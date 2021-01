Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA POOL / NTB

Medier: Trump og Pence møttes for første gang etter Kongress-stormingen

Mandag kveld skal visepresident Mike Pence ha snakket med president Donald Trump for første gang siden opptøyene i Washington, D.C. onsdag.

Publisert: Nå nettopp

Det melder en rekke medier natt til tirsdag.

Ifølge CNN skal de to ha møttes på Det ovale kontor i Det hvite hus, til det som skal ha vært «en god samtale».

Nyhetskanalen skriver at de diskuterte den kommende uken og reflektert over de fire årene de har ledet landet. Neste onsdag overtar Joe Biden rollen som USAs president.

les også FBI frykter «væpnede demonstrasjoner» over hele USA

Også Reuters melder at det skal ha vært en god tone under samtalen, til tross for at Trump kom med krass kritikk av Pence rett før demonstrantene stormet Kongressen.

Nyhetsbyrået skriver også at de får opplyst av en i Trump-administrasjonen at både Trump og Pence er klare for å fortsatte sitt arbeid ut presidentperioden.

Dette til tross for at demokratene har lagt press på Pence for å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som sier at makten midlertidig kan overføres til visepresidenten dersom en president ikke er i stand til å utføre sine plikter.

VG oppdaterer saken.