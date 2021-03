VAKSINE: AstraZenecas vaksine er godkjent i Europa, men ikke i USA enda. Foto: JOEL SAGET / AFP

USA: Skal gjøre uavhengige undersøkelser av AstraZeneca-data

USAs smittevernsjef Anthony Fauci sier FDA vil gjøre uavhengige undersøkelser av de amerikanske AstraZeneca-dataene, og ikke bare lene seg på selskapet.

Samtidig sier han at vaksinen sannsynligvis er god, ifølge Reuters.

Mandag ble en amerikansk studie av AstraZeneca-vaksinen publisert. Den ga lovende resultater, og viste at vaksinen er 79 prosent effektiv mot symptomatisk coronasykdom, og gir 100 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom.

I etterkant har imidlertid flere helsetopper i USA gått ut og stilt spørsmålstegn ved studiens uavhengighet, og mener de baserer seg på utdatert informasjon, ifølge New York Times.

I en pressemelding natt til tirsdag skriver USAs nasjonale institutt for allergier og infeksjonssykdommer (NIAID) at det uavhengige panelet av medisinske eksperter som i det som kalles Data and safety monitoring bord i USA (DSMB) har varslet om at de var bekymret over informasjonen AstraZeneca hadde kommet med om sine data mandag morgen.

De mener at AstraZeneca kan ha levert utdatert data, som kan ha gitt et ufullstendig bilde av coronavaksinens effektivitet.

I en pressemelding tirsdag skriver AstraZeneca det de omtalte mandag var foreløpige analyser med data som samlet inn frem til den 17. februar. De skriver også at oppdaterte analyser som skal gås igjennom av FDA sammenfaller med disse foreløpige dataene.

– Når det gjelder dette som helsemyndighetene i USA har offentliggjort, får vi bare håpe at det blir avklart fortest mulig slik at all usikkerhet om resultatene blir ryddet av veien, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han sier at Legemiddelverket i Norge per i dag ikke har mer informasjon enn det som er lagt ut av amerikanske helsemyndigheter.

– Nå hadde det vært fint med en topp klasse studie med høy presisjon og pålitelige resultater. Når det da kommer et sånt spørsmål håper vi at det blir avklart raskt.