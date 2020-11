forrige















Ytterligere to personer arrestert: Dette vet vi om gjerningspersonene

En østerriksk 20 år gammel antatt gjerningsmann ble skutt og drept av politiet på stedet. Han var IS-sympatisør, ifølge innenriksminister Karl Nehammer.

Oppdatert nå nettopp

Politiet jakter fortsatt flere gjerningspersoner etter angrepet som rammet Wien ved 20-tiden mandag kveld, der det politiet tror er flere gjerningspersoner begynte å skyte rundt seg i sentrum av Wien.

Gjerningsmannen som mandag ble skutt og drept av politiet på stedet, var en 20 år gammel østerriksk statsborger med nordmakedonske røtter, sier innenriksminister Karl Nehammer tirsdag formiddag.

Ifølger Der Standard er mannen tidligere dømt til 22 måneder fengsel for å ha forsøkt å ta seg til Syria for å bli med i IS.

I desember i fjor ble han imidlertid betinget løslatt.

Minst fire personer er så langt bekreftet drept: To kvinner og to menn. Syv av de minst 15 skadede personene som ble sendt til sykehus etter angrepet har livstruende skader, sier medisinsk direktør Michael Binder i Wiens sykehusforening ifølge Der Standard.

BAKGRUNN: Terrorangrepet i Wien: Dødstallet oppjustert til fire

Mange ting er fortsatt uklart rundt angrepet og den eller de som utførte det.

Flere spørsmål står ubesvart:

Hvor mange gjerningsmenn var det?

Hvor planlagt var angrepet?

Hva var motivet deres?

Harald Sörös, talsperson for innenriksdepartementet, sier til nyhetsbyrået APA at de antar det er maks fire gjerningspersoner. Massive politistyrker jobber fortsatt i den østerrikske hovedstaden med å finne flere som var involvert i angrepet.

Skytingen skal ha startet i nærheten av dette området. Politiet mener det er flere åsteder for skytingen, men det er foreløpig uklart nøyaktig hvor:

– Gjerningsmannen var radikalisert

Gjennom natten har politiet ransaket boligen til gjerningsmannen som ble skutt og drept av politiet mandag kveld.

Politiet skal ifølge ministeren ha tatt seg inn i boligen hans ved bruk av eksplosiver. Det er først etter dette opplysningene om motivet har kommet, både fra Nehammer og politiet:

Politiet i Wien tror også det er snakk om et islamistisk motivert angrep.

Under angrepet hadde mannen gevær og «flere våpen» ifølge politiet. Han var dessuten utstyrt med et bombebelte, som senere viste seg å være falskt.

Gjennom natten er det gjort flere husransakelser og undersøkelser rundt gjerningsmannen.

Ytterligere to personer med koblinger til angrepet er arrestert, bekrefter Nehammer overfor Der Standard tirsdag, men det er foreløpig uklart hvilken rolle de har spilt.

PÅ STEDET: Politiet i Østerrike rykket massivt inn i bykjernen i hovedstaden etter at skuddene falt en rekke steder mandag kveld. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Publisert: 03.11.20 kl. 10:28 Oppdatert: 03.11.20 kl. 10:46

