UT AV DET BLÅ: Steinar Madsen så ikke Australias nei takk til Johnson & Johnson-vaksine komme. Foto: Mattis Sandblad, VG

Legemiddelverket om Australias vaksine-nei: − Svært overrasket

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket tror ikke Australias nei takk til Johnson & Johnson-vaksinen vil få konsekvenser for Europa.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier Madsen til VG etter at det mandag ble klart at Australia takker nei til Johnson & Johnson-vaksinen.

Årsaken er at Johnson & Johnson-vaksinen er for lik AstraZeneca-vaksinen, bekrefter den australske regjeringen til ABC News.

– Janssen-vaksinen er en «adenovirus-vaksine», samme type vaksine som AstraZeneca-vaksinen. Regjeringen har ikke til hensikt å kjøpe ytterligere adenovirusvaksiner på dette tidspunktet, sier en talsmann fra den australske regjeringen til Sidney Morning Herald.

– Svært overrasket

– Det var en dramatisk beskjed. Jeg må si jeg er svært overrasket. Det har vært meldt om noen alvorlige hendelser som kan ha sammenheng med Johnson & Johnson-vaksinen, men det er satt millioner av doser, sier Madsen i Legemiddelverket til VG.

– Det ser her ut som om de legger svært stor vekt på et føre var-prinsipp, utdyper han.

– Vil du si at de legger for stor vekt på føre var-prinsippet?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at dette var overraskende.

MYE BRUKT: Johnson & Johnson-vaksinen har vært viktig i blant annet USAs vaksinasjonsprogram. Foto: Matt Rourke / AP

– Jeg tror absolutt ikke det vil endre seg

EU undersøker for øyeblikket fire tilfeller av sjelden blodpropp med Johnson & Johnson-vaksinen. Det er et lignende sykdomsbilde som det som er observert etter AstraZeneca-vaksinen, altså kombinasjonen sjelden blodpropp i kombinasjon med lave blodplater, som er rapportert.

EU har per dags dato ikke funnet noen sammenheng mellom Johnson & Johnson-vaksinen og blodpropptilfellene.

Nettopp det er grunnen til at Madsen ikke tror den australske regjeringens valg vil få noen konsekvenser for den europeiske bruken av Johnson & Johnson-vaksinen.

– Nei, det tror jeg ikke. Denne beslutningen vil selvsagt føre til diskusjon i hele verden, men denne vaksinen er altså godkjent av det europeiske legemiddelverket (EMA). Jeg tror absolutt ikke det vil endre seg.

Fagdirektøren i Legemiddelverket understreker at det er Folkehelseinstituttet som vil vurdere hvilke eventuelle konsekvenser den australske beslutningen får for bruken av vaksinen i Norge.

Ventes store leveranser til Norge

– Vi så jo med AstraZeneca-vaksinen at det startet med ett land som satte vaksineringen på pause, men at det deretter spredte seg. Kan vi komme til å se noe lignende her?

– Det er altfor tidlig å si. EMA har allerede startet en prosedyre for å se på nettopp om Johnson & Johnson-vaksinen kan ha de samme sjeldne bivirkningene som er funnet i AstraZeneca-vaksinen. Det skal de undersøke grundig før de konkluderer.

Johnson & Johnson-vaksinen er allerede godkjent i Norge, men vi har ikke fått noen doser ennå. Den første leveransen er ventet i midten av april.

Vaksinen skal etter planen utgjøre en betydelig andel av vaksinene i Norge de kommende månedene, med 230.000 doser i april, 680.000 i mai og 700.000 i juni.

AstraZeneca-vaksinen er foreløpig på pause i Norge, etter sjeldne tilfeller av blodpropp. Det er ventet en konklusjon fra FHI om hvorvidt AZ-vaksinen skal tas i bruk igjen her til lands i løpet av denne uken.