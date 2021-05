BESLAG: En saudiarabisk toller åpner opp granatepler som stammer fra Libanon, som inneholdt 5,3 millioner captagonpiller, en form for amfetamin. Foto: handout Saudi-Arabia (SPA)

Smuglet amfetamin i granatepler: Konsekvensene rammer et helt land

BEIRUT (VG) Frukten som var på vei til Saudi-Arabia, var fylt til randen av dop. Dermed stoppet de all import av frukt fra avsenderen, nemlig kriserammede Libanon. Nå fortviler bøndene.

– Nå er det blitt enda vanskeligere her. Problemet med Saudi-Arabia kommer i tillegg til de vi allerede har, forteller bonden Mohamed Ahmed Hashisho (28) til VG.

Han er en av mange bønder som kjenner konsekvensene av beslaget som har rystet Libanon på kroppen.

Da saudiarabiske tollere begynte å plukke fra hverandre granateplene ved havnen i Jeddah, kom de over det oppsiktsvekkende funnet på hele 5,3 millioner illegale amfetaminpiller.

Myndighetene i det konservative islamske landet tok raskt affære, og stoppet all import av både frukt og grønnsaker fra Libanon.

Avgjørelsen fra Saudi-Arabia rammer libanesiske bønder hardt, i et land hvor innbyggerne allerede er i dyp økonomisk krise, og halvparten av befolkningen nå lever under fattigdomsgrensen.

FORTVILER: Gårdseier Mohamed Ahmed Hashisho tok over gården fra sin far som døde i fjor. På gården dyrker han bananer, appelsiner og sitroner – frukt som nå blir mindre verdt etter importnekten til Saudi-Arabia. Foto: Kyrre Lien, VG

Stor katastrofe

– Det vi produserer her, går til det libanesiske markedet, men mye av det eksporteres også. Når eksporten til Saudi-Arabia nå stopper opp, betyr det at frukten hoper seg opp og prisene stuper. Det går til slutt utover oss som bønder, forteller Hashisho til VG.

Libanesiske medier melder at tusen tonn med frukt og grønnsaker som egentlig skulle til golflandene, er blitt stoppet ved havnen.

På et av fruktmarkedene i Beirut hadde prisen på sitron falt med 40 prosent, mens prisen på bananer er halvert.

Lederen av en bondeorganisasjon i Libanon, Ibrahim Tarchichi, beskriver det som en stor katastrofe.

– Alle kommer til å høste mindre, og tjene mindre. Libanon som helhet betaler prisen for det noen få kriminelle gjør i andre land, fortalte han til Al Jazeera.

APPELSIN: 26 000 tonn med appelsiner ble eksportert fra Libanon i 2015, hvorav 30 prosent gikk til Saudi-Arabia. Foto: Kyrre Lien, VG

Nøyaktig hvor stor del av produksjonen av frukt og grønnsaker som eksporteres til golflandene, spriker, men foreningen for bønder i Libanon mener 55 prosent av produksjonen eksporteres dit.

Libanon grenser til Syria, og de siste årene har smuglingsaktiviteten mellom de to landene vært høy. Alt fra bensin til mennesker er blant det som smugles over grensen. Mange tror at forsendelsen som nådde Saudi-Arabia, egentlig stammet fra Syria.

– Vi må tette smutthullene vi har på grensen vår og gjenreise ryktet vårt, tilbake til da hele verden ønsket å importere våre produkter, forteller Tarchichi.

BESLAG: Dette bildet viser granateplene som inneholdt dopet captagon. Foto: handout Saudi-Arabia (SPA)

Kriger-dop

Funnet av dopet captagon, som er i samlegruppen for amfetamin, produseres i flere land i Midtøsten, blant annet i Syria og Libanon.

Captagon ble opprinnelig utviklet som et medisinsk medikament på 1960-tallet, og er lenge blitt brukt av krigende soldater i Syria for å få en euforisk følelse, dempe appetitten og skjerpe konsentrasjonen.

Samtidig har et av eksportmarkedene vært rike, unge menn i golflandene som betaler mellom 80 og 200 kroner for en pille, ifølge tall fra International Addiction Review journal.

Grunnen til importnekten var ikke dette enkeltstående funnet, ifølge myndighetene i den rike oljenasjonen.

Den saudiske ambassadøren Waleed Bukhari gikk nemlig ut på Twitter og sa at de hadde funnet 57 millioner illegale piller i forsendelser fra Libanon bare siden starten av 2020.

SMUGLING: Nøyaktig hvem som står bak smuglingen, er det stor usikkerhet rundt, men flere eksperter peker på Syria og/eller Hezbollah som en mulighet. Foto: handout Saudi-Arabia (SPA)

Smugling i Midtøsten

Illegale varer som stammer fra Midtøsten, er ikke noe nytt. I juli i fjor stoppet italienske myndigheter en forsendelse på fjorten tonn med amfetamin som stammet fra Syria, noe som var en rekord.

Politiet uttalte da at hypotesen deres var at produksjon og distribusjon av dopet hadde bremset opp i Europa på grunn av coronapandemien.

– Mange smuglere har knyttet kontakt med Syria hvor produksjonen ikke ser ut til å ha bremset ned, sa politiet da i en uttalelse til BBC.

PILLER: 84 millioner piller ble funnet i Italia i fjor, som var skjult i maskindeler. Foto: napolipress / IPA Milestone

Italiensk politi mente da at dette beslaget stammet fra produksjon som skulle finansiere terrororganisasjonen IS.

Men de mange beslagene som stammer fra Syria, har ført til at flere har konkludert med at Bashar al-Assad-regimet også er delaktig. Al-Assad har nå tatt tilbake kontrollen i to tredjedeler av landet.

– Regimet er desperate etter alle former for inntekter etter de harde sanksjonene og økonomien er påvirket av krigen, forteller Caroline Rose, analytiker hos Newlines Institute til Financial Times.

