FORSVUNNET: Ubåten KRI Nanggala 402 i havn i marinebasen Surabaya, Indonesia. Nå er ubåten forsvunnet. Foto: AFP PHOTO / INDONESIA MILITARY

53 personer savnet i Indonesia: Søker etter forsvunnet ubåt nær oljesøl

En ubåt med 53 personer om bord har torsdag vært savnet utenfor kysten av Bali i over 24 timer. Nå søkes det i nærheten av oljesøl i området.

Onsdag mistet indonesiske myndigheter kontakten med ubåten KRI Naggala 402, som gjennomførte en militærøvelse utenfor øya Bali.

Om bord var et mannskap på 53 personer.

Det er stor usikkerhet knyttet til hva som har skjedd med ubåten, men indonesiske myndigheter frykter at den kan ha sunket til 600–700 meters dybde.

Båten er bygget for å tåle et trykk på rundt 250 meters dybde.

STORE SØK: Et redningsskip forbereder seg på å delta i søkene etter den savnede ubåten fra havnen Benoa på Bali. Foto: MADE NAGI / EPA

Indonesiske myndigheter satte onsdag i gang søk etter fartøyet rundt 10 mil utenfor Bali, og torsdag fortsetter søkene for full styrke.

Flere hundre personer, fem krigsskip og et helikopter er del av leteaksjonen, skriver BBC Indonesia.

Marinen mistet kontakten med ubåten rundt klokken 04.30 onsdag morgen, sier forsvarssjef Hadi Tjahjanto til Reuters.

– Den kan ha mistet kontrollen og dermed ikke kunnet utføre nødprosedyrer, sier han til nyhetsbyrået.

– Åpenbart svært bekymret

indonesiske myndigheter har også spurt andre land om hjelp, og både Australia, Malaysia og Singapore har meldt at de vil bistå i søkene.

DYKKER: Ubåten mistet kontakten med marinen kort tid etter den hadde gjort et dykk onsdag morgen. Her er ubåten avbildet under et tidligere dykk. Foto: AFP PHOTO / INDONESIA MILITARY

– Vi er åpenbart svært bekymret over disse meldingene. Det er svært opprørende for familiene og spesielt for den indonesiske marinen, sier Australias utenriksminister Marise Payne til australske ABC torsdag.

– Vi vil støtte vår nabo så godt vi kan, legger hun til.

Tror oljesøl kan være signal

Søkene torsdag skjer i hovedsak i området rundt et oljesøl som ble oppdaget under et flysøk etter ubåten onsdag, sier marinens talsperson Julius Widjojono til AFP.

Oljesølet ble funnet i havet nær stedet der ubåten hadde dykket fra overflaten i Balistredet.

I en offisiell uttalelse sier en talsperson for den indonesiske marinen at oljefunnet kan være et tegn på at ubåten hadde fått skader på oljetanken. Samtidig kan det være et signal fra mannskapene, ifølge talspersonen for marinen.

LETEAKSJON: Indonesisk politi på vei ut for å delta i søket etter ubåten KRI Nanggala 402 torsdag. Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

Ubåten KRI Nanggala er én av fem ubåter i den indonesiske marinen. Ubåten ble bygget i 1977 og ble innlemmet i den indonesiske marineflåten i 1981, ifølge Reuters.

– En uhyggelig påminnelse

Militæranalytikeren Soleman Ponto sier til Reuters at det foreløpig er for tidlig å si noe om ubåtens skjebne.

– Vi vet ikke om det kommunikasjonsutstyret har blitt ødelagt eller om ubåten har sunket. Vi må vente minst tre dager, sier Ponto.

Den australske uavhengige senatoren Rex Patrick, som selv har tjenestegjort på ubåt, sier til statskanalen ABC at meldingene fra nabolandet er urovekkende.

– Dette er en uhyggelig påminnelse om hvor farlig det kan være å være i ubåttjeneste.