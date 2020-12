forrige





fullskjerm neste VENTER PÅ HJELP: Kvinner registrerer seg for å få utdelt matrasjoner i flyktningleiren Um Rakuba, tirsdag denne uken.

Jan Egeland om Etiopia: − Fredsprisvinneren må inngå våpenhvile

Etter å ha møtt mennesker på flukt fra krigen, kommer Flyktninghjelpens Jan Egeland med en bønn til Etiopias statsminister. – Fredsprisvinneren må inngå våpenhvile og forhandle med opprørerne.

Fra leiren Um Rakuba i Sudan, rundt syv mil fra grensen til Etiopia, ringer Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, til VG. Han har tilbrakt dagen blant flyktningene i leiren, og konkluderer:

– Det er elendige forhold. Tilgangen til mat er bedret, men det er vanskelig å få ut nok rent drikkevann til flyktningene, og det er veldig dårlige sanitærforhold. Det er kun to helsestasjoner på 10.000 mennesker, forteller Egeland.

I forrige uke snakket VG med representanter fra Kirkens Nødhjelp, som fortalte fra en annen leir, der mange barn var kommet bort fra sine foreldre.

PÅ FLUKT: Melashu (65) flyktet med seks familiemedlemmer. Svigersønnen er savnet. – Vi så mange døde liggende langs veien da vi flyktet. Ingen gravla dem, forteller hun til Flyktninghjelpen. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

Egeland forteller også om barn som er blitt foreldreløse, men det er noe annet som slår ham fra leiren han besøkte: Det høye antallet unge menn.

– Det helt spesielle sammenlignet med de fleste flyktningleirer, er at det ikke er et flertall av kvinner og barn på flukt, men derimot veldig mange unge menn, forklarer Egeland.

FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) bekrefter denne uken at antallet etiopiske flyktninger i det fattige nabolandet Sudan har passert 40.000, og FN har også påpekt at mange av dem er unge menn.

MØTER FLYKTNINGER: Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, i leiren Um Rakuba. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

At så mange unge menn har flyktet blir av visse etiopiske kilder fremstilt som et tegn på at flyktningene egentlig er tilknyttet opprørerne i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som siden begynnelsen av november har vært i krig med regjeringshæren.

Egeland har et helt annet inntrykk av hvem de unge mennene er:

– De jeg har møtt er unge sivile som ikke har noe med krigen å gjøre. De har flyktet i all hast for å redde sine liv. Årsaken er at de ble sett på som mulige rekrutter til TPLF siden de er etniske tigrayer, forklarer Egeland.

– De som slåss for opprørerne i TPLF er fortsatt inne i Etiopia. Men de som er drevet på flukt er helt vanlige, sivile mennesker som ofte bodde i andre regioner, der de var en minoritet, og som over natten plutselig ble forfulgt da krigen brøt ut, utdyper han.

KRYSSER: En etiopisk mor med et lite barn krysser grenseelven for å komme seg over til Sudan. Bildet er fra tirsdag denne uken. Foto: Nariman El-Mofty / AP

– Så døde kropper

VG får snakke på telefonen med én av flyktningene i leiren, 26 år gamle Younas,(VG bruker ikke hans etternavn, av hensyn til hans familie som fortsatt er i Etiopia). Younas forteller at han så mange mennesker bli drept før han kom seg ut av Etiopia ved å krysse grensen til Sudan for for tre uker siden.

– Vi er blitt tatt godt imot her i leiren. Men flukten var veldig hard, fordi jeg mistet kontakt med familie og slektninger, og jeg vet ikke hvor de er og om de overlevde eller ikke, sier 26-åringen til VG.

PÅ FLUKT: Younas (26) forteller VG at han måtte krysse grensen ulovlig for å komme seg ut av Etiopia. Foto: Ingebjørg Kårstad/Flyktninghjelpen

– Hvem har skyld i at dere ble drevet på flukt, regjeringshæren eller opprørerne?

– Vi flyktet fra krigshandlingene. Jeg er student og er ikke involvert i politikk. Men det var artilleriild som slo ned rundt huset vårt, det var krig, og jeg så mange døde kropper langs fluktruten. Det er trist og gjør vondt, sier flyktningen, som legger til at han krysset grensen ulovlig.

– Hadde vi blitt oppdaget av soldatene nær grensen, så hadde vi vært i alvorlig trøbbel.

Han forteller at han er fra området mellom Tigray og naboregionen Amhara, og selv er av Tigray-folket.

HER KJEMPES DET: I den etiopiske regionen Tigray, som grenser mot Eritrea og Sudan, raser en blodig borgerkrig som nå går inn i «tredje fase». Foto: AP

Ber om forhandlinger

En etnisk konflikt mellom folkegruppen Tigray og Amhara har pågått over tid, og den 9. november ble minst 600 mennesker, mange av dem etniske amharaer, drept i en massakre i byen Mai Kadra.

