BIDEN ER NY PRESIDENT: – Takk til alle som hjalp til med å få dette til å skje. Videre, sammen, sier tidligere presidentkandidat for Demokratene Hillary Clinton. Her er de sammen i Det hvite hus da Biden var visepresident og Clinton utenriksminister. Foto: Jason Reed / X00458

Obama om Biden-seieren: − Kunne ikke vært stoltere

Etter fire nervepirrende dager er Joe Biden utpekt som USAs nye president. – Valget er langt fra over, sier Trump.

Oppdatert nå nettopp

Kort tid etter at det ble kjent at Joe Biden er vinner av det amerikanske presidentvalget 2020, med størst antall stemmer i amerikansk historie, har han endret beskrivelsen av seg selv på Twitter fra «tidligere visepresident» til «påtroppende president».

Også Kamala Harris har endret beskrivelsen på Twitter til «påtroppende visepresident».

Trump-leiren kom kort tid etter at Joe Biden ble utpekt til president av flere amerikanske medier, med en kunngjøring på Twitter. Her skriver han at «den enkle fakta er at dette valget er langt fra over».

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Videre bestrides resultatene i flere delstater av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

Foto: MIKE BLAKE / X00030

Clinton: – Amerika har talt

USAs tidligere utenriksminister og Demokratenes forrige presidentkandidat, Hillary Clinton, sier til ABC News at Biden/Harris er et team som skaper historie.

– En avvisning av Trump, og en ny side i boken for Amerika. Takk til alle som hjalp til med å få dette til å skje. Videre, sammen, sier hun.

Hennes ektemann og tidligere president Bill Clinton skriver:

– Amerika har talt og demokratiet har vunnet. Nå har vi en påtroppende president og visepresident som vil tjene oss alle og bringe oss sammen. Gratulerer til Joe Biden og Kamala Harris for deres betyningsfulle seier!

Bernie Sanders stilte mot Biden i nominasjonskampen for demokratenes presidentkandidat. Nå gratulerer han Biden-leiren:

– Jeg vil gratulere alle de som jobbet hardt for å muliggjøre denne historiske dagen. La oss nå, gjennom fortsatt grasrotorganisering, lage en regjering som virker for ALLE, og ikke de få. La oss lage en nasjon som er bygget på rettferdighet, ikke grådighet og krangling, skriver Sanders.

Obama: – Kunne ikke vært stoltere

Tidligere president Barack Obama skriver på Twitter:

– Gratulerer til mine venner Joe Biden og Kamala Harris – vår neste president og visepresident.

– Jeg kunne ikke vært stoltere over å gratulere vår neste president Joe Biden og vår neste førstedame Jill Biden, skriver han i en vedlagt uttalelse.

Også Demokratenes speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi uttrykker glede over valgresultatet.

– I dag markerer daggry for en ny dag for håpet for Amerika. Rekordbrytende 75 millioner amerikanere stemte for å velge Joe Biden som USAs president – en historisk seier som har gitt Demokratene mandat til å handle, sier Pelosi i en uttalelse.

Hun mener amerikanerne nå ha valgt en leder som vil knuse coronaviruset, gjenåpne økonomien og skolene. Hun sier videre at amerikanerne har valgt en president som vil senke helseutgiftene, øke folks lønninger og danne en mer klimavennlig regjering.

– God vilje

Den republikanske senatoren Mitt Romney, som selv stilte som presidentkandidat i 2012 mot Barack Obama, gratulerer Biden og Harris på Twitter.

– Vi kjenner dem begge som mennesker med god vilje og beundringsverdig karakter, skriver han blant annet.

Romney sa fredag at Donald Trump skader friheten i USA og i verden.

Han har ved en rekke anledninger kritisert Trump, og han var den eneste republikanske senatoren som stemte for å finne Trump skyldig i maktmisbruk under rikrettssaken mot den presidenten i februar.

Gratulasjoner fra hele verden

Flere statsoverhoder kommer nå med gratulasjoner til den påtroppende presidenten.

– Gratulerer, Joe Biden og Kamala Harris, skriver Canadas statsminister Justin Trudeau på Twitter.

– Våre to land er nære venner, partnere og allierte. Vi deler et forhold som er unikt på verdensscenen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe sammen og bygge videre på dette sammen med dere begge, skriver han videre.

Også Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Angela Merkel har sendt sine gratulasjoner via Twitter.

– Vi har mye som må gjøres for å overkomme dagens utfordringer. La oss jobbe sammen, skriver Macron.

Publisert: 07.11.20 kl. 18:34 Oppdatert: 07.11.20 kl. 19:44

Les også