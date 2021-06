Foto: Anna Moneymaker / AFP

Historisk igjen: Første visepresident som går i Pride-parade

Visepresident Kamala Harris er den første sittende visepresidenten i USA som går i et Pride-tog.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Søndag ble Harris, som allerede er historisk som USAs første kvinnelige visepresident, den første amerikanske visepresidenten til å delta på et Pride-arrangement. Ektemannen Doug Emhoff gikk ved siden av henne i Capital Parade i Washington D.C., skriver People Magazine.

Harris var iført en T-skjorte med påskriften «Love Is Love» («Kjærlighet er kjærlighet»). Hun holdt en kort tale under arrangementet og understreket at hun selv og president Joe Biden kommer til å jobbe for LGBTQ-rettigheter.

– Vi må forsikre oss at transmiljøet og våre unge alle er beskyttet. Vi trenger fortsatt beskyttelse rundt arbeidsliv og husleiemarkedet, sa Harris til NBC Washington.

– Det er så mye mer arbeid å gjøre, og vi er forpliktet til det.

Minnes ofrene for nattklubbskyting

På Twitter omtalte visepresidenten også den femte årsmarkeringen til masseskytingen på nattklubben Pulse Nightclub i Orlando. Den 12. juni 2016 ble 49 mennesker ble drept på nattklubben for homofile.

– For fem år siden nøt 49 LGBTQ+-personer og deres støttespillere et arrangement på Pulse Nattklubb, tvitrer Harris.

– Så, på et øyeblikk, var de borte. I dag minnes vi dem som døde og deres kjære – og vi forplikter oss til å bygge en verden fri for skytevåpenvold.

Kamela Harris sin twittermelding sammenfaller med president Joe Bidens annonsering om at han vil undertegne et lovforslag om å utnevne nattklubben til et offentlig minnested, som nylig gikk gjennom i Sentatet.

Årets Pride-deltakelse er ikke visepresidentens første. Som Senator deltok hun blant annet sommeren 2019 i Pride-parden i hjembyen San Francisco.

Omgjør Trumps politikk

Biden har også tatt til orde for strengere våpenkontroll og antidiskrimineringslov som anerkjenner at LGBTQ-samfunnet blir uforholdsmessig påvirket av våpenvold. Dette gjelder særlig fargede transkvinner.

– Til minne om alle dem som mistet livet på Pulse Nightclub for fem år siden, la oss fortsette å jobbe for å bli en nasjon på vårt beste. En nasjon som anerkjenner og beskytter verdigheten og tryggheten til alle amerikanere, sa Biden i uttalelsen.

STØTTET PRIDE SOM SENATOR: Også som senator og visepresidentkandidat gikk Kamala Harris i Pride-parader. Her fotografert i juni 2019 under den årlige paraden i San Francisco. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Biden/Harris-administrasjonen har gjort LGBTQ-kampen som en av sine prioriterte saker ved å gjenoppta helsehjelpsbeskyttelse for transpersoners og fjerne Donald Trumps forbud mot transkjønnede ansatte i militæret.

En av de første tingene Biden gjorde som president var å underskrive en ordre om å få slutt på diskrimineringen basert på kjønnsidentitet eller seksuell orientering.

Rekordmange anti-LGBTQ-lover

– Barn bør kunne lære uten å uroe seg for om de vil bli nektet adgang til toalett, garderober eller skolesport, sto det i presidentordren, ifølge People Magazine.

Videre sto det å lese at:

– Voksne skal kunne tjene til livets opphold og følge kallet sitt med vissheten om at de ikke vil bli sparket i jobben, degradert eller dårlig behandlet på grunn av hvem de går hjem til eller fordi hvordan de kler seg ikke innretter seg etter kjønnsstereotypier. Folk bør kunne ha adgang til helsehjelp og tak over hodet uten å møte sexdiskriminering.

Årets Pride-måned skjer i en usikker tid for LGBTQ-samfunnet i USA. I mars var 192 anti-LGBTQ-lover til vurdering i ulike amerikanske delstater over hele landet. Rekordmange 93 av disse var direkte rettet mot transpersoner.