JUSTISMINISTER: William Barr. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / REUTERS

Vil etterforske presidentvalget – direktør går av

USAs justisminister William Barr har bedt de føderale påtalemyndigheten undersøke anklagene om valgfusk ved det amerikanske presidentvalget.

Nå nettopp

I et brev til de føderale myndighetene og FBI skriver Barr at han godkjenner etterforskning av de «omfattende anklagene om avvikende stemming og stemmetellingen», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Justisministeren påpeker i brevet at de ikke skal undersøke de «spekulative, fantasifulle og usannsynlige påstandene».

Barr understreker også i brevet at det «ikke må tolkes som en indikasjon på at justisdepartementet har funnet uregelmessigheter som kan ha påvirket valgresultatet».

les også Trump nekter å gi seg: Medier hevder han planlegger store protestmøter

Biden-kampanjen reagerer følgende på brevet fra Barr:

– Dette er påstandene presidenten og hans advokater kommer med hver dag, samtidig som deres søksmål blir ledd ut av rettssal etter rettssal, sier Biden-rådgiver Bob Bauer ifølge Reuters.

les også Viral bølge av valgfuskpåstander: – Det skremmer meg

Udokumenterte påstander

Brevet kommer etter at Donald Trump og hans allierte har kommet med en rekke udokumenterte påstander om valgfusk i presidentvalget Joe Biden er erklært vinner av.

Trump har på sin side ikke erkjent nederlaget.

Ifølge Reuters kom brevet etter at Barr møtte Senatets republikanske majoritetsleder, Mitch McConnell, som tidligere mandag uttalte at han ikke anerkjenner Joe Biden og Kamala Harris som valg president og visepresident, og at Trump er i sin fulle rett til å ettergå mulig feil ved valget.

Så langt har Trump-kampanjen ikke fremlagt noen bevis for det de hevder er valgfusk. Det førte til at blant annet Fox News, som normalt sett er sett på som Trump-vennlige, avbrøt pressekonferansen til pressesekretær Kayleigh McEnany, da hun kom med udokumenterte påstander.

les også Republikaner om Trumps søksmål: – Tannløse og grunnløse

Direktør går av

Kort tid etter at brevet fra Barr var sendt til føderale myndigheter og FBI kunne New York Times avsløre at direktøren for justisdepartementets avdeling for valgkriminalitet, Richard Pilger, trekker seg fra sin stilling.

– Etter å ha blitt kjent med de retningslinjene og omfanget av disse, ser jeg meg nødt til å trekke meg fra min stilling, skriver Pilger i en e-post til sine kollegaer ifølge avisen.

Publisert: 10.11.20 kl. 05:38

Les også