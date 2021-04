I SØKELYSET: Politiet gjennomførte omfattende undersøkelser på eiendommen til den fengslede mannen Ruben Flores 16. mars. Foto: Daniel Dreifuss / AP

To menn pågrepet i 25 år gammel forsvinningssak

Den 19 år gamle California-studenten Kristin Smart var på vei hjem fra fest da hun forsvant i mai 1996.

Av Ingrid Hovda Storaas

Tirsdag denne uken – 25 år senere – ble to menn pågrepet i saken, skriver CBS.

44 år gamle Paul Flores, som var student på samme universitet som Kristin Smart, er ifølge nyhetsbyrået AP siktet for drap. Han var den siste personen som så henne i live, og er i løpet av de siste månedene blitt utpekt som en hovedmistenkt i saken, ifølge New York Times.

Den 19 år gamle college-studenten Kristin Smart var på vei hjem til rommet sitt ved skolen California Polytechnic State University da hun forsvant 25. mai 1996. Hun hadde vært på en fest utenfor skolens område, og skal ifølge vitner ha hatt følge av Flores hjem.

– Dette var hvor det hele begynte, på skoleområdet til California Polytechnic State University. Dette var det siste stedet Kristin Smart ble sett i live, sier sheriff Ian Parkinson i fylket San Luis Obispo på en pressekonferanse tirsdag.

SAVNET: Kristin Smart var 19 år gammel da hun forsvant i mai 1996. Foto: FBI

– Jeg tror vi vil finne Kristin

Den drapssiktedes 80 år gamle far Ruben Flores er også pågrepet i tilknytning til saken, og huset hans er ransaket. Ifølge CBS er han mistenkt for å hjulpet sønnen i etterkant av det påståtte drapet.

Politiet har så langt ikke funnet levningene etter Kristin Smart, men de sier ifølge CNN at de har funnet beviser de mener kan knyttes til henne.

– Jeg tror vi vil finne Kristin. Vi vil fortsette å jobbe med å finne levningene hennes uavhengig av det som skjer i retten, sier sheriff Parkinson.

Advokaten Harold Mesick forsvarer Ruben Flores. Han vil ikke kommentere saken, men bekrefter pågripelsen overfor New York Times.

Flores har ifølge avisen tidligere nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Han har forklart til politiet at han fulgte Smart til døren på studentrommet hennes etter festen i 1996, før de skilte lag.

Politiet har tidligere ransaket hjemmene til begge de to pågrepne, og de har også sendt inn gjenstander fra to biler beslaglagt i 1996 til DNA-analyser.

Ifølge AP har politiet til sammen utført over 40 ransakinger på 16 ulike steder i årene etter Kristins forsvinning.

– Umulig å beskrive

Familien til Kristin Smart sier i en uttalelse at de har ventet lenge på denne dagen:

– Vi har ventet på denne bittersøte dagen i over 24 år. Det er umulig å beskrive hva denne dagen betyr for vår familie. Vi ber for at dette er det første steget på veien mot å hente vår datter hjem, sier familien, som fikk datteren erklært død i 2002.

– Kristins elskverdige personlighet vil alltid leve videre i hjertene våre, men livene våre uten hennes klemmer, latter og smil er en sorg som aldri går over.