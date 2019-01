- Danmark sendte fanger til mishandling i amerikansk leir

I en ny dokumentarfilm anklages danske soldater i Afghanistan for å ha sendt en gruppe på 31 personer til mishandling i en amerikansk fangeleir.

I filmen «Den hemmelige krig» som blir sendt til uka, beskyldes også den danske regjeringen for å ha gitt misvisende opplysninger om fangene til Folketinget.

I filmen hevder fem fanger at de ble mishandlet av amerikanske styrker. De fem var del av en gruppe på 31 mann som i mars 2002 ble tatt til fange på en koranskole av danske soldater.

Gruppen ble overgitt til amerikanerne og ifølge flere vitner ble de slått, sparket og kledd nakne, skriver avisa Politiken fredag.

Forsvarsminister Søren Gade har hele tiden overfor Folketinget avvist at Danmark overlot fangene til USA. Han sier også at Danmark ikke har tatt krigsfanger i Afghanistan . Men han erkjenner at fangene til slutt ble avhørt av amerikanerne.

Nå beskylder opposisjonen regjeringen for å ha gitt misvisende opplysninger.

- Forsvarsministeren har feilinformert Folketinget ved å ha svart feil på en rekke spørsmål fra blant andre Enhedslisten, sier Frank Aaen fra partiet.

I dokumentarfilmen siteres en situasjonsrapport fra den danske elitestyrken i Afghanistan. Her forklarer de danske soldatene hvordan de pågrep fangene, som var bevæpnet. Danskene kjørte selv fangene til den amerikanske fangeleiren i Kandahar i Sør-Afghanistan, heter det i rapporten.

Gruppen av unge menn ble mistenkt for å være Taliban-opprørere, men de viste seg å tilhøre de afghanske sikkerhetsstyrkene.