Tusenvis av spanjoler får tredagers helg – på EUs regning

I et forsøk på å redde en økonomi i fritt fall, skal mange spanjoler bare jobbe fire dager i uken.

– Å komme oss ut av denne krisen krever mer arbeid, ikke mindre, sier direktøren for den spanske næringslivsorganisasjonen CEOE.

I september 2021 ligger Spania an til å bli Europas første land som innfører 32-timers arbeidsuke i nasjonal skala.

Det er det spanske partiet Más País (Et bedre land) som står bak forslaget som fikk gjennomslag hos regjeringen i januar. Det innebærer at 200 mellomstore bedrifter vil kompenseres for å justere driften sin i tre år fremover.

Det første året vil arbeidsgivere få kompensert alt tap som følge av den nye ordningen. Deretter skal støtten reduseres til 50 prosent tapsdekning det andre året og 25 prosent det neste.

Det eneste kravet til arbeidsgiveren er at endringene fører til at arbeidstagere får redusert antall arbeidstimer samtidig som de beholder fulltidslønnen.

Ordningen skal finansieres av EUs fond for gjenreisning av økonomien etter coronakrisen, og er anslått å koste rundt 510 millioner kroner.

Tanken bak initiativet er at det skal styrke økonomien gjennom mer fritid og dermed økt forbruk – særlig innen underholdning og turisme. I tillegg kan ordningen føre til færre sykemeldinger, mener Más País.

Partileder Ingio Errejon har også argumentert for at initiativet kan bidra til bærekraftig utvikling.

– Måten vi jobber på nå er hverken biologisk eller sosialt bærekraftig. Europeiske økonomier kan ikke konkurrere med Kina i å jobbe flere timer for mindre penger. Vi bør konkurrere ved å jobbe under bedre forhold, sier Errejon ifølge Time.

Kritikere har ifølge The Guardian lurt på om initiativet bare er et forsøk på å få EU til å finansiere spanjolers utvidede fritid.

Dette avviser Hector Tejero i Más País.

– Det handler ikke om å bruke EU-midler for at spanjoler skal kunne jobbe mindre, men for å se om vi på denne måten kan forbedre våre selskapers produktivitet og konkurransedyktighet, sier Tejero.

CEOE – tilsvarende det norske NHO – kalte initiativet galskap, ettersom landet står midt i den verste økonomiske nedgangstiden siden den spanske borgerkrigen på 30-tallet.

– Å komme oss ut av denne krisen krever mer arbeid, ikke mindre, sa CEOE-direktør Ricardo Mur under en debatt i desember ifølge The Guardian.

En studie som nylig ble publisert i Cambridge Journal of Economics fant at dersom spanjoler hadde gått fra 40 til 35 arbeidstimer i uken i 2017, kunne det ha ført til 1,4 prosent økning i brutto nasjonalprodukt og over en halv million nye stillinger.

Globalt har man sett flere lignende initiativ i mindre skala. For eksempel er det et pågående forsøk i Odsherred kommune i Danmark, som har gitt 300 kommunalt ansatte fredagsfri frem til september 2022. Der må de ansatte imidlertid jobbe lengre dager resten av uken.

Også New Zealand og Tyskland har hatt lignende forsøk. Da har målet vært å øke produktiviteten, forbedre ansattes mentale helse og å bekjempe klimaendringene.