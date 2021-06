VG har fått et eksklusivt innblikk i produksjonen av den russiske coronavaksinen Sputnik V. Maskinen pumper ut små flasker med frihet. Dette er historien om verdens første covid-19-vaksine. Den består av et hemmelig kappløp, diplomati, vaksineskepsis og milliardavtaler.

Det hemmelige vaksine-kappløpet

Kyrre Lien

Ksenia Ivanova

ST PETERSBURG (VG) Inne på fabrikken som produserer Sputnik-vaksinen er det klinisk rent, og uten lukt.

– Å justere fabrikken mot vaksineproduksjon var en skremmende utfordring. Vanligvis tar det seks måneder å perfeksjonere en ny produksjon, men denne gangen klarte vi det på bare én måned, forteller en talsperson fra Biocad til VG.

Firmaet er blant dem som produserer Sputnik-vaksinen i Russland, og vaksinedosene sendes verden rundt – til land som Ungarn, Mexico og Libanon. Noen har også ønsket den til Norge.

Det eneste VGs utsendte frilanser hører inne på fabrikken, er den repeterende lyden av flaskene på samlebåndet.

Tuk, tuk, tuk.

Foto: Ksenia Ivanova, VG

Nærmest som en bisetning under et digitalt videomøte 11. august i fjor, slapp Russlands president Vladimir Putin nyheten.

– Jeg er blitt fortalt at verdens første coronavaksine ble godkjent denne morgenen. Jeg vet at den er ganske effektiv, hjelper immunforsvaret og har gått gjennom alle de nødvendige undersøkelsene.

Bak en mørk, tung trepult med tre fasttelefoner ved siden av seg forteller Putin hvordan datteren hans er blant dem som allerede har fått vaksinen.

– Hun hadde litt høy temperatur etter hver dose, men nå føler hun seg veldig bra.

Han fulgte opp med å lovpriste forskerne som hadde fremstilt vaksinen.

– Vi skylder all vår takknemlighet til dem som har tatt dette første, viktige steget for Russland og for hele verden.

Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP

Nyheten spredte seg raskt, for dette var historie.

Mens landegrenser, ølkraner og samfunnet var stengt, ga dette et ørlite håp.

Russland var fremst i teten om å få ut sin coronavaksine, men den var ikke testet på mange. I august, før de startet utrullingen, var den bare blitt testet på 76 personer.

De var kjappe – litt for kjappe, mente mange i Vesten.

Nyheten ble fulgt av en stor dose skepsis. Vaksinen hadde hverken gått gjennom alle de vanlige testene en vaksine går gjennom, og russerne hemmeligholdt forskningsdataen.

Nå skulle de starte utrulling av en vaksine samtidig som de samlet inn data og testet den, stikk i strid med vanlig prosedyre, hvor man vanligvis ville hatt en lengre prøveperiode og brukt placebodoser for å kontrollere.

Professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Jan Helge Solbakk, kalte det «galimatias».

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, sa til NRK at det var «uforsvarlig å ta denne vaksinen i bruk nå».

Men Russland kjørte på. Vaksinen skulle ut.

Ksenia Ivanova, VG Firmaet Biocad er blant de som har fått lisens i Russland til å produserer de verdifulle dråpene. Sputnik V-vaksinen er en såkalt virusvektor-vaksine, som er samme teknologi som brukes i AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen inneholder en endret versjon av et forkjølelsesvirus, som lærer kroppen til å beskytte seg mot corona. Vaksinen skal være 91.6 prosent effektiv. Men veien til vaksinen har vært et kappløp.

Sputnik V er utviklet hos Gamaleya-instituttet i Moskva. Før pandemien hadde ikke instituttet en veldig høy profil, men de hadde laget vaksiner mot ebola og mers.

Sputnik-vaksinen er en såkalt virusvektorvaksine, som stammer tilbake til 90-tallet da forskere brukte inaktiverte virus som bærere av informasjon inn til cellene.

Den russisk-amerikanske virologen Konstantin Chumakov forklarer til The New Yorker hvordan viruset fungerer.

– Det er en trojansk hest som går inn og leverer akkurat det du vil.

Når viruset fra vaksinen kommer inn i kroppens celler, vil kroppen bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet («taggene») på coronaviruset. Så vil kroppen lage antistoffer og T-celler som gir immunitet mot coronaviruset.

– Dette er ikke en historie om et enormt gjennombrudd, men heller at vi klarte å komme frem til en løsning raskt, samtidig som pandemien raste, har Denis Logunov, en av forskerne bak vaksinen, fortalt til The New York Times.

Sputnik-vaksinen fikk sitt navn etter den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden, som russerne sendte opp i 1957, midt under den kalde krigen med USA.

Foto: OFF / TASS

Nå var det nok en gang duket for kamp mellom de to stormaktene.

Den 9. november annonserte Pfizer sine data som viste at vaksinen deres var mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset. To dager senere sa Gamaleya-instituttet at deres vaksine var 92 prosent effektiv.

Så, den 16. november, kunngjorde Moderna at deres vaksine var 95 prosent effektiv, noe som gjorde at Gamaleya-instituttet på nytt justerte sine tall. Deres vaksine var nå 95 prosent effektiv den også.

De siste tallene sier at Sputnik-vaksinen nå er 91,6 prosent effektiv.

En diplomat uttalte til BBC at vaksinekappløpet var ganske likt romkappløpet på 50-tallet.

– Nok en gang har mange undervurdert Russland. Dette er potensielt det sterkeste virkemiddelet for diplomatisk makt Moskva har hatt de siste generasjonene.

Foto: Ksenia Ivanova, VG

Men produksjonen har vist seg å være vanskelig.

Russland har til nå inngått avtaler over hele verden for salg av minst 800 millioner doser, til en verdi av flere milliarder dollar.

Samtidig har tall nyhetsbyrået Reuters sitter på, vist at det bare er produsert 66 millioner doser av vaksinen, hvorav 30 millioner doser var blitt eksportert frem til 12. mai. For å bli fullvaksinert trengs det to doser av Sputnik-vaksinen.

Dermed er produksjonen til nå mye lavere enn de flere hundre millioner doser som blir produsert hver måned av produsenter som Pfizer og AstraZeneca.

Og mye lavere enn Russland hadde håpet på.

Ksenia Ivanova En av de andre produsentene av Sputnik-vaksinen i Russland, peker på å få nok kompetent personell som største utfordring. Samtidig er utfordringene knyttet til å skalere opp produksjonen, få nok utstyr og råmateriale. Samt at de to dosene med vaksine er litt forskjellige, så de må produseres separat. Russland har tidligere sagt at de skal klare å produsere vaksiner nok til 800 millioner mennesker i 2021, men mange tviler på dette.

Kampen om vaksinedosene har gjort at Russland har sett muligheter til å knytte sterkere bånd og skaffe seg nye allierte verden over. Og for tvilsomme mellommenn til å tjene penger på salg av overprisede vaksinedoser til afrikanske land, en omstridt handelsvirksomhet som VG har avslørt.

Russland selger vaksinen gjennom det russiske investeringsfondet, RDIF. De sier 66 land har godkjent vaksinen, og har samtidig åpnet opp for at vaksinen kan produseres på lisens også utenfor Russland.

For der produsenter som Pfizer og AstraZeneca har prioritert vestlige land, slik som Norge, er mange fattige land blitt stående igjen alene – sist i køen.

Foto: Berit Roald

Her har Russland også sett sitt snitt til å utøve storstilt vaksinediplomati – ved å kunne tilby vaksiner til land som slet med å få doser fra andre land.

– Bare det at Russland har klart å produsere en vaksine som er så pålitelig, så raskt, er en demonstrasjon på deres posisjon som en global maktaktør, forteller Russland-forsker Sophie Gueudet hos NUPI til VG.

Hun mener samtidig det er bekymringsverdig at Russland ikke har vært transparente og delt forskningsdata, men at vaksinen er blitt et viktig verktøy for dem, både for å redde liv, men også for å knytte sterkere bånd til land verden over.

– Russland bruker denne vaksinen til å forsterke de alliansene de allerede har, forteller hun.

Den russiske vaksinen har også splittet EU: De to EU-landene Ungarn og Slovakia har kjøpt inn vaksinen, og dermed gått utenom vaksinesamarbeidet til EU.

Det har bidratt til at Ungarn er blant landene i EU som har vaksinert størst andel av befolkningen. I starten av juni hadde 54 prosent av den ungarske befolkningen fått sin første dose.

Tidligere i vår var president Emmanuel Macron i dialog med Putin om mulige leveranser av vaksinen, noe som gjorde at hans egen utenriksminister beskrev det hele som et «propagandaverktøy».

Russiske vaksinedoser ankommer EU-landet Ungarn. Foto: Frantisek Iván / TASR

Sputnik-vaksinen er ennå ikke godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), men den er inne til en såkalt rullerende vurdering.

Blir den godkjent der, blir den også godkjent for Norge.

– Det koker ned til hvilken risiko som er forsvarlig på det tidspunktet man står i. EMA har en svært vanskelig jobb, og jeg er ikke sikker på hva de kommer til å konkludere med, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland.

Hun er en av forskerne som var med å vurdere bruken av AstraZeneca i Norge. AstraZeneca bygger på lik type teknologi som Sputnik V. Etter flere tilfeller av alvorlig blodpropp valgte man å ta AstraZeneca-vaksinen ut av programmet i Norge.

Her hjemme tok blant annet Senterpartiets Marit Arnstad i mars til orde for at Norge burde prøve å sikre seg vaksinen.

Nå er tonen en litt annen, ettersom Norge stoppet å bruke AstraZeneca-vaksinen:

– Jeg tar selvsagt beslutningen om ikke å bruke denne type virusvektor-vaksiner som kom nå i slutten av mai, til orientering, og regner med at det også omfatter Sputnik, skriver hun til VG.

Samtidig som Sputnik V-vaksinen selges til stadig flere land, har Russland annonsert en ny vaksinevariant som kun krever én dose – Sputnik Light.

– Den er like pålitelig som en kalasjnikov-rifle, sa president Vladimir Putin nylig.

Foto: Ksenia Ivanova, VG

Selv om verden skriker etter dosene de er lovet fra Russland, sliter de med å vaksinere sine egne på hjemmebane.

De har lokket med gratis iskrem til dem som tar vaksinen. Andre insentiver har vært bonuspoeng hos flyselskaper og små pengeutbetalinger til de eldre som har fått dosen.

Men det går sakte.

I en fersk undersøkelse sier hele 62 prosent av de spurte russerne at de ikke ønsker å la seg vaksinere av Sputnik V.

Frem til nå viser VGs coronaoversikt at kun 12 prosent av befolkningen har fått sin første dose.

Det har heller ikke hjulpet på vaksineskepsisen i Russland at president Vladimir Putin ventet helt til slutten av mars med å få en dose selv.

Men det er ikke kjent hvilken vaksine Putin fikk, og denne gangen kom det heller ikke bilder fra begivenheten.

Kreml har sagt det vil forbli en hemmelighet hvilken vaksine han fikk.

Konsekvensen er at det er blitt spekulert hvorvidt det bare var oppspinn, og om dosen Putin fikk, bare var sukkervann.

Ksenia Ivanova, VG Over hele Russland har det vært enkelt for russere å få en vaksinedose. På dette kjøpesenteret i St. Petersburg kan man dukke opp uten avtale, og få en dose – gratis. Mellom Burger King og klesbutikker, settes vaksinedosene på løpende bånd. Vladimir Rogov (71) er blant dem som får vaksinedose denne dagen. Etter at alle på jobben hadde tatt vaksinen, samt hans kone, ville han også få sin første dose.

– Jeg testet vaksinen på kona mi først, forteller Vladimir Rogov (71) og ler.

Han forteller at han tar sin første vaksinedose på grunn av helseårsaker, men også for å ha mulighet til å kunne reise til utlandet.

Inne på kjøpesenteret sitter Rogov i bar overkropp, og har et kors rundt halsen. Så kommer stikket.

– Jeg tror takket være informasjonskampanjene vi har sett på TV, og at Putin har anbefalt det, har hjulpet. Men jeg synes flere burde bli vaksinert.

Til nå har 250 000 mennesker mistet livet i Russland som følge av corona. Det mener det føderale statistikkbyrået i landet, ifølge Reuters.

– Hvorfor tror du så få vil vaksinere seg i Russland?

– Det er den russiske mentaliteten. Vi gjør alt litt sakte.

