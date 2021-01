STÅR ALENE: President Donald Trump har mistet mange støttespillere den siste uken. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Kilder om Trump: − Isolert, sint og hevngjerrig

Ifølge kilder nær presidenten, er han rasende for at han ikke har fått mer hjelp av sine allierte. I Kongressen spisses nå knivene mot senatorene som støttet Trumps forsøk på å endre valgresultatet.

Publisert: Nå nettopp

Trumps siste dager i Det hvite hus preges av oppbrudd. Mens kontorene tømmes for at Bidens team skal overta, og flere av regjeringsmedlemmene og andre medarbeidere har trukket seg, skal Trump være frustrert og hevngjerrig, skriver The Washington Post.

Mens hans indre sirkel blir stadig mindre, skal Trump føle at han ble sviktet da det ikke kom et mer høylytt forsvar for ham i forkant av at han det ble vedtatt at han stilles for riksrett for andre gang.

Bakgrunn: Donald Trump historisk – første president som er stilt for riksrett to ganger

Avisen har flere kilder blant Trumps rådgivere som forklarer at han blant annet er skuffet over innsatsen til advokat Rudy Giuliani, som forgjeves forsøkte å snu valgresultatet ved å gå rettens vei.

Men Trump skal også være forbannet på svigersønnen Jared Kushner, pressesjef Kayleigh McEnany, og stabssjef Mark Meadows.

– Trump er ganske forbannet. Ingen av dem er der ute og forsvarer ham, sier en kilde til Washington Post.

MISLYKTES: Trumps advokat Rudy Giuliani klarte ikke å forandre valgresultatet. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Kan bety slutten

Stormingen av den amerikanske Kongressen, har fått alvorlige politiske følger for Trump. Dersom Demokratene lykkes med den andre runden med riksrett, så kan det bety at han blir hindret fra å stille til valg igjen i 2024.

Alene mot mobben: Én politimann mot rasende Trump-tilhengere

Eksperter VG har snakket med mener at Trumps skjebne hviler i hendene på leder for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell.

Men den politiske ringreven, lenge lojal mot Trump, har ikke villet love ham støtte denne gangen. McConnell har i økende grad vært kritisk mot Trumps forsøk på å endre valgresultatet. Forholdet mellom de to mektige mennene har brutt ned de siste ukene.

Trump er ifølge flere amerikanske medier også fortsatt rasende på visepresident Mike Pence, for at han ikke forsøkte å underkjenne valget. Pence lot seg ikke presse til å handle i strid med grunnloven, selv ikke da Trump etter sigende kalte ham en «pussy».

Bakgrunn: Slik kan demokratene felle Trump

TRUMP-VENN: Lindsey Graham har vært kritisk til Trumps påstander om valgfusk, men de to er fortsatt ansett som nære allierte. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

– Innser at det er over

En politisk tungvekter som Trump fortsatt har tiltro til er den republikanske senatoren Lindsey Graham. Han har støttet Trump gjennom det meste av presidentens fire år ved makten.

– Presidenten innser at det er over. Det er tøft for ham, fordi han føler at han ble utsatt for juks, men ingenting kan forandre på det, sier Graham til Washington Post.

Graham brøt med støtten til Trump da han under opptellingen i Kongressen uttalte at han ikke hadde sett gode nok bevis for valgfusk. Men de to er fortsatt på talefot.

– Jeg har fortalt ham at de fleste republikanere mener at riksrett er uheldig for landet og skadelig for presidentembetet, sier Graham.

Blant senatorene var det republikanerne Ted Cruz og Josh Hawley som tydeligst markerte at de ville støtte Trump, ved å stemme for innsigelser mot valgresultatet.

Nå blir de selv møtt med angrep fra den demokratiske senatoren Bob Casey, som mener de to må kastes ut eller ties i hjel i Kongressen.

– Hvis vi ikke klarer å stille de som sto bak opprøret til ansvar, vil det være dypt urettferdig og gi grønt lys til fremtidige autoritære, sier Casey, gjengitt av NTB.