BEKYMRET: Frederiksen setter inn tiltak for å få ned landets smittetrykk før julehøytiden. Foto: RITZAU SCANPIX

Danmark stenger delvis ned: Dette er tiltakene

Onsdag setter Danmark inn strengere tiltak i 38 av landets kommuner etter enda flere smitterekorder. Statsminister Mette Frederiksen sier at de nå stenger barer, restauranter, teatre, kinoer og andre kulturelle institusjoner.

Dette annonserer statsminister Mette Frederiksen under en pressekonferanse mandag.

– Smitten er for høy, og situasjonen er for bekymrende. Derfor skal vi sette inn tiltak for å få kontroll på smitten og epidemien, ikke minst fordi det nå er kort tid igjen til jul, sier hun.

De nye tiltakene innebærer blant annet at restauranter, barer, teatre, og kinoer skal stenges i 38 kommuner rundt storbyene. I tillegg skal skolebarn fra femteklasse og oppover sendes hjem fra skolen.

I tillegg forlenger de gjeldende smitteverntiltakene frem til 28. februar neste år.

De gjeldende tiltakene innebærer blant annet et forsamlingsforbud på maks ti personer, oppfordring til hjemmekontor, og påbud om munnbind enkelte steder.

Dette er de nye tiltakene i de 38 kommunene: Barer, restauranter, kinoer, teatre, treningssentre og svømmehaller skal stenges.

Skoleelever fra 5. trinn og oppover skal ha digital undervisning hjemmefra.

Offentlige arbeidsplasser skal sende arbeidstakerne hjem, med mindre de utfører samfunnskritiske oppgaver. Vis mer

Mette Frederiksen vektlegger at hun håper alle vil følge tiltakene som er satt inn.

– Da er du med på å redde liv, så enkelt er det. Jeg er sikker på at vi også kommer til å klare vinteren, sier statsministeren.

Økt smittetrykk og flere innleggelser

Pressekonferansen kommer i kjølvannet av Danmarks verste smittedøgn i helgen, med 1.745 nye smittede på et døgn. Søndag advarte Danmarks statsminister Mette Frederiksen danskene om en delvis nedstengning i blant annet Odense, Århus og København, i tillegg til flere kommuner omkring hovedstaden og i Sjælland

– Vi skal få ordning på smitten før julaften, sa statsministeren i en Facebook-video søndag.

Det ble søndag også registrert syv døde av coronarelaterte årsaker i Danmark. Den økende registrerte smitten i Danmark henger også sammen med at langt flere blir testet enn tidligere. Se smitteutviklingen i landet her:

Publisert: 07.12.20 kl. 12:17 Oppdatert: 07.12.20 kl. 12:39

Mer om Coronaviruset Danmark Pressekonferanse København