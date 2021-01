SMITTSOM MUTASJON: Det er oppdaget en ny smittsom mutasjon i Brasil. Her ligger coronapasienter på sykehuset i byen Manaus, hvor mutasjonen er oppdaget. Foto: MICHAEL DANTAS / AFP

Brasiliansk coronamutasjon skaper bekymring

Muterte varianter av coronaviruset skaper økt bekymring verden over. Nå er det en variant fra Brasil som får ekspertenes oppmerksomhet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siste tiden har den muterte varianten med utspring i Storbritannia skapt ny nedstenging i flere land, også i Norge. Samtidig som man har fulgt utviklingen av en mutert variant fra Sør-Afrika.

Nå skaper en tredje variant bekymring, i tillegg til de to nevnte, skriver nyhetsbyrået Reuters. En mutert variant oppdaget i Brasil i desember. Den er, som de to andre, trolig mer smittsom.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier at vi må være forberedt på at det kan komme flere muterte varianter.

les også Slik har det britiske viruset mutert: – Skremmende

– Utfordrende med vaksine

Helsedirektoratet er bekymret for at det nye brasilianske viruset har spredt seg til andre land.

— Vi følger med på dette viruset i samme grad som andre virusmutasjoner, sier han.

Han forklarer at de tre mutasjonene har en del fellestrekk.

— Samtidig er det utfordrende med tanke på vaksiner. Det må vi følge nøye med på.

For øyeblikket er helsedirektoratet mest bekymret for om vaksinen virker like godt mot Sør-Afrikanske viruset, eller om den vil ha noe redusert effekt.

Ifølge Reuters har forskere uttalt at varianten fra Brasil, som har fått navnet Brazil P. 1, i likhet med den sørafrikanske varianten, reduserer effekten av antistoffbehandlinger.

– Det er ikke feil å si at P.1 er noe man må følge veldig nøye med på og det skaper bekymring blant epidemiologer. Vi vet ikke hvorfor det slo så hardt ned i Manaus, sier epidemiolog ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, William Hange, til Washington Post.

Avisen viser til en studie som hevder at den brasilianske byen Manaus var nær flokkimmunitet da det muterte viruset slo til og skapte en ny voldsom bølge.

Dette gjør at eksperter frykter at varianten kan smitte personer med antistoffer. Samtidig understrekes det at man fortsatt vet for lite om P. 1-varianten, skriver avisen.

Før helgen ble det kjent at trolig 42 prosent av de registrerte smittetilfellene i den brasilianske byen er av den nye virusvarianten, skriver Reuters.

les også Den tredje bølgen

Har mutert over 20 ganger

Den britiske varianten, som man nå ser sprer seg i Norge, skal ha mutert minst 17 ganger. Den brasilianske varianten skal ifølge NPR har mutert over 20 ganger.

– Mutasjonene gjør at viruset fester seg litt bedre til lungecellene, og dette er noe av det som gjør viruset mer effektivt til å infisere en celle. Derfor sier vi at viruset er litt mer smittsomt, har førstelektor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Tone Gregers, uttalt.

les også Ekspertene: Dette vet vi om coronamutasjonene

Mutasjonen ble først oppdaget i Manaus i desember, men er siden oppdaget i flere land.

Mandag opplyste helsemyndighetene i den amerikanske delstaten Minnesota at de har oppdaget et tilfellet av den brasilianske varianten. Viruset ble oppdaget hos en person som nylig har ankommet fra Brasil.

Tidligere er det registrert fire tilfeller av Brazil P. 1-varianten i Japan. Det er også bekreftet minst ett tilfelle i Tyskland.

Vil hjelpe

Nå ønsker britiske myndigheter å bistå andre land med sporing av muterte virusvarianter.

– Vårt system for nye virusvarianter vil hjelpe oss å forstå viruset og hvordan det sprer seg. Det vil også gi verdenen en bedre forståelse av viruset, så vi bedre kan forstå hva som venter oss, sier den britiske helseministeren Matt Hancock ifølge nyhetsbyrået.