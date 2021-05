forrige







fullskjerm neste ARBEIDSKARER: Et bilde fra 2014 viser arbeidere ved en byggeplass i Qatars hovedstad Doha.

Menneskerettighetsgrupper konfronterer Qatar – etterlyser forsvunnet fremmedarbeider

En kenyansk fremmedarbeider og blogger har forsvunnet i Qatar. Nå spør blant annet Amnesty om hvorfor.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Vi er ekstremt bekymret for hans velferd, og at han kan ha blitt pågrepet som gjengjeldelse for sitt legitime menneskerettighetsarbeid, heter det i en pressemelding signert av fem ulike menneskerettighetsorganisasjoner.

Mannen de er bekymret for, er kenyanske Malcolm Bidali. Han er sikkerhetsvakt, blogger og aktivist, og har skrevet mye om situasjonen for fremmedarbeidere i Qatar.

– Selv etter gjentatte henvendelser til qatarske myndigheter, hemmeligholdes det fremdeles hvor han befinner seg, og hvorfor han er blitt pågrepet. Er han pågrepet kun fordi han har brukt ytringsfriheten sin, ber vi om at han slippes fri, skriver de.

Ifølge de fem organisasjonene – MigrantRights.org, FairSquare, Amnesty International, Human Rights Watch og The Business and Human Rights Resource Centre – hadde Bidali holdt et foredrag for fagforeninger. Foredraget skal ha dreid seg om hans opplevelser som arbeider i Qatar.

Menneskerettigheter i Qatar har vært et gjennomgående tema i forbindelse med at landet neste år skal være vertskap for fotball-VM. The Guardian avslørte i februar at minst 6500 arbeidsinnvandrere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka, har dødd siden Qatar ble tildelt VM i desember 2010.

Qatar har gjort noen endringer i forsøk på å imøtekomme noe av den kritikken de har blitt møtt av.

Reuters melder torsdag at en kilde i qatarske myndigheter bekreftet at en kenyansk statsborger den 5. mai ble pågrepet, og etterforskes for brudd på sikkerhetslovgivningen.

– Individet har alle rettigheter under loven. Alle prosedyrer i etterforskningen blir gjort i tråd med qatarsk lov, sa den ikke-navngitte kilden til nyhetsbyrået.