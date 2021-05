Foto: ZAKERIA HASHIMI / AFP

Minst 55 drept i bombeangrep ved skole i Kabul

Lørdag gikk flere eksplosjoner av like ved en skole i den afghanske hovedstaden Kabul. Flere unge jenter er blant de drepte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dødstallet etter bombeangrepet vest i Kabul stiger, skriver Reuters lørdag kveld.

Minst 55 personer mistet livet i eksplosjonene – i tillegg ble over 150 såret, ifølge afghanske tjenestepersoner.

De fleste av ofrene var elever ved skolen, ifølge en anonym tjenesteperson i innenriksdepartementet.

Det var ved 16.30-tiden lokal tid at eksplosjonene gikk av ved Syed Al-Shahda-skolen – en skole gutter og jenter går i forskjellige skift på.

Jenteskiftet var på skolen da bombene gikk av. Flere elever som skal ha vært på vei ut av den, ble drept.

I tillegg skal flere være hardt skadet, sier den anonyme tjenestepersonen til nyhetsbyrået.

Mange av ofrene er skoleelever i alderen elleve til 15 år, ifølge myndighetene.

Bøker og sekker lå strødd

– Det var en eksplosjon fra en bilbombe som gikk av ved inngangen til skolen, sier et vitne på stedet til Reuters.

Ifølge vitnet var alle ofrene utenom rundt syv til åtte personer, jenter som var på vei hjem fra skolen.

Bøker og skolesekker lå strødd rundt på den blodige veien utenfor skolen, mens naboer strømmet til for å hjelpe ofrene, viser TV-bilder fra den afghanske kanalen Tolo News.

På bilder fra stedet kan man se unge personer som er hardt såret. Andre bilder viser omkomne som ligger på rekke under hvite likkleder på et sykehus.

Angrepet skjedde samtidig med at mange var ute og handlet til id-feiringen neste uke, skriver NTB. Høytiden markerer slutten på muslimenes hellige fastemåned ramadan.

Se flere bilder etter eksplosjonen i galleriet under – obs – sterke bilder:

forrige













fullskjerm neste

Skylder på Taliban

Den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, har allerede lagt skylden på opprørsgruppen Taliban, som kontrollerer store deler av Afghanistan.

– Ved å trappe opp deres ulovlige krig og vold, har Taliban nok en gang vist at de ikke bare er motvillige til fredelig og grunnleggende å løse den nåværende krisen, men gjør situasjonen mer komplisert, sa Ghani.

En talsperson for Taliban har imidlertid nektet for at gruppen var involvert i hendelsen og har fordømt den, skriver Reuters.

Ifølge Tolo News gikk det av minst tre eksplosjoner i nærheten av skolen som ligger i Dasht-e-Barchi-området, vest i Kabul – et nabolag der de fleste innbyggerne er sjiamuslimer.

– En eksplosjon fra en bilbombe gikk av først, deretter fulgte flere enn to eksplosjoner nær jenteskolen, sa en lærer, ifølge kanalen.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for eksplosjonen.

EKSPLOSJONER: En såret kvinne blir fraktet til et sykehus etter eksplosjonene i Kabul lørdag. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS

BAKGRUNN: Frykt i Kabul: − Taliban står klare til å overta

Området skolen ligger i, har de siste årene ofte blitt rammet av angrep fra IS-krigere, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at Kabul er i beredskap etter at Washington i april kunngjorde planer om å trekke ut alle amerikanske tropper innen 11. september.

Dette må du vite om NATOs tilbaketrekning fra Afghanistan USA og Nato har hatt styrker i Afghanistan siden høsten 2001 da de hjalp en allianse av krigsherrer til makten i Kabul.

På det meste hadde USA og Nato 150.000 soldater i landet.

Kampoperasjonene ble offisielt avsluttet i 2014, men alliansen har siden bistått afghanske sikkerhetsstyrker under deres kampoperasjoner.

USAs president Donald Trumps administrasjon inngikk i februar 2020 en avtale med Taliban og lovet at USAs og Natos styrker skulle forlate landet innen 1. mai 2021.

President Joe Biden har skjøvet på fristen, men har sagt at de siste styrkene skal være ute innen 11. september 2021.

De øvrige Nato-landene sluttet i midten av april opp om dette og lovet å starte tilbaketrekningen innen 1. mai.

USA har i dag rundt 2.500 soldater i landet, og de øvrige Nato-landene har rundt 7.000. Norge har rundt 95.

Den 20 år lange krigen i Afghanistan anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet, blant dem over 43.000 sivile. Krigen har også kostet over 3.500 utenlandske soldater livet, blant dem 2.355 amerikanske og ti norske. Vis mer

Oppdaterte tall fra Reuters bekrefter stadig økende konfrontasjoner mellom Taliban og Afghanske sikkerhetsstyrker i etterkant av USAs avgjørelse om å trekke seg ut av landet: Bare i løpet av de siste tre ukene har mer enn hundre personer fra afghanske sikkerhetsstyrker blitt drept i Taliban-angrep.

Senest forrige fredag ble 24 sivile drept og 110 såret i et bilbombeangrep i Logar-provinsen i Afghanistan.