greske medier skriver også at barna har reagert på minst en melding som er sendt fra moren til dem de siste dagene, der det ble brukt et uttrykk som moren ikke pleide å bruke.

Barna mistenker derfor at nordmannen har brukt morens telefon etter drapshandlingene.

Nordmannen har vært etterlyst av greske myndigheter siden søndag.

Tirsdag kveld ble han pågrepet av gresk politi. Ifølge greske medier satt han i offerets bil like ved en kirke i landsbyen Linoperamata da politiet pågrep ham.

Pågripelsen skal ha skjedd uten dramatikk.

Nordmannen ble deretter kjørt til politistasjonen i Heraklion og videre til Chania hvor han ble fremstilt for varetektsfengsling.

Det er ikke kjent om mannen har fått oppnevnt en forsvarer.