I det området har det vært Tigray-folket som var i flertall, og amharaene som var minoritet. Dagen etter massedrapene ble TPLF fordrevet fra byen. Amnesty International har ikke kunnet fastslå hvem som sto bak udåden, men øyenvitner mener at det var opprørerne, ikke regjeringshæren, som er ansvarlig for de brutale drapene.

fullskjerm neste PÅ FLUKT: Desperate mennesker fra Tigray-folket krysser en elv for å komme seg til nabolandet Sudan, bildet er tirsdag denne uken.

– Det er uoversiktlig hvem som har gjort hva inne i Etiopia, men det er sikkert at det er dødelig vold, og at det er det folk flykter fra, sier Jan Egeland.

– Hva tenker du om at statsministeren i Etiopia fikk fredsprisen i fjor?

– Jeg oppfordrer Nobelkomiteen til å komme med en ny uttalelse. Jeg ber innstendig fredsprisvinneren om å inngå våpenhvile og sette seg ved forhandlingsbordet. Det må også motparten gjøre. Etiopia må unngå en ny etnisk konflikt, sier Egeland.

fullskjerm neste SIKRE PÅ SEIER: En soldat fra regjeringshæren på et bilde fra forrige uke. Regjeringshæren er sikker på seier, og har vunnet flere slag den siste uken.

FN får tilgang

Egeland legger til at begge parter i konflikten må gi internasjonale hjelpeorganisasjoner tilgang til den avstengte Tigray-regionen. Det ønsket kan gå i oppfyllelse, for mens Egeland var ute i felt tikket det inn en melding på NTB om at FN og Etiopia er blitt enige om en avtale som gir FN tilgang til deler av den krigsrammede regionen.

FN har i ukevis bønnfalt om humanitær tilgang til regionen, mens meldinger om tiltagende mangel på mat, medisiner og andre forsyninger har strømmet ut. Samtidig har lastebiler med forsyninger blitt sperret på grensen til Tigray.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok hyllest fra balkongen på Grand Hotell i Oslo den 10. desember 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Egelands håp om reelle forhandlinger ser ut til å henge i en tynn tråd. Så langt har Etiopias statsminister Abiy Ahmed avvist all internasjonal innblanding. Denne uken advarte han motparten, og sier at regjeringshæren vet hvor TPLF-lederne er på flukt:

– Jeg vil at de skal høre dette: I går kveld, rundt midnatt, så vi dem. Vi angrep dem ikke om natten, for de hadde med seg konene sine, barna sine og soldater som var tatt til fange, sa statsministeren, som var klar på at neste gang blir det ikke holdt tilbake.

OPPRØRSLEDER: Debretsion Gebremichael, lederen for TPLF. Foto: TIKSA NEGERI / X03719

– Vi vil vinne

Debretsion Gebremichael, lederen for TPLF, sier i et telefonintervju med nyhetsbyrået AP at TPLF vil krige videre og hevder at Etiopias regjeringsstyrker begår folkemord mot Tigray-folket. Han ber statsministeren «få en slutt på galskapen».

– De sivile tapene er store. Lidelsen blir større og større for hver dag, sier Gebremichael, ifølge NTB.

Han hevder TPLF vil fortsette krigen til «invasjonsstyrkene» er ute av regionen. Gebremichael sier TPLF fortsatt har missiler, og at disse vil bli brukt, men at de ikke vil bli brukt til å angripe Etiopias hovedstad Addis Abeba.

– Vi er sikre på å vinne, sier Gebremichael.

FAKTA: KRIGEN I ETIOPIA

TPLF kom til makten i Etiopia i 1991 etter en 17 år lang borgerkrig, og tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen.

Gruppen hadde denne kontrollen helt fram til Abiy Ahmed Ali ble statsminister i 2018.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en selvstyrt region, og i september trosset de statsminister Abiys forbud mot å holde lokalvalg.

I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor regionhovedstaden Mekele. Der sikret de seg store mengder våpen, inkludert raketter og missiler.

Angrepet var dråpen som fikk det til å renne over for statsministeren, som 4. november ba regjeringsstyrkene rykke inn og ta kontroll over Tigray.

Statsministeren ønsker en slutt på at ulike regioner har stort selvstyre, og vil samle makten i hovedstaden Addis Abeba.

En brutal grensekrig mellom Etiopia og Eritrea krevde i årene 1998 til 2000 anslagsvis 300.000 liv, og TPLF har i alle år siden hatt Eritreas president Isaias Afwerki høyt på sin liste over fiender.

Statsminister Abiy forhandlet frem fred med Eritrea, og nabolandet har nå hjulpet regjeringshæren under offensiven i Tigray.

Det fryktes at TPLF skal søke tilflukt i de ugjestmilde fjellområdene øst i regionen og føre en utmattende geriljakrig derfra.

Kilder: NTB/AP/AFP

Publisert: 02.12.20 kl. 22:04

