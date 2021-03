Foto: J.J. GUILLEN / EFE

30 millioner AstraZeneca dukket opp i Italia

Vaksinekoordinator Richard Bergström sier til svenske medier at vaksinene blir i Europa.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Det er opprørende, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til svenske TV4 onsdag formiddag.

30 millioner AstraZeneca-doser dukket opp i Italia, melder den italienske avisen La Stampa.

Det er nesten dobbelt så mye som EU har fått tidligere fra AstraZeneca. EU visste ikke at vaksinedosene befant seg innenfor unionen, ifølge Bergström.

Han mener det er naturlig at dosene forblir i Europa:

– At vi ikke kan få del av de ulike produksjonskvotene, på et solidarisk sett, synes vi er helt feil. Å beholde det som skal til Europa tenker jeg er helt rimelig, sier Bergström.

TV4 spør om vaksinene dermed kan settes i europeiske armer:

– Ja, nettopp. Det er et velkomment tilskudd, svarer han.

Dosene ble funnet på et produksjonssted og kommer trolig fra en fabrikk i Nederland som foreløpig ikke er godkjent for vaksineproduksjon i EU, ifølge la Stampa.

Det var italienske myndigheter som gjorde funnet på oppdrag fra EU. De ville undersøke hvor en større dose med vaksiner tok veien etter å ha forlatt fabrikken i Nederland. Dosene skulle ifølge La Stampa egentlig sendes videre til Storbritannia.

Lang konflikt

EU-kommisjonen vil foreslå en beredskapslov som gjør at de i seks uker kan stanse eksport av vaksiner som er produsert i unionen, skrev New York Times onsdag.

I en Twitter-melding senere onsdag, skriver EU-kommisjonen de at de kommer til å legge inn gjensidighet og proporsjonalitet blant kriteriene for å tillate eksport av vaksiner produsert i EU.

Dette vil sikre at EU-landene kan vaksinere 70 prosent av sin voksne befolkning innen sommeren, skriver EU-kommisjonen.

EU har tidligere innført en mekanisme som gjør at man for å eksportere en vaksine må ha godkjenning fra landet vaksinen sendes ut fra, i tillegg til EU-kommisjonen

Endringen kommer etter en langvarig konflikt mellom EU og spesielt Storbritannia, om eksport av vaksinedoser. Konflikten startet da AstraZeneca meldte om produksjonsproblemer i januar, like før vaksinen ble godkjent for bruk i Europa. Ifølge FHI var konsekvensen for Norge at vaksineringen ble forsinket med opptil to måneder.

Selskapet hadde problemer med å få ut nok fra produksjonen hos en underleverandør i Europa. Dette førte til en stor krangel mellom selskapet og EU, som krevde at de skulle levere med av det de hadde lovet.

Ifølge Bergström kom AstraZeneca tilbake med en løsning der de skulle hente inn noe av tapet med doser produsert utenfor EU, i USA, Storbritannia og India. Men dosene har ikke kommet inn i EU.

For to uker siden kom nyheten om at Norge får én million færre AstraZeneca-doser enn FHI håpet på i andre kvartal av 2021 – det blir bare 670 000.

Samtidig har EU-kommisjonen trukket frem det eksporteres store mengder av særlig de ettertraktede vaksinene til Pfizer og Moderna som er produsert til Europa til andre land.

Ifølge tall EU-kommisjonen publiserte den 11 mars hadde EU eksportert så mye som 34.090.267 vaksinedoser til 31 land siden slutten av januar.