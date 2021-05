I MØTER SØNDAG: FN-ambassadør Mona Juul representerer Norge i FNs sikkerhetsråd. Foto: Thomas Nilsson / VG

Derfor splitter konflikten sikkerhetsrådet

NEW YORK (VG) Mens rakettene skytes og tallet på døde stiger hver eneste dag, klarer ikke FNs sikkerhetsråd å bli enige om en felles uttalelse for det som nå skjer i Midtøsten. Ifølge Kina er det USA som setter ned foten.

– Vi er utålmodige. Vi presser på og forsøker virkelig å finne en vei ut, sier FN-ambassadør Mona Juul til VG utenfor FN-bygget etter en nærmere 3,5 time langt møte i sikkerhetsrådet.

Søndag møttes de 15 medlemslandene til et åpent møte om den tilspissede situasjonen i Midtøsten som til nå har kostet flere liv:

På palestinsk side: Nær Nær 200 er drept , inkludert over 50 barn og 30 kvinner.

På Israelsk side: 10 personer er drept. Blant de døde er to barn.

VIL SE FREMGANG: Mona Juul ønsker at sikkerhetsrådet skal komme til enighet om en felles uttalelse vedrørende situasjonen i Midtøsten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil ikke røpe

Utfordringen er, ifølge Kina, at 14 av 15 land i sikkerhetsrådet er enige i en felles uttalelse – men vetomakten USA holder igjen.

Ifølge The Guardian skal USA også ha forsøkt å utsette møter tidligere i uken, og stemt nei til forslag som ble lagt frem.

– De 15 medlemslandene har ulike ståsteder, ønsker og vektlegger ulike ting, og de ønsker å bruke ulike ord og vendinger, sier Juul til VG som også legger til at det likevel er enighet om et ønske om våpenhvile.

Juul ønsker ikke gå inn på hvilke eller hvilket land som setter ned foten, men Kinas utenriksminister Wang Yi, som denne måneden har presidentskapet i FN, er ikke redd for å peke på USA.

– Kina har jobbet med medlemslandene for å bli enige om en felles pressemelding fra sikkerhetsrådet. Dessverre, bare på grunn av hindring fra ett land, har ikke sikkerhetsrådet klart å snakke med én stemme. Vi oppfordrer USA til å ta ansvar, sa han under møtet søndag.

PRESSEKONFERANSE: Norge ledet pressekonferansen etter møtet sammen med Kina og Tunisia. Foto: FN

Fordømmer angrep mot Israel

Relasjonen mellom USA og Israel har i flere år stått fjellstøtt. USAs tidligere president Donald Trump flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem, og anerkjente Israels annektering av Golanhøydene.

Israel har også støtte hos den nåværende presidenten Joe Biden.

Biden brukte lørdagen til å snakke med både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas.

– Han gjentok sin sterke støtte til Israels rett til å forsvare seg mot rakettangrep fra Hamas og andre terroristgrupper i Gaza, og han fordømte disse vilkårlige angrepene mot Israel, sto det i en uttalelse fra Det hvite hus.

fullskjerm neste LØPER: En palestinsk far bærer sin sårede datteren ut av ruinene etter et Israelsk luftangrep.

«Kjøper Israel tid»

Midtøsten-professor ved universitetet i Los Angeles, California (UCLA), Dov Waxman, mener Biden-administrasjonen holder igjen av flere grunner.

– Jeg mistenker at de først og fremst har ønsket å kjøpe Israel tid. I tillegg er Biden en kjent støttespiller av Israel, og det kan virke som at dette også er politisk kalkulert ved at de ikke ønsker en offentlig skittentøyvask med Israel, sier han til VG.

På den måten unngår Biden kritikk fra republikanerne, og Israel-vennlige demokrater.

– Det virker som de ønsker å ta dette bak lukkede dører, sier han.

Biden har fått kritikk i egne rekker for sin manglende håndtering og sin støtte til Israel, og demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez har gått hardt ut og kalt Israel «et apartheid».

Biden har også fått kritikk fra kongressmedlem fra Massachusetts Ayanna Pressley.

– Vi kan ikke være stille når vår regjering sender 3,8 milliarder dollar i militærhjelp til Israel som brukes til å rive palestinske hjem, fengsle palestinske barn og fortrenge palestinske familier.

«Enorm lidelse»

Selv om USA til nå kan virke som har vist liten vilje til å komme til enighet om en felles uttalelse fra rådet, har likevel den tilspissede situasjonen mellom Israel og militante grupper i Gaza fått verdenssamfunnet til å reagere.

FNs generalsekretær, António Guterres, gikk søndag på talerstolen i FN-bygget og sa følgende:

– Kampene må stoppe.

– Krigshandlingene har allerede forårsaket død, enorm lidelse og skade på viktig infrastruktur. Jeg er forferdet over det stadig større antallet tap av palestinske sivile, inkludert flere kvinner og barn, fra israelske angrep i Gaza. Jeg er også lei meg for israelske omkomne fra raketter fra Gaza.

Juul ønsker ikke å gå konkret inn på hva uenighetene skyldes eller hva USA reagerer på, men presiserer viktigheten av at sikkerhetsrådet kommer sammen om en felles uttalelse umiddelbart.

– Det er et sterkt behov for en felles uttalelse som gir et tydelig signal om at sikkerhetsrådet ønsker at det blir slutt på voldshandlingene, at det er behov for en våpenhvile og en løsning på konflikten, sier Juul til VG og legger til:

– Vi krever øyeblikkelig opphør av alle voldshandlinger, provokasjoner, ødeleggelser og utkastelsesplaner og vi oppfordret begge sider til å arbeide for raskt å redusere spenningen og avslutte volden.