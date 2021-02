forrige







Helsvart mareritt i Amazonas: Her herjer Brasil-mutasjonen

Brasil ble nylig kåret til det landet som har taklet pandemien aller dårligst. Mens den brasilianske mutasjonen har sendt helsevesenet utenfor stupet, forteller en utslitt sykepleier til VG om noe av det verste hun har opplevd.

Martin Tonholt

Shirley Cruz

Publisert: Nå nettopp

Det utspiller seg en katastrofe i Manaus i Amazonas. Ikke bare er mange av sykehusene tomme for oksygen, og desperate familiemedlemmer ser sine kjære død uten å nå sykehus.

Overfylte sykehus går også tomme for nødvendig medisinsk utstyr, og helsepersonell står maktesløse i kampen for å redde pasientene.

– Selv om vi gjerne vil hjelpe er vi ikke i stand til det, sier intensivsykepleieren Pamela Silva de Moraes Santos (39) til VG på videosamtale fra Amazonas-regionen.

Hun forteller om natten hun helst vil glemme:

– Da jeg kom på jobb var jeg den eneste sykepleieren på seks pasienter. Ingen leger var til stede.

Sammen med en assistent jobbet hun 12 timer natten gjennom. Hun gikk fra seng til seng for å redde liv.

– Bare fire pasienter var i live når skiftet var ferdig.

Hun er fortsatt preget av hendelsen.

– I løpet av 15 år som sykepleier har jeg aldri gått fra et skift med den følelsen. Det er første gang jeg har forlatt et skift gråtende. Jeg tenkte «herregud, hvis jeg bare kunne gjort mer», men jeg var helt alene, bare jeg og en kollega.

Foto: Privat

Helsearbeidere dør

Lowy Institute i Australia har vurdert 98 land etter seks kriterier, som blant annet bekreftede smittetilfeller, dødstall og testing. Brasil toppet verstinglisten, etter over 210.000 dødsfall.

Over 8,5 millioner har hittil fått påvist smitte i Brasil, men kapasiteten på sykehusene er sprengt og mange dør trolig av covid-19 hjemme.

Manaus, som har rundt to millioner innbyggere, er blant byene i Brasil som er hardest rammet. Som følge av fraværet av testing avviser mange at dødsårsaken er smitte. Det er dermed anslått at de offisielle tallene ligger langt under de reelle.

På intensivavdelingen i Manaus, der Pamela jobber, trenger pasientene ekstra stell og oppmerksomhet. De svever mellom liv og død.

– I dag er vi aldri et fullt skift. Ikke fordi helsearbeidere har sluttet eller blitt sagt opp, men fordi de har blitt syke, sier hun.

Med 12-timers arbeidsdager på to forskjellige sykehus er hun mer sammen med kollegene sine enn med familien. Men nå dør også helsearbeidere i Manaus. Hvor mange har hun ikke tall på.

– Det er mange. Mange sykepleiere, hjelpepleiere. Mange, sier hun fortvilet.

Å behandle covid-pasienter er ekstra krevende. Pamela forteller at de bruker mye mer medisinsk utstyr enn vanlig.

Foto: BRUNO KELLY / REUTERS

Ikke-smittede får covid på sykehus

Hun får høre av ansatte på andre avdelinger at pasientene ikke nødvendigvis er så syke når de kommer inn, men ventetiden for en plass på intensivavdelingen er lang. I mellomtiden blir de verre.

– Skillet mellom pasienter som har covid, og pasienter som ikke har det, eksisterer ikke lenger, forteller hun.

Det gjør situasjonen ekstra vanskelig for pasienter som blir lagt inn med andre alvorlige sykdommer.

– Hvis de blir lagt inn nå, og i utgangspunktet ikke har covid, så får de det her, slår hun fast.

Da VG snakker med Pamela sier hun det er en ledig seng på intensiven. Pasienten som lå der måtte gi tapt i kampen mot sykdommen.

– Og til den sengen har vi fått 40 forespørsler. På en dag, utbryter hun.

Hun forteller at legene går ned på andre avdelinger og leter etter noen som enda ikke er blitt alvorlig syke, for at vi i det hele tatt skal ha noen mulighet til å redde vedkommende.

25-åringen som døde

Under den første bølgen, som rammet Manaus svært hardt, var det stor overvekt av eldre pasienter med underliggende sykdommer. Nå ligger det mange pasienter i aldersgruppen 20–45 år på hennes avdeling.

– Det var to tilfeller nylig vi ble sjokkert over. Den ene var 29 år, en ung mann, med kone og barn. Og den andre var 25, med et lite barn på fire år. De var ikke i så syke da de kom hit. Men de ble dårligere begge to, og dessverre endte det med at begge døde. Og begge etterlot seg familie, små barn. Det er veldig tøft psykologisk for oss som jobber her og være vitne til.

Ekstra fortvilende er det at mange av sykepleierne tar med seg smitten hjem, og smitter sine familier.

Foto: Edmar Barros / AP

«Som om pasientene drukner»

Pamela har vært vitne til scener det er umulig å glemme:

Alvorlig syke covid-pasienter kan få store ansamlinger av væske i lungene, men det er begrenset med sonder som brukes til å fjerne væsken på sykehuset.

– Det er som om pasienten drukner. Rett foran deg. Og det er ingenting du kan gjøre.

Sykepleieren forteller at det er mange som vil hjelpe, men mye av hjelpen kommer ikke frem. Lokal korrupsjon er et stort problem. Hun og andre på sykehuset har opprettet en egen konto for å ta imot hjelp direkte fra privatpersoner. Pamela har selv møtt folk på parkeringsplassen utenfor sykehuset for å bære utstyret rett inn på avdelingen.

Kollegene blir ringt opp av venner og kjente som trygler om hjelp.

– Til og med dem som jobber her, i administrasjonen, og i høyere stillinger, de kjenner også noen som er syke, en nabo, en fetter, en venn, noen i familien.

Lokalpolitikere sniker i vaksinekø

Myndighetene har nå sendt vaksine til Amazonas. Pamela er blant dem som har blitt vaksinert, men det gjelder ikke alle på sykehuset. Det fantes ikke nok doser til alle, og mange vaksiner har blitt borte på veien.

Avisen Globo forteller om lokalpolitikere og ansatte i helsevesenet som nå er under etterforskning for å ha sørget for vaksine til seg selv og sin egen familie, på bekostning av helsearbeidere og andre risikogrupper.

Det australske Lowy-instituttet kåret nylig Brasil til det landet i verden som har taklet pandemien dårligst.

Vi spør sykepleieren om det overrasker henne.

– Jeg har slektninger som bor i Italia. Og jeg må innrømme at hvis jeg hadde muligheten til å dra dit hadde jeg satt meg på flyet i morgen, sier hun.

– I andre land forsøker de å ta ansvar. På alle områder. Vanlige folk, politikere, private virksomheter.

Pamela har nylig begynt å studere tysk mellom slagene på sykehuset. Hun vil bort fra Brasil.

– Jeg har vært utenfor Brasil, og jeg har sett hvordan folk lever andre steder. Hvilken livskvalitet de har. Og det er det jeg vil ha for mine barn, avslutter hun.