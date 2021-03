FLOM: Dette bildet er fra Port Macquarie. Foto: ALEX MCNAUGHT / REUTERS / NTB

Over 18.000 evakuert: − Aldri sett regn som dette

SYDNEY (VG) Deler av Australia opplever nå det som omtales som en «århundrets flom».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I landets mest folkerike delstat, New South Wales, har det de siste fire dagene kommet opptil 853 millimeter med nedbør enkelte steder.

Og mer er det ventet. I Sydney, som de siste 96 timene har fått 241mm nedbør, er det ventet ytterligere 50 til 100mm det neste døgnet, mens det sør for storbyen kan komme opptil 300mm.

– Jeg kan ikke komme på noen tid i vår stats historie hvor vi har hatt såpass ekstreme værforhold kort tid etter hverandre midt i en pandemi, sier delstatsminister Gladys Berejiklian under en pressekonferanse mandag.

les også Erklærer naturkatastrofe i Australia

I løpet av 17 timer fra søndag morgen ble det på det meste registrert 214 mm nedbør i delstaten.

– Jeg har aldri sett regn som dette. Jeg har jobbet med en rekke flommer, og dette er den største av den alle, sier Shane Cribb, sjef for redningstjenesten SES i New South Wales til kanalen ABC, skriver NTB.

Verste siden 1961

18.000 mennesker er evakuert, de fleste langs kysten. I tillegg er 38 områder erklært som steder der det pågår en naturkatastrofe.

Men også i innlandet er rundt 3000 evakuert. Vest for Sydney har elver nådd et flomnivå som ikke er sett siden 1961. Det skyldes at Warragamba-dammen, som sørger for mesteparten av millionbyens drikkevann, er overfylt og flyter over, skriver NTB.

Mandag ettermiddag ble flere av områdene i innlandet sikkerhetsklarert og rundt tusen kan dra tilbake til hjemmene sine, skriver Sydney Morning Herald.

WINDSOR: Slik så det ut i Windsor rundt fire mil vest for Sydney sentrum mandag. Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS / NTB

Port Macquaire (markert på kartet) og områdene rundt er hardest rammet.

– Jeg har bodd her i 25 år, og jeg har aldri sett noe som dette. Nå er det stille før stormen, det verste er fortsatt i vente. Oppryddingen etter dette vil bli den tøffeste jobben, sier Tarrent Lakeman fra Port Maquire til Sydney Morning Herald.

Klikk for å aktivere kartet

Ekstremværet er ventet å flytte seg sørover fra Port Macquaire-området og sør for Sydney i løpet av mandagen.

– Heldigvis vil det verste været være over innen onsdag, sier meteorologen Adam Morgan til ABC.

forrige











fullskjerm neste

Tøffe 18 måneder

Flommen en den tredje katastrofen som rammer delstaten New South Wales på 18 måneder. Delstaten ble hardt rammet av skogbranner i 2019 og starten av 2020.

Rekordvarme og rekordtørke sørget for skogbranner man aldri hadde sett maken til i Australia.

I New South Wales ble rundt 49.000 kvadratkilometer rammet av skogbrannene.

Mens skogbrannene fortsatt ulmet i delstaten, var en ny trussel på vei. 25. januar ble det første smittetilfellet av coronaviruset registrert i landet.

les også Letter på restriksjonene i Sydney: – I dag kan vi stå og drikke en øl

I midten av mars stengte landet grensene, og innførte strenge coronatiltak. Etter en ti uker lang lockdown, og måneder med coronarestriksjoner, har livet i Sydney og New South Wales sakte, men sikkert beveget seg mot det normale. Kun ett smittetilfelle er registrert utenfor karantenehotellene i Sydney siden 18. januar.

Forrige uke lettet de igjen på restriksjonene, samtidig gjorde regnet for alvor sitt inntog ...