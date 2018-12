UVENTET BESØK: Dick Cheney mellomlandet søndag i Sydney på vei til Pakistan. Foto: AP

Dick Cheney på uvarslet besøk til Pakistan

UTENRIKS 2007-02-26T10:20:00Z

USAs visepresident Dick Cheney kom mandag på uvarslet besøk til Pakistan. Der vil han kreve økt al-Qaida-jakt fra Pakistans president Pervez Musharraf.

USA er bekymret for at president Musharraf ikke anstrenger seg nok for å hamle opp med al-Qaida- og Taliban-ekstremister på grensa mellom Pakistan og Afghanistan.

Musharraf har vært en av USA nære allierte i «krigen mot terror», men myndighetene i Washington uttalte nylig at det er opprettet nye treningsleire for al-Qaida på pakistansk jord, og at de vil at Musharraf gjør mer for å bli kvitt dem.

En framstående militære talsmann sier til avisa New York Times at Musharraf kommer til å få uvanlig streng beskjed om at USA kommer til å kutte bistand til Pakistan hvis ikke de trapper opp jakten på al-Qaida.(©NTB)