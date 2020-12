VENTER: Familiemedlemmer har søndag samlet seg på skolen som fredag ble angrepet i byen Kankara i Nigeria. De venter på nyheter om guttene som fortsatt er savnet. Foto: Abdullatif Yusuf / AP

Frykter at 300 elever er kidnappet

Mer enn 300 skoleelever er fortsatt ikke gjort rede for etter et skoleangrep i Nigeria. Nå har den islamistiske gruppen Boko Haram tatt på seg ansvaret for angrepet.

Det gjør de i et lydopptak sendt til avisen Daily Nigerian tirsdag.

Boko Haram-leder Abubakar Shekau sier i lydopptaket at guttene ble kidnappet fordi vestlig utdanning er imot islamske prinsipper, skriver avisen.

Han skal ikke ha sagt noe om hvor mange de har kidnappet, etter om de ønsker å forhandle med myndighetene.

Ifølge CNN har kidnapperne vært i kontakt med en lærer på skolen for å komme med sine krav for å frigi guttene. Kravet skal ifølge Abdu Labaran, kommunikasjonssjef i de lokale myndighetene, være at helikopterovervåkningen i området stanses.

Det var fredag kveld at ungdomsskolen for gutter i byen Kankara i Nigeria ble angrepet, og det fryktes at mer enn 300 studenter har blitt kidnappet.

Ifølge lokale myndigheter er 337 gutter fortsatt registrert savnet. Den nigerianske avisen Daily Trust hevder å ha sett lister som viser at hele 668 elever er savnet, skriver Daily Nigerian.

Ifølge en lærer ved skolen har 446 elever kommet tilbake til familiene sine etter fredagens angrep, mens det er fortsatt er usikkerhet knyttet til hvor mange som ikke er gjort rede for, skriver CNN. Det går rundt 800 elever på skolen.

17 elever ble funnet mandag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

SAMLET SEG: Lørdag samlet mange av dem som savnet sine sønner etter angrepet ved skolen. Foto: Abdullatif Yusuf / AP

Musa Adamu, som er elev på skolen, forteller til CNN at han og mange av medelevene hoppet ut av vinduene på skolen under angrepet og løp inn i en skog, der de tilbrakte natten for å skjerme seg fra kidnapperne.

Dagen etter tok de seg inn til byen, og møtte medelever på veien som også hadde oppholdt seg i skogen over natten.

– Da vi kom til skolen, så vi soldater, og de ba oss om å skrive opp navnene våre før de etter hvert ba oss om å pakke tingene våre og dra hjem, forteller Adamu.

– De kommanderte gruppen som en gjeter kommanderer saueflokken, sier Hassan Abdul-Bashir, en 13 år gammel student ved skolen, til CNN.

Han forteller også at han så kidnapperne kjøre av gårde med flere medstudenter.

Gjerningsmennene skal ha kommet kjørende på motorsykler, bevæpnet med AK-47-gevær, og drev mange studenter på flukt i angrepet, skriver CNN.

Sikkerhetspersonell ved skolen skal ha klart å fordrive noen av de ukjente angrepsmennene, og da politiet ankom ble det skutt mot angriperne som måtte trekke seg tilbake.

En talsperson for Nigerias president Muhammadu Buhari skriver i en melding til CNN at elever nå blir intervjuet om angrepet av militærpersonell.

Både Nigerias president Muhammadu Buhari og FN har fordømt angrepet.

TOMT: Klasserommet ved Government Science Secondary School var mandag tomt for elever etter fredagens angrep. Foto: AFOLABI SOTUNDE / REUTERS / NTB

Publisert: 15.12.20 kl. 03:06

