VAKSINEN VENTER: Jens Stoltenberg får torsdag AstraZeneca-vaksinen mot covid19. Det bekrefter hans pressetalskvinne Oana Lungescu (til venstre).

NATO-sjefen får AstraZeneca-vaksinen

NATO-sjef Jens Stoltenberg og øvrige ansatte i NATOs hovedkvarter vil motta AstraZeneca-vaksiner denne uken. Vaksinene er en gave fra den polske regjeringen - etter forespørsel fra NATO. I Norge er denne vaksinen satt på hold.

– Jeg vil takke Polen for deres tilbud om å levere vaksiner mot covid19 til NATO. Det viser at Polen er villig til å støtte NATO. Vaksinen vil støtte arbeidet her ved hovedkvarteret, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel mandag.

På VGs spørsmål bekrefter NATOs pressetalskvinne Oana Lungescu at «generalsekretæren vil bli vaksinert, akkurat som hele resten av staben».

Søndag kunngjorde Polens statsminister Mateusz Morawiecki at landet hadde mottatt en offisiell invitasjon fra NATO om å gjennomføre vaksineringen i hovedkvarteret.

Flyr inn helsepersonell

Torsdag flyr et team på 20 polske helsepersonell til Brussel med 3500 vaksinedoser av AstraZeneca-vaksinen. De vil bruke tre dager på å vaksinere hele hovedkvarteret, opplyser polske myndigheter.

VG har fått opplyst at alle ansatte i NATO, også utsendte diplomater fra medlemslandene, får tilbud om vaksinen.

Allerede søndag kveld sendte Jens Stoltenberg en takk til Polen på twitter:

Satt på hold i Norge

Vaksinering med AstraZeneca stoppet i flere andre land etter dødsfall som norske forskere har knyttet direkte til svært sjeldne immunreaksjoner, som følge av vaksinen.

Norge er blant landene i Europa som har satt vaksinering med AstraZeneca på pause. Beslutningen om vaksine-pausen er tatt av Folkehelseinstituttet hvor Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberg er toppsjef.

Utenriksministrene møtes

Tirsdag og onsdag holder NATO sitt første fysiske ministermøte etter at pandemoen brøt ut for et år siden.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) meldte opprinnelig forfall, men bestemte seg senere for likevel å reise til det to dager lange møtet - hennes første utenlands-reise på jobb siden september i fjor.

Men den trolig viktigste grunnen til at utenriksministrene reiser til Brussel og pådrar seg karantene, er at den nye amerikanske utenriksministeren Antony Blinken også kommer til møtet.

Et nytt kapittel

– Dette er en mulighet for å åpne et nytt kapittel i forbindelsene over Atlanteren, sa Stoltenberg på pressekonferansen mandag.

Tirsdag formiddag arrangerer NATO et eget åpent møte mellom Stoltenberg og Biden, med tittelen «Styrking av de transatlantiske bånd».

Amerikansk UD understreker også hvor viktig NATO er for Biden-administrasjonen:

– USA står skulder ved skulder med våre allierte og NATO-partnere i Afghanistan, Irak, Kosovo og andre steder. Sammen står vi mot en lang rekke av sikkerhetsutfordringer, inkludert Russlands aggresjon, terror, hybrid- og cybertrusler, og ny, forstyrrende teknologi, skriver UD i en forhåndsomtale før Blinkens reise til Brussel.

Ville ikke bekrefte «morder»

President Joe Biden svarte i forrige uke bekreftende på spørsmål fra en journalist, om han mener Russlands president Vladimir Putin er en «morder».

Uttalelsen kom etter en etterretningsrapport i USA om valg-innblanding.

Mandag ble Stoltenberg spurt om han ville slutte seg til denne karakteristikken av Putin.

Stoltenberg svarte at han var bekymret over drap på dissidenter, men også over meldinger om påstått russisk skuddpremie for NATO-soldater i Afghanistan.

Men han gjentok ikke ordet «morder»:

– Vi skal fortsette å kritisere Russland, men samtidig fortsette langs to spor: Både avskrekking og dialog, Vi er nødt til å snakke med Russland, sa Stoltenberg.