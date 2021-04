KOORDINERER: Avdelingssjef i Region Stockholm, Magnus Thyberg, i desember 2020. Foto: Pontus Lundahl/TT

Rundt 1700 vaksinedoser kastet i Stockholm på to måneder

Fra midten av januar til midten av mars ble rundt 1700 doser med coronavaksine kastet i Stockholm. – Viktig at man gjør alt for at det ikke skal skje, sier vaksinekoordinator.

Det er Aftonbladet som har sjekket tips om at mange «rester» av vaksinedoser ble kastet, til tross for at informasjon om at ingenting skal gå til spille skal ha blitt sendt ut til helsestasjoner.

Mandag bekrefter Region Stockholm til avisen at det i vaksineringen av ansatte i kommunal helse – og omsorgstjeneste gjennom vaksinasjonssentrene Vaccindirekt, er kastet rundt 1700 doser på 13 sentre. Det er i perioden fra midten av januar til midten av mars.

– Vi synes det er viktig at man gjør alt for at det ikke skal skje, sier vaksinekoordinator i Region Stockholm, Magnus Thyberg, til Aftonbladet.

Ifølge pressetalsperson Erik Magni ved Region Stockholm er grunnen til at så mange doser ble kastet at de fulgte den gjeldende prioriteringsordningen i fase én «som innebærer at dosene kun skal gis til visse målgrupper».

Vaccindirekt har hatt en avtale om å vaksinere rundt 58.000 personer som jobber i kommunal helse og omsorg på sine sentre. I midten av mars ble dette satt på vent da regionen bestemte seg for å omprioritere vaksiner til den eldre befolkningen.

Ifølge Aftonbladet har Vaccindirekt gjennomført rundt 67.000 vaksinasjoner gjennom avtalen.

Region Stockholm opplyser at det finnes lister med enheter som kan kontaktes om man har rester av vaksinedoser igjen, for eksempel ambulansepersonell, men dette skal ikke ha vært mulig for de kasserte dosene.

– Å vaksinere på bestemte hjem, i sykehjemstjenesten eller hjemmesykepleien, har ikke vært en del av Vaccindirekts oppdrag og dermed ikke mulig. Det hadde heller ikke vært mulig å transportere restdosene. Kasting av vaksinedoser har derfor skjedd på slutten av dagen når personer har avbestilt timer sent og det ikke har vært mulig å nå personale på de ulike listene, skriver regionen.

I snitt er det kastet rundt to doser per senter per dag. I all hovedsak skal det dreie seg om Pfizer-vaksinen som er gått tapt.

– Vi synes selvfølgelig det er uheldig. Men det er et stort oppdrag de har hatt, sier vaksinekoordinator Thyberg.

– Ampullen man åpner er jo bare holdbar noen timer og må brukes, og det finnes seks doser i den. Det er en veldig utfordrende vaksine å jobbe med, må man si, sier han.

Nå er vaksineringen i stockholmsregionen i fase 2. I den er målgruppene mye bredere og derfor skal det være mye lettere å bruke opp restdoser